Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đắk Lắk: Đất trăm tỷ đấu giá nhiều lần vẫn bất thành, vì sao?

Huỳnh Thủy

TPO - Hàng loạt khu đất có giá khởi điểm hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng tại Đắk Lắk rơi vào cảnh vắng nhà đầu tư, có nơi đấu giá lần thứ tư vẫn bất thành.

Ngày 20/10, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ Ba, để xem xét, quyết định 27 nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng, trong đó có chính sách an sinh xã hội, quản lý đất đai, đầu tư công, tài chính - ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

tienphong-3648.jpg
Quang cảnh Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Ba của HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, ông Vũ Thanh Hưng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk, lý giải những nguyên nhân khiến hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách địa phương.

Theo ông Hưng, năm 2026, tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và 7 ban quản lý dự án thực hiện chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất tổng cộng 6.090 tỷ đồng. Trong đó, trung tâm được giao 3.819 tỷ đồng, các ban quản lý dự án được giao 2.271 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm báo cáo, tổng số tiền thu được từ đấu giá đất của các đơn vị mới đạt khoảng 1.181 tỷ đồng, thấp xa so với kế hoạch.

Riêng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã đưa 28 khu đất ra đấu giá, với tổng giá khởi điểm được phê duyệt lên tới 5.518 tỷ đồng. Dù tổ chức đấu giá nhiều lần, số lượng nhà đầu tư tham gia vẫn rất hạn chế.

tienphong-8967.jpg
Ông Vũ Thanh Hưng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk báo cáo tại kỳ họp.

Lý giải nguyên nhân, ông Vũ Thanh Hưng cho biết thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại, chưa thực sự sôi động trở lại. Theo số liệu chuyên gia được ông Hưng dẫn lại, tỷ lệ hấp thụ của thị trường bất động sản giảm từ khoảng 30% năm 2025 xuống còn khoảng 19%, ảnh hưởng đến quyết định tham gia đấu giá của doanh nghiệp và khách hàng.

Bên cạnh đó, giá khởi điểm của nhiều khu đất tương đối cao, dao động từ 200 tỷ đồng đến gần 1.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư không chỉ cần nguồn vốn lớn để trúng đấu giá mà còn phải chuẩn bị kinh phí triển khai dự án, trong khi khả năng tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả đầu tư chưa rõ ràng.

Một số nhà đầu tư cho rằng giá khởi điểm còn cao so với diễn biến thị trường hiện nay. Quy hoạch của một số dự án cũng chưa phù hợp với định hướng đầu tư của doanh nghiệp, làm giảm sức hấp dẫn của các khu đất.

Một khó khăn khác là quỹ đất đưa ra đấu giá chủ yếu có quy mô lớn, chưa có nhiều sản phẩm chia lô để người dân dễ tiếp cận.

tp-1.jpg
Quỹ đất Đắk Lắk còn nhiều dư địa để thu hút nhà đầu tư.

Theo ông Vũ Thanh Hưng, có 12 dự án được tổ chức đấu giá theo cụm, diện tích từ khoảng 2ha đến 19ha, đòi hỏi nhà đầu tư phải có năng lực tài chính lớn.

Đáng chú ý, 4 dự án tại khu vực phía Đông, thuộc đường Hùng Vương, có tổng giá trị khoảng 2.600 tỷ đồng. Những dự án này đã được đưa ra đấu giá nhiều lần, thậm chí có khu đất tổ chức đến lần thứ tư vẫn chưa thành công.

Trước thực trạng trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh một số dự án quy mô lớn theo hướng chia thành các phân khu nhỏ, giảm giá trị từng đợt đấu giá.

Trung tâm cũng đề xuất chuyển một số khu đất sang hình thức đấu giá từng lô, đa dạng hóa sản phẩm để doanh nghiệp, khách hàng và người dân có thêm cơ hội tham gia.

Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức các hội nghị, thiết lập kênh kết nối doanh nghiệp, giới thiệu tiềm năng và hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin về quỹ đất. Tuy nhiên, kết quả thu hút nhà đầu tư vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Xem thêm

#Đắk Lắk #đấu giá đất #chính sách đất đai #đầu tư #quản lý đất đai #kỳ họp #phát triển kinh tế

Cùng chuyên mục

Ông Đinh Văn Nơi kiểm tra, chỉ đạo xử lý gần 700 trường hợp vi phạm đất rừng Phú Quốc

Ông Đinh Văn Nơi kiểm tra, chỉ đạo xử lý gần 700 trường hợp vi phạm đất rừng Phú Quốc

TPO - Trước tình trạng lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép kéo dài, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc vừa trực tiếp kiểm tra các 'điểm nóng' tại Vườn Quốc gia Phú Quốc, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm tồn đọng, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư cảng biển, logistics

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư cảng biển, logistics

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch nghiên cứu mở rộng đầu tư vào hệ thống cảng biển, cảng trung chuyển quốc tế, trung tâm logistics, kho vận thông minh, logistics hàng không, logistics đường sắt và các giải pháp quản trị chuỗi cung ứng hiện đại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tăng trưởng hai con số cần nhu cầu điện rất lớn

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tăng trưởng hai con số cần nhu cầu điện rất lớn

TPO - “Riêng việc tăng trưởng hai con số nhu cầu điện là rất lớn rồi. Cộng với việc chúng ta phát triển khoa học công nghệ, xây dựng các trung tâm dữ liệu, mời các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư phát triển công nghệ cao… Tất cả việc đó, chúng ta phải đảm bảo điện năng”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nói.

Điều 'sống còn' trong quản lý tài nguyên nước

Điều 'sống còn' trong quản lý tài nguyên nước

TPO - Theo GS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là lựa chọn, mà trở thành yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hồ chứa, liên hồ chứa và khai thác bền vững tài nguyên nước.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe