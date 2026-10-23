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Thế giới

Tổng thống Putin nói Nga và Ukraine tiến đủ gần để đạt được thỏa thuận

Bình Giang

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc phỏng vấn với đài Vesti, rằng Nga và Ukraine đã tiến đủ gần để có thể đạt được thỏa thuận.

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Tổng thống Putin trong cuộc trả lời phỏng vấn đài Vesti ngày 22/10. (Ảnh: Tass)

Tổng thống Putin nhấn mạnh, người Nga và người Ukraine là một dân tộc. “Tôi nghĩ chúng ta có thể đạt được thỏa thuận; chúng tôi đồng ý với điều đó”, ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 22/10, nhà lãnh đạo Nga cho biết các cuộc đàm phán ba bên giữa Mátxcơva, Washington và Kiev sẽ tập trung vào vấn đề bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine, sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Ông cho biết, Nga đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc nối lại đàm phán ba bên để giải quyết vấn đề Ukraine.

“Mục tiêu của các cuộc đàm phán này là thảo luận những biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine và Nga sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Đó phải là những thỏa thuận cuối cùng, chứ không phải một số thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Chúng tôi sẵn sàng nối lại các cuộc tham vấn để đạt được mục tiêu đó”, ông Putin nói.

Trong khi đó, theo trang Axios dẫn nguồn tin cho biết, hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến tới Mátxcơva vào cuối tháng 10, để thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Theo các nguồn tin, chính quyền Mỹ kỳ vọng đạt được bước đột phá về ngoại giao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ, dự kiến diễn ra ngày 3/11, cũng là thời điểm trước khi mùa đông bắt đầu.

Ngày 22/10, ông Witkoff và ông Kushner đã trình bày với Tổng thống Trump các đề xuất nhằm giải quyết xung đột, đồng thời nhận chỉ thị của Tổng thống Mỹ trước cuộc gặp sắp tới với phái đoàn Ukraine tại Miami.

Ông Trump cho biết, Washington sẽ theo dõi diễn biến tình hình xung quanh Ukraine, đồng thời bày tỏ không đồng tình với nhận định cho rằng Nga không muốn hòa bình.

“Chúng ta sẽ xem mọi chuyện diễn biến thế nào. Điều đó đã xảy ra rất nhiều lần rồi”, ông Trump nói.

Bất chấp nhiều chuyển động ngoại giao, Nga và Ukraine vẫn tiếp tục triển khai các cuộc tấn công.

Ngày 22/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công trong đêm vào nhà máy chế tạo máy bay Antonov ở Kiev, nơi các máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình FP-5 Flamingo được lắp ráp.

Trong cuộc tấn công quy mô lớn, các cơ sở hạ tầng giao thông tại thủ đô Ukraine, cùng với cơ sở hạ tầng cảng biển ở tỉnh Odessa và các tàu được quân đội Ukraine sử dụng cũng bị đánh trúng, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Sau khi gặp ông Witkoff tại Na Uy, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng đàm phán, nhiều khả năng vào đầu tháng tới.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine ủng hộ “mọi đề xuất về ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh, ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, cũng như các sáng kiến nhân đạo”.

Các nỗ lực thúc đẩy đàm phán do Mỹ dẫn đầu bị đình trệ từ tháng 2, khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran.

Bế tắc trong đàm phán về Ukraine chủ yếu xoay quanh vấn đề lãnh thổ. Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ toàn bộ khu vực Donbas. Kiev bác bỏ mọi đề xuất buộc nước này từ bỏ những vùng đất hiện vẫn do Ukraine kiểm soát.

Trong các phát biểu của mình, ông Putin cho rằng mọi cuộc thảo luận về lãnh thổ ở miền đông Ukraine đều phải tính đến thực tế khu vực này “vốn là lãnh thổ lịch sử của Nga”.

Ông cũng nói rằng cư dân ở đó đã bỏ phiếu lựa chọn trở thành một phần của Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý.

Theo Tass, Reuters

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#Xung đột Nga - Ukraine #Đàm phán Nga - Ukraine #Tổng thống Putin #Lãnh thổ

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