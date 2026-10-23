Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Xác định, xây dựng xong dữ liệu vị trí việc làm trong năm 2026

TPO - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Bộ Chính trị đã họp và quyết định sẽ thực hiện nhiệm vụ xác định vị trí việc làm và xây dựng xong dữ liệu vị trí việc làm trong năm 2026.

Chiều 22/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu Hà Nội kết nối trực tuyến với các điểm cầu trên toàn quốc.

Vị trí việc làm trả lời bốn câu hỏi

Phát biểu kết luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Bộ Chính trị đã họp và quyết định sẽ thực hiện nhiệm vụ xác định vị trí việc làm và xây dựng xong dữ liệu vị trí việc làm trong năm 2026.

Ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh cần thống nhất về nhận thức chung, theo luật, vị trí việc làm là công việc gắn với chức vụ, chức danh, ngạch công chức, bậc viên chức, trách nhiệm, thẩm quyền và kết quả sản phẩm công vụ cụ thể là căn cứ trung tâm để thực hiện tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xếp ngạch, bậc và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức.

Vị trí việc làm không phải là một người, một chức danh hay một suất biên chế. Vị trí việc làm trả lời bốn câu hỏi: Làm việc gì, tạo ra sản phẩm gì, ai chịu trách nhiệm và năng lực?

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu. Ảnh: TTXVN.



Ông Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, khái niệm, phương pháp chung phải thống nhất, cách xác định phải phù hợp tính chất công việc từng khối, từng cấp, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, viên chức cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Các cơ quan Đảng, cơ quan tư pháp có công việc và chức danh đặc thù không thể áp dụng một danh mục hay một định mức nhân lực cho tất cả.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu 4 khó khăn cần tập trung tháo gỡ. Một là, nhiệm vụ thẩm quyền giữa các cấp đã điều chỉnh nhưng vị trí việc làm, quy trình và nguồn lực có nơi chưa theo kịp. Hai là, việc xác định khối lượng, tính chất, độ phức tạp của công việc theo từng vị trí việc làm còn hạn chế, chưa đồng bộ. Ba là, sau sắp xếp tổ chức và thực hiện chính sách nghỉ việc phải đánh giá tác động tới từng vị trí việc làm chứ không dừng ở số người giảm. Bốn là, việc gắn kết vị trí việc làm với quản lý biên chế và chính sách tiền lương còn thiếu đồng bộ, nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Không lấy số người, ngạch, bậc, biên chế hiện có để hợp thức hóa hiện trạng

Ông Nguyễn Duy Ngọc nêu, nhiệm vụ quan trọng nhất có tính nền tảng của đợt triển khai này là xác định đúng, đầy đủ và thống nhất hệ thống vị trí việc làm; đồng thời nêu rõ quan điểm không lấy số người, ngạch, bậc, biên chế hiện có để hợp thức hóa hiện trạng; không đồng nhất một vị trí việc làm với một người, một số người quy đổi với chỉ tiêu biên chế được giao; kiên quyết loại bỏ những vị trí riêng lẻ được tạo ra chỉ do công đoạn ngắn, nhiệm vụ đột xuất hoặc khác biệt của ngạch bậc.

Phải nghiên cứu rất rõ chính sách và mục tiêu phát triển của đất nước gắn vào mục tiêu và chính sách phát triển của các bộ, ngành, địa phương, cấp tỉnh và cấp xã trong mô tả vị trí việc làm và xác định biên chế. Quan trọng hơn là biên chế phải đảm bảo trình độ tương ứng với vị trí việc làm. Từ đó mới ra tổng số lượng biên chế, tiền lương. Biên chế sau khi được xác định sẽ được giao cho người đứng đầu của cơ quan, địa phương quyết định điều động, phân bổ.

Trong triển khai cần kế thừa kết quả dữ liệu danh mục bản mô tả công việc và khung năng lực đã có, đã được kiểm chứng; tập trung rà soát thực chất, đề xuất điều chỉnh, tích hợp hoặc loại bỏ vị trí không còn phù hợp, bổ sung vị trí mới khi thực sự phát sinh nhiệm vụ, bảo đảm đúng thẩm quyền, thống nhất phương pháp, tiêu chí và dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị, vận dụng phù hợp với tính chất công việc đặc thù từng khối, ngành, lĩnh vực và địa bàn.

Cùng với đó lấy kết quả rà soát nhiệm vụ để hoàn thiện vị trí việc làm và xử lý bất cập trong tổ chức thực hiện, đối chiếu theo chiều dọc ở Trung ương, tỉnh, xã và chiều ngang giữa các cơ quan cùng cấp, gắn với Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Kết luận số 40-KL/TW ngày 02/6/2026 của Bộ Chính trị về bổ sung, sửa đổi Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027 - 2031…

Về tổ chức thực hiện, ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng tiến độ một số nhiệm vụ trọng tâm. Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 12/2026.