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Không khí lạnh vừa xuống đã tan, miền Bắc tiếp tục nóng

Nguyễn Hoài

TPO - Đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta vào đêm 21/10 đã nhanh chóng suy yếu ngay sau đó, chỉ kịp gây mưa trên diện hẹp ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Nền nhiệt miền Bắc tiếp tục duy trì ở mức cao.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, chiều và đêm 21/10, một đợt không khí lạnh đã tràn xuống nước ta. Tuy nhiên do cường độ yếu và lệch đông, không khí lạnh nhanh chóng suy yếu khiến mưa chỉ xuất hiện cục bộ ở một số nơi tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, nền nhiệt không có sự thay đổi đáng kể.

Dự báo trong đêm 22/10 và sáng sớm 23/10, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc phổ biến 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Vào trưa chiều 23/10, nhiệt độ tăng lên mức 32-34 độ. Đây là nền nhiệt khá cao vào thời điểm cuối tháng 10, cũng là nhiệt độ đã duy trì trong nhiều ngày qua ở miền Bắc.

Dự báo ngày 24/10, miền Bắc tiếp tục hửng nắng, ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

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Miền Bắc nhanh chóng hửng nắng sau khi không khí lạnh suy yếu trưa 22/10.

Ngày 25-26/10, miền Bắc chuyển sang hình thái thời tiết có mây, mưa dông có thể xuất hiện cục bộ ở vài nơi, đồng thời nhiệt độ giảm nhẹ 2-3 độ so với những ngày trước đó.

Cũng trong các ngày từ 23-26/10, hầu hết các khu vực trên cả nước sẽ có thời tiết đẹp, trời ít mưa, nắng nhẹ, riêng khu vực Tây Nam Bộ chiều 23/10 có thể xuất hiện mưa dông rải rác.

Về siêu bão Champi, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trưa 22/10, bão vẫn duy trì cấp 16, giật trên cấp 17 (giảm 01 cấp so với 21/10). Dự báo trong đêm 22/10 và ngày 23/10, siêu bão này sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 15-20km/h.

Đến sáng 23/10, khi di chuyển tới vùng biển phía Đông của đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ siêu bão Champi có khả năng giảm còn cấp 14-15 (dưới cấp siêu bão).

Đến khoảng ngày 25/10, bão đổi hướng Bắc, sau đó chuyển Đông Bắc, hướng về phía Nhật Bản, cường độ tiếp tục suy yếu. Khi ảnh hưởng tới Nhật Bản cường độ bão giảm còn khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Như vậy, siêu bão Champi sẽ không di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên, với cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, bán kính rộng nên trong các ngày 23-24/10, hoàn lưu phía Tây của siêu bão có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9 kèm sóng biển cao từ 2-4m ở khu vực Đông của Bắc Biển Đông, riêng phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng cao từ 4-6m, biển động rất mạnh.

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