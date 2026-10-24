Mọi ống kính đều hướng về Địch Lệ Nhiệt Ba

TPO - Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện mở màn tại sự kiện Thịnh điển Vogue với nhan sắc lộng lẫy, lấn át hết mỹ nhân còn lại như Lưu Diệc Phi, Cổ Lực Na Trát, Bạch Lộc.
TPO - Với dàn cast đình đám có Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc, "Chị chị em em 3" là đối thủ xứng tầm cho "Án mạng karaoke" trên đường đua rạp Việt cuối tháng 10.
TPO - Hoàng hậu Suthida trực tiếp điều khiển buồng lái chuyến bay đưa đoàn công tác Thái Lan từ Nhật Bản về Bangkok. Chuyến bay dài 8 tiếng.
TPO - Nguyễn Ngọc Trà My, 20 tuổi, đăng quang danh hiệu Miss Charm Vietnam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tối 22/10 tại TPHCM. Cô trở thành gương mặt đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Charm 2026.
TPO - Chỉ 13 tuổi, 9 cô gái của nhóm A2O Lite trải qua thời gian khắc nghiệt để tập luyện và được "debut". Một số khán giả lo ngại có sự bóc lột sức lao động từ công ty quản lý. Song, với Kpop, đây là chuyện bình thường.
TPO - Ngày 23/10, khán giả đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) ngày một đông để đổi vé vào concert Big Bang diễn ra tối 24 và 25/10. Với nhiều người, xem Big Bang biểu diễn như một trải nghiệm "trở về thanh xuân"
TPO - Đêm nhạc "Chạm Việt Nam 2'' mở cửa tự do, dự kiến đón hàng nghìn khán giả đổ về khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông để gặp gỡ và thưởng thức các giọng ca như rapper Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Xệ Xệ, Quinzel, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Chris V...
TPO - Nhiều khán giả di chuyển từ TPHCM ra Hà Nội, chi hàng chục triệu đồng để tham gia concert Big Bang tối 24 và 25/10. Nắng nóng ở Thủ đô Hà Nội những ngày này không cản được dòng người đổ về sân vận động Mỹ Đình trước hai đêm diễn của nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc.
TPO - Dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, Đất Phương Nam trở thành bộ phim truyền hình kinh điển, làm lay động hàng triệu trái tim khán giả suốt 30 năm.
TPO - Lễ tang đạo diễn, NSƯT Nguyễn Vinh Sơn tổ chức tại nhà thờ ở TPHCM. Nhiều đồng nghiệp, học trò chia sẻ kỷ niệm được ông dìu dắt, trao cơ hội bước vào điện ảnh.
Trong 2 ngày 22 và 23/10, khu vực đổi vòng tay check-in cho concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI đã trở thành điểm hẹn sôi động của hàng chục nghìn người hâm mộ. Hoạt động này đánh dấu bước khởi động cho bầu không khí trước hai đêm diễn được mong chờ vào ngày 24 và 25/10 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.
Live concert “Bay về phía mặt trời” của ca sĩ Tùng Dương sẽ diễn ra vào ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động nghệ thuật của một trong những tên tuổi hàng đầu nền âm nhạc Việt Nam. Đồng hành cùng chương trình với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Tập đoàn Sun Group góp phần tạo nên một sự kiện nghệ thuật chất lượng, nơi âm nhạc kết nối các thế hệ, tôn vinh bản sắc Việt và lan tỏa khát vọng vươn tới tương lai.
TPO - Shiloh Jolie gây chú ý ngay từ khi vừa ra đời vì là con gái đầu tiên của cặp sao Angelina Jolie và Brad Pitt. Cô bé trưởng thành với cá tính cực kỳ mạnh mẽ.
TPO - Hải Phòng lần đầu tiên đăng cai cả vòng chung khảo, chung kết Hoa hậu Việt Nam khiến thí sinh chủ nhà Bùi Mai Linh vô cùng hào hứng. Cô cho rằng sự cổ vũ của người thân, của đông đảo người dân đất Cảng tiếp thêm năng lượng cho các thí sinh Hải Phòng tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Gần 200.000 người đổ bộ đến các concert chỉ trong hai ngày cuối tuần trước ở TPHCM. Đằng sau những đêm nhạc hoành tráng hút hàng chục nghìn người là dòng tiền khổng lồ và bài toán tài chính đầy cân não của nhà sản xuất.
TPO - Pháp Kiều, CoolKid góp mặt tại "Chạm Việt Nam" 2 sau những dấu ấn ở Rap Việt và các chương trình thuộc Vũ trụ Say hi. Cùng Hà Myo, Ali Thục Phương, Xệ Xệ và các giọng ca trẻ, dàn nghệ sĩ đem đến những màu sắc từ rap, R&B đến xẩm đương đại.
TPO - “Mẹ mìn” chuyển lịch khởi chiếu sang 27/11, rút khỏi cuộc cạnh tranh cuối tháng 10. Sau những lần đổi lịch để tránh đối thủ mạnh, nhiều phim Việt lại cùng hẹn ngày ra rạp, gia tăng sức ép giành suất chiếu và khán giả.