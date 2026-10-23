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Pháp luật

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Chi tiết vụ cả Bí thư, Chủ tịch một xã ở Phú Thọ bị khởi tố, bắt tạm giam

Viết Hà

TPO - Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can là cán bộ lãnh đạo xã Hợp Kim để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã Hợp Kim.

Ba bị can vừa bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Hoàng Văn Lộc (SN 1971, trú tại phường Hòa Bình), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình cũ; Đinh Thanh Tùng (SN 1973, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Kim Bôi), Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cũ; và Bùi Trọng Nghĩa (SN 1983, trú tại xã An Nghĩa), Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim

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Lực lượng Công an khám xét phòng làm việc của đối tượng.

Đây là diễn biến tiếp theo của quá trình điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ do Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố điều tra.

Cụ thể có 4 bị can đã bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" gồm: Phùng Sơn Hải (SN 1969, trú tại phường Tương Mai, TP Hà Nội), Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Lưu Tiến Nguyên (SN 1972, trú tại xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ), nhân viên Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Nguyễn Trung Vựng (SN 1976, trú tại thôn Gián Khẩu, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889; và Lê Anh Tuấn (SN 1993, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889.

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Các đối tượng Lê Anh Tuấn, Phùng Sơn Hải, Lưu Tiến Nguyên, Nguyễn Trung Vựng.

Lập 26 phương án thi công để hợp thức hóa việc khai thác đất

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, tại xã Hợp Kim xảy ra tình trạng sạt lở đất rừng sản xuất của một số hộ dân. UBND xã Hợp Kim đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về phương án xử lý.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, phương án hạ tải để phòng, chống thiên tai không làm phát sinh quyền được cấp Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản. Trường hợp trong quá trình xử lý sạt lở phát sinh khối lượng khoáng sản dư thừa, địa phương phải nghiên cứu, xây dựng dự án hoặc phương án xử lý theo hướng tập kết đất dư thừa tại bãi thải do UBND cấp xã quy hoạch, quản lý và thực hiện theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản. Kinh phí thực hiện do UBND xã Hợp Kim chủ động.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, mặc dù biết các quy định nêu trên và đã được UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, Đảng ủy, UBND xã Hợp Kim vẫn không thực hiện đúng việc xử lý sạt lở, hạ tải theo chỉ đạo và các văn bản hướng dẫn.

Cơ quan điều tra xác định, với mục đích tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép, Hoàng Văn Lộc, Đinh Thanh Tùng và Bùi Trọng Nghĩa đã thông đồng, cấu kết với Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336 và Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889.

Các bên lập 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm và vận chuyển đất dư thừa khống, trong khi thực tế không có dự án vườn ươm, để cấp 26 Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên đất rừng sản xuất trái quy định.

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Các đối tượng Hoàng Văn Lộc, Đinh Thanh Tùng, Bùi Trọng Nghĩa.

Tổng khối lượng đất dư thừa được xác nhận vận chuyển đi lên tới 2.334.666,76 m³. Tuy nhiên, lợi dụng các giấy xác nhận này, hai doanh nghiệp đã khai thác trái phép 386.934,2 m³ đất san lấp, bán ra thị trường, thu bất chính tổng số tiền 25.447.657.200 đồng.

Tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản cũng như thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai tại địa phương.

Việc lợi dụng chủ trương xử lý sạt lở, cải tạo mặt bằng để hợp thức hóa hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép không chỉ gây thất thoát tài nguyên, ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến môi trường, trật tự quản lý kinh tế và niềm tin của nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là những trường hợp có hành vi bao che, tiếp tay cho sai phạm; kiên quyết xử lý nghiêm minh, triệt để theo quy định của pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

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