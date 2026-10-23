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Pháp luật

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Bắt giam một phụ nữ đăng nhiều video lên mạng xã hội gây ảnh hưởng uy tín lãnh đạo tỉnh Sơn La

Viết Hà

TPO - Công an tỉnh Sơn La khởi tố, bắt tạm giam Đàm Thị Tươi (SN 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Vụ việc liên quan đến nhiều video, bài viết, hình ảnh được đăng tải trên Facebook từ năm 2019 đến nay.

Ngày 22/10, Công an tỉnh Sơn La khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

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Đối tượng Đàm Thị Tươi tại cơ quan Công an.

Theo Công an tỉnh Sơn La, từ năm 2019 đến nay, bà Đàm Thị Tươi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Đàm Tươi” để đăng tải, chia sẻ nhiều video, bài viết, hình ảnh có nội dung bị cho là ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Tỉnh ủy và một số lãnh đạo tỉnh Sơn La.

Các video, bài viết được đăng tải có những tiêu đề như: “Pháp luật đâu phải trò đùa, đừng ép con liệt sĩ đến bước đường cùng, vì sao tôi phải tố cáo lên mạng xã hội UBND thành phố Sơn La cướp đất của con liệt sĩ...”; “UBND thành phố Sơn La cướp đất của con liệt sĩ, cướp cả quyền công dân”; “Tỉnh ủy Sơn La ép con liệt sĩ đến bước đường cùng”; “Kêu cứu cho vợ liệt sĩ!; Các cấp chính quyền của tỉnh Sơn La bao che, dung túng tiếp tay cướp đất của tôi...”.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

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