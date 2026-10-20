Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tàu hàng hơn 182.000 tấn va cầu cảng Dung Quất, mũi tàu rách 5m

Nguyễn Ngọc

TPO - Tàu Aquacharm chở hơn 170.000 tấn quặng sắt từ Úc về Quảng Ngãi đã va vào phần cầu cảng đang xây dựng ở Dung Quất. Cú va chạm mạnh khiến mũi tàu rách khoảng 5m, cầu cảng hư hỏng.

Ngày 20/10, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã có văn bản yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng và các đơn vị liên quan triển khai phương án bảo đảm an toàn hàng hải đối với tàu Aquacharm sau sự cố va chạm tại bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Theo báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, tàu Aquacharm mang quốc tịch Marshall Islands, dài 292 m, trọng tải 182.309 tấn, có 22 thuyền viên. Tàu chở 170.856 tấn quặng sắt từ Úc về Dung Quất và vào khu neo đậu lúc 4h56 ngày 14/10.

cf8211a41f809fdec691.jpg
Tàu Aquacharm chở hơn 170.000 tấn quặng sắt.

Đến 16h45 ngày 18/10, hoa tiêu liên lạc với trực ban VTS Dung Quất để thông báo lên tàu, hỗ trợ dẫn tàu vào cập cầu cảng số 10 theo kế hoạch.

Khoảng 17h45 cùng ngày, trong quá trình điều động tiếp cận cầu cảng, tàu Aquacharm va chạm với phần cầu cảng đang xây dựng. Vị trí va chạm thuộc phần nối dài cầu cảng số 10, 11, dài khoảng 50 m.

Cú va chạm khiến mũi tàu bị xé rách, cầu cảng hư hỏng. Sau sự cố, thuyền trưởng và hoa tiêu tiếp tục điều động tàu vào bến. Đến 18h30 cùng ngày, tàu Aquacharm đã cập cầu cảng số 10.

f23c0f070123817dd832.jpg
f803f122ff067f582617.jpg
Cảng chuyên dùng của Hòa Phát Dung Quất có tổng cộng 12 bến cảng, nơi gặp sự cố là bến cảng số 10.

Phía Hòa Phát Dung Quất cho biết, ngay khi xảy ra sự cố đã tập trung bốc dỡ quặng trên tàu, đồng thời phối hợp với các bên liên quan để xử lý vụ việc. Hiện hoạt động tại cảng số 10 bị ảnh hưởng, trong khi 11 bến cảng còn lại vẫn hoạt động bình thường, sản xuất không bị gián đoạn.

Trước diễn biến thời tiết đang bước vào mùa mưa bão và gió mùa Đông Bắc mạnh ảnh hưởng đến khu vực, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương phối hợp xây dựng phương án bảo đảm an toàn khi tàu rời cầu cảng ra khu neo và trong suốt thời gian neo chờ kế hoạch tiếp theo.

Cảng vụ cũng yêu cầu bố trí tối thiểu một tàu lai dắt sử dụng chân vịt Azimuth, tổng công suất trên 5.000 HP, thường trực 24/24 giờ gần vị trí tàu Aquacharm neo đậu.

e6ed18d616f296accfe3.jpg
Phần mũi tàu bị xé toạc sau vụ va chạm.

Tàu lai dắt phải có đầy đủ thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; thuyền viên có kinh nghiệm xử lý tình huống khẩn cấp. Thuyền trưởng và thuyền viên tàu Aquacharm được yêu cầu chuẩn bị sẵn trang thiết bị ứng cứu, duy trì tình trạng tàu ổn định, an toàn, thường xuyên cập nhật tình trạng tàu và giữ liên lạc với cơ quan chức năng.

Theo báo cáo nhanh của Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quất, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử tổ công tác do Thiếu tá Huỳnh Thanh Phúc, Phó đồn trưởng, làm tổ trưởng đến hiện trường xác minh, làm việc với những người liên quan và lập biên bản vụ việc.

Qua kiểm tra sơ bộ, phần mũi tàu bị rách dài khoảng 5m, sạt cả mạn trái và mạn phải. Toàn bộ 22 thuyền viên an toàn, tàu không chìm và chưa ghi nhận tràn dầu. Thiệt hại đối với cầu cảng đang chờ giám định.

Xem thêm

#Tàu Aquacharm #Va chạm cầu cảng #Cảng Dung Quất #Sự cố hàng hải #Chấn thương môi trường

Cùng chuyên mục

Ông Đinh Văn Nơi kiểm tra, chỉ đạo xử lý gần 700 trường hợp vi phạm đất rừng Phú Quốc

Ông Đinh Văn Nơi kiểm tra, chỉ đạo xử lý gần 700 trường hợp vi phạm đất rừng Phú Quốc

TPO - Trước tình trạng lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép kéo dài, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc vừa trực tiếp kiểm tra các 'điểm nóng' tại Vườn Quốc gia Phú Quốc, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm tồn đọng, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư cảng biển, logistics

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư cảng biển, logistics

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch nghiên cứu mở rộng đầu tư vào hệ thống cảng biển, cảng trung chuyển quốc tế, trung tâm logistics, kho vận thông minh, logistics hàng không, logistics đường sắt và các giải pháp quản trị chuỗi cung ứng hiện đại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tăng trưởng hai con số cần nhu cầu điện rất lớn

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tăng trưởng hai con số cần nhu cầu điện rất lớn

TPO - “Riêng việc tăng trưởng hai con số nhu cầu điện là rất lớn rồi. Cộng với việc chúng ta phát triển khoa học công nghệ, xây dựng các trung tâm dữ liệu, mời các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư phát triển công nghệ cao… Tất cả việc đó, chúng ta phải đảm bảo điện năng”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nói.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe