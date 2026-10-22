Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự tọa đàm cấp cao với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ

Tọa đàm lần này là dịp để thúc đẩy hợp tác kinh tế xuyên biên giới và chia sẻ những cơ hội từ Hiệp định EVFTA, đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, kinh doanh, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Bỉ và châu Âu.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, sáng 22/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự tọa đàm cấp cao với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Andries Gryffroy, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ khẳng định Việt Nam, Bỉ và châu Âu có quan hệ hợp tác kinh tế hiệu quả, tọa đàm là cơ hội để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác và phục vụ cho sự tăng trưởng.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã mở ra nhiều cơ hội mới và sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác ngày càng sâu rộng và bền chặt hơn.

Việt Nam luôn là một đối tác tin cậy đối với châu Âu, với Bỉ. Sự tự cường và tính kiên cường của nền kinh tế, cam kết và thị trường mở giúp Việt Nam trở thành một điểm đến được ưa chuộng ở châu Âu.

Tọa đàm lần này là dịp để thúc đẩy hợp tác kinh tế xuyên biên giới và chia sẻ những cơ hội từ Hiệp định EVFTA, đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, kinh doanh, hợp tác kinh tế.

Theo ông Andries Gryffroy, Việt Nam đang nổi lên trở thành một trong những nền kinh tế mạnh ở khu vực về năng lực công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ tham dự tọa đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khi những thế mạnh của Việt Nam được kết nối với những thế mạnh về kinh tế, công nghệ của Bỉ và châu Âu sẽ tạo ra động lực lớn, nhất là trong các lĩnh vực cảng biển và logistics, mang lại cơ hội mới cho các doanh nghiệp hai bên.

Bà Roxana Mînzatu, Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách Quyền xã hội và Kỹ năng, Việc làm chất lượng và Năng lực sẵn sàng ứng phó cho rằng, sự năng động của nền kinh tế Việt Nam, mục tiêu phát triển của Việt Nam với khả năng nghiên cứu, năng lực công nghệ của EU sẽ mang lại những cơ hội để hai bên cùng nhau xây dựng những giá trị chung trong những lĩnh vực năng lượng sạch, bán dẫn, AI, y tế, hiện đại hóa sản xuất, mở rộng các chuỗi cung ứng địa phương, tạo ra công ăn việc làm chất lượng cho cả hai nền kinh tế.

EU luôn duy trì cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam, kết nối đầu tư, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm chất lượng vì lợi ích chung.

Tại tọa đàm, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp châu Âu và Bỉ đã phát biểu ý kiến, đề xuất định hướng hợp tác trong thời gian tới về hạ tầng, logistics, công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh, y tế, dược phẩm, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến thực phẩm.

Các ý kiến bày tỏ sự quan tâm, niềm tin và kỳ vọng lớn hơn của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là thời điểm phù hợp đặt ra yêu cầu cao hơn cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và châu Âu, Việt Nam và Bỉ: Không chỉ mở rộng thương mại và đầu tư, mà phải nâng cao chất lượng hợp tác, nâng cao hàm lượng công nghệ, tiêu chuẩn phát triển, năng lực cạnh tranh và nâng cao vị trí của doanh nghiệp hai bên trong các chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định khả năng chống chịu, thích ứng và triển vọng phát triển tích cực.

Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi để các nhà đầu tư quốc tế yên tâm đầu tư lâu dài, cùng Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, quan hệ Việt Nam-EU và Việt Nam-Vương quốc Bỉ đang đứng trước những cơ hội phát triển mới.

Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục khai thác hiệu quả những lợi thế từ Hiệp định EVFTA, đồng thời thúc đẩy hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), tạo nền tảng pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư dài hạn, ổn định và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung vào 3 hướng hợp tác lớn: Thứ nhất, hợp tác phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, cảng biển, năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn.

Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, năng lượng, lưới điện, hạ tầng số và các khu công nghiệp xanh.

Châu Âu có thế mạnh về quy hoạch, công nghệ, kỹ thuật công trình, quản lý dự án, tiêu chuẩn môi trường, tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn và mô hình phát triển bền vững.

Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp châu Âu không chỉ tham gia với tư cách nhà cung cấp thiết bị hoặc nhà thầu, mà với vai trò là đối tác cùng thiết kế dự án, cùng đầu tư, cùng quản trị rủi ro, cùng chuyển giao công nghệ và cùng tạo ra giá trị dài hạn.

Thứ hai, cùng thúc đẩy công nghệ cao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao. Việt Nam đang xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự Toạ đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Châu Âu có nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới về công nghệ công nghiệp, bán dẫn, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, dược phẩm, thiết bị y tế, công nghệ sinh học, nông nghiệp chính xác và chế biến thực phẩm.

Việt Nam mong muốn trở thành một đối tác phát triển công nghệ, nơi các doanh nghiệp châu Âu có thể cùng doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và địa phương Việt Nam xây dựng năng lực mới.

Một dự án công nghệ thành công tại Việt Nam không nên chỉ được đo bằng số vốn đầu tư, mà bằng số kỹ sư Việt Nam được đào tạo, số doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh mới mà dự án đó tạo ra.

Thứ ba, cùng nâng cấp thương mại thành chuỗi giá trị có tiêu chuẩn cao, bền vững và có trách nhiệm. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã giúp hàng hóa hai bên tiếp cận thị trường thuận lợi hơn.

Nhưng giai đoạn tiếp theo phải giúp vốn, công nghệ, doanh nghiệp, tiêu chuẩn và chuỗi cung ứng hai bên gắn kết sâu hơn. Việt Nam mong muốn tăng tỉ trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, chế biến, thiết kế, thương hiệu và giá trị gia tăng cao hơn khi tham gia thị trường châu Âu; đồng thời có nhu cầu lớn nhập khẩu máy móc, thiết bị, dược phẩm, công nghệ, nguyên liệu, giải pháp xanh và các dịch vụ chất lượng cao từ châu Âu.

Các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn châu Âu hỗ trợ nâng chuẩn quản trị, chất lượng, an toàn, môi trường, số hóa và trách nhiệm chuỗi cung ứng, để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Để những định hướng đó trở thành hiện thực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo; nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn; xử lý các khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp với tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA và phối hợp để Hiệp định EVIPA sớm được hoàn tất phê chuẩn, đi vào triển khai đầy đủ khi đủ điều kiện.

Đối với những dự án có chất lượng, có công nghệ, có tác động lan tỏa và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, các bộ, ngành và địa phương sẽ cùng đồng hành để thúc đẩy triển khai có thực chất.

Các hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan chính sách, giữa tiêu chuẩn châu Âu với năng lực sản xuất Việt Nam và giữa những ý tưởng hợp tác với những dự án có tiềm năng triển khai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng, với tầm nhìn chiến lược mới của quan hệ Việt Nam-EU, Việt Nam-Bỉ, với năng lực của doanh nghiệp châu Âu và Bỉ, khát vọng phát triển của Việt Nam, có thể tạo ra một giai đoạn hợp tác mới: Gắn kết hơn, hiện đại hơn, bền vững hơn, cân bằng hơn và có giá trị hơn cho nhân dân hai bên.

Tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã chứng kiến Lễ trao đổi các thỏa thuận hợp tác.

Các thỏa thuận gồm:

Thỏa thuận giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Liên minh châu Âu (EU) về giáo dục và đào tạo.

Thỏa thuận giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Quỹ Aquitara cùng Công ty Tài chính 512 về thực hiện nghiên cứu, khảo sát và lập đề xuất đầu tư dự án khu công nghiệp sinh thái-công nghệ cao tại Khu công nghiệp Hạ Bằng, thành phố Hà Nội.

Thỏa thuận giữa Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Tập đoàn Air Liquide về hợp tác nâng cao hiệu quả năng lượng, an toàn công nghiệp và chuyển dịch năng lượng.

Thỏa thuận giữa Vietnam Airlines và APG Inc hợp tác phát triển thị trường bền vững và quảng bá hình ảnh, thương hiệu.

Thỏa thuận giữa Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Quỹ Aquitara hợp tác triển khai Chương trình An Vui Mart thuộc Quỹ Thiện nguyện Aquitara trong khuôn khổ Chương trình EuroCham Give Back to Vietnam.

Thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel và Tập đoàn Du lịch Quốc tế HiSEAS hợp tác chiến lược và phát triển sản phẩm.