MC song ngữ cao 1,77 m đại diện Việt Nam ở Miss Charm 2026

TPO - Nguyễn Ngọc Trà My, 20 tuổi, đăng quang danh hiệu Miss Charm Vietnam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tối 22/10 tại TPHCM. Cô trở thành gương mặt đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Charm 2026.

Chung kết Miss Charm Vietnam 2026 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Nguyễn Ngọc Trà My, 20 tuổi. Cô được đánh giá là gương mặt nổi bật ở cuộc thi năm nay.

Trà My theo học ngành Truyền thông tại Đại học RMIT ở Australia. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc trong lĩnh vực quản lý nhãn hàng, đối tác chiến lược và dịch vụ cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia.

Hiện Trà My điều hành một công ty truyền thông, đồng thời theo học chương trình sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại Đại học Edgewood (Mỹ).

Nguyễn Ngọc Trà My đăng quang danh hiệu Miss Charm Vietnam 2026.

Trước khi đến với Miss Charm Vietnam, cô từng ghi danh ở The TVFace 2025. Người đẹp hiện đảm nhận vai trò MC song ngữ tại các hội nghị doanh nghiệp và sự kiện ngoại giao.

Danh hiệu á hậu 1 thuộc về Hà Lê Quỳnh Nga, á hậu 2 là Nguyễn Thị Minh Ngọc, á hậu 3 được trao cho Lê Trần Anh Thư và á hậu 4 thuộc về Nguyễn Khánh Linh.

Trong đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua những phần thi gồm trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống, trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội.

Từ top 22 ban đầu, các thí sinh trải qua quá trình đánh giá để tìm ra top 16, top 10+1 và top 5 chung cuộc trước khi những danh hiệu cao nhất được công bố.

Bên cạnh các danh hiệu chính, Miss Charm Vietnam 2026 trao nhiều giải thưởng phụ như Người đẹp thời trang thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Minh Ngọc, Người đẹp có profile ấn tượng nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Trà My, Người đẹp Tài năng thuộc về Hồ Yến Loan, Trình diễn catwalk đẹp nhất thuộc về Hà Lê Quỳnh Nga, Người có trang phục dạ hội đẹp nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Kiều Linh...

Đặc biệt, phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc tôn vinh sự sáng tạo của các nhà thiết kế và những giá trị truyền thống được thể hiện qua ngôn ngữ thời trang đương đại. Thiết kế chiến thắng trở thành trang phục chính thức của đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2026.

Top 5 chung cuộc.

Các thí sinh trong khoảnh khắc đăng quang.

Hội đồng giám khảo Miss Charm Vietnam 2026 gồm bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Chủ tịch Miss Charm, Rashmita Rashindran - Miss Charm 2024, Anna Blanco - Miss Charm 2025 và Bùi Quỳnh Hoa - Miss Universe Vietnam 2023.

Miss Charm Vietnam là phiên bản cấp quốc gia hướng đến việc tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm 2026. Với chủ đề Beauty Born from Culture - Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ Văn hóa, Miss Charm Vietnam 2026 đề cao khả năng thể hiện cá tính, bản lĩnh và sự am hiểu văn hóa của mỗi thí sinh.

Cuộc thi mong muốn tạo nên không gian để các cô gái thể hiện vẻ đẹp riêng, kể những câu chuyện về con người, di sản và bản sắc Việt Nam bằng ngôn ngữ của thế hệ mới.

Năm 2025, đại diện Việt Nam tại Miss Charm tổ chức ở Việt Nam là Á hậu Mai Ngô, lọt vào top 12. Thành tích cao nhất của Việt Nam tại sân chơi này là giải á hậu 2 của người đẹp Quỳnh Nga năm 2024.