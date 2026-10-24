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Giải trí

Tùng Dương, Đàm Thu Trang và dàn sao đu concert Big Bang

Ngọc Ánh

TPO - Việc nhiều nghệ sĩ Việt góp mặt tại concert ở Hà Nội phần nào cho thấy sức hút của Big Bang đối với cả khán giả đại chúng lẫn những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

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Tối 24/10, đông đảo người hâm mộ Big Bang đổ về sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) để tham dự đại nhạc hội. Ca sĩ Tùng Dương gây chú ý khi đăng hình ở hạng vé ngồi. Anh chia sẻ: "Đi xem Big Bang, tranh thủ học hỏi các cao thủ cách khuấy động sân vận động". Hai tháng nữa Tùng Dương cũng tổ chức concert tại sân vận động Mỹ Đình.
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Juky San chuẩn bị sẵn lightstick cổ vũ ba thành viên Big Bang.
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Người mẫu Đàm Thu Trang và stylist Pông Chuẩn check-in tại hạng vé đắt đỏ. Đàm Thu Trang chọn áo khoác họa tiết cầu vồng kết hợp mũ vàng. Pông Chuẩn diện blazer đen cùng trang phục xanh và chân váy da. Cả hai mang theo phụ kiện cổ vũ, hòa vào không khí chờ đợi chương trình.
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An Japan cũng góp mặt trong danh sách nghệ sĩ đến thưởng thức đêm nhạc. Hot girl khoe lightstick có giá gần 2 triệu đồng. Đây là phụ kiện gắn liền với hình ảnh Big Bang và G-Dragon, được đông đảo người hâm mộ sử dụng trong các đêm diễn.
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Rapper OSAD cũng có mặt tại sân vận động Mỹ Đình. Anh lựa chọn phong cách trẻ trung với áo trắng dáng rộng, quần họa tiết, kính mắt màu và mái tóc được tạo kiểu nổi bật. Nam rapper hào hứng giơ cao tấm bảng có dòng chữ "Big Bang is back!" giữa đám đông người hâm mộ.
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Sau 9 năm kể từ chuyến lưu diễn thế giới gần nhất với tư cách một nhóm, ba thành viên trở lại đúng dịp kỷ niệm 20 năm debut, mang theo hành trình dự kiến gồm 33 đêm diễn tại 19 thành phố. Tối 24/10, sân vận động Mỹ Đình nhanh chóng kín chỗ, hàng chục nghìn người sẵn sàng hòa vào các giai điệu huyền thoại của Big Bang.

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#concert Big Bang #Big Bang Hà Nội #sân vận động Mỹ Đình #Tùng Dương #Juky San #Đàm Thu Trang #OSAD

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