Đắk Lắk: Đất trăm tỷ đấu giá nhiều lần vẫn bất thành, vì sao?

TPO - Hàng loạt khu đất có giá khởi điểm hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng tại Đắk Lắk rơi vào cảnh vắng nhà đầu tư, có nơi đấu giá lần thứ tư vẫn bất thành.

Ngày 20/10, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ Ba, để xem xét, quyết định 27 nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng, trong đó có chính sách an sinh xã hội, quản lý đất đai, đầu tư công, tài chính - ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quang cảnh Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Ba của HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, ông Vũ Thanh Hưng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk, lý giải những nguyên nhân khiến hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách địa phương.

Theo ông Hưng, năm 2026, tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và 7 ban quản lý dự án thực hiện chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất tổng cộng 6.090 tỷ đồng. Trong đó, trung tâm được giao 3.819 tỷ đồng, các ban quản lý dự án được giao 2.271 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm báo cáo, tổng số tiền thu được từ đấu giá đất của các đơn vị mới đạt khoảng 1.181 tỷ đồng, thấp xa so với kế hoạch.

Riêng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã đưa 28 khu đất ra đấu giá, với tổng giá khởi điểm được phê duyệt lên tới 5.518 tỷ đồng. Dù tổ chức đấu giá nhiều lần, số lượng nhà đầu tư tham gia vẫn rất hạn chế.

Ông Vũ Thanh Hưng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk báo cáo tại kỳ họp.

Lý giải nguyên nhân, ông Vũ Thanh Hưng cho biết thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại, chưa thực sự sôi động trở lại. Theo số liệu chuyên gia được ông Hưng dẫn lại, tỷ lệ hấp thụ của thị trường bất động sản giảm từ khoảng 30% năm 2025 xuống còn khoảng 19%, ảnh hưởng đến quyết định tham gia đấu giá của doanh nghiệp và khách hàng.

Bên cạnh đó, giá khởi điểm của nhiều khu đất tương đối cao, dao động từ 200 tỷ đồng đến gần 1.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư không chỉ cần nguồn vốn lớn để trúng đấu giá mà còn phải chuẩn bị kinh phí triển khai dự án, trong khi khả năng tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả đầu tư chưa rõ ràng.

Một số nhà đầu tư cho rằng giá khởi điểm còn cao so với diễn biến thị trường hiện nay. Quy hoạch của một số dự án cũng chưa phù hợp với định hướng đầu tư của doanh nghiệp, làm giảm sức hấp dẫn của các khu đất.

Một khó khăn khác là quỹ đất đưa ra đấu giá chủ yếu có quy mô lớn, chưa có nhiều sản phẩm chia lô để người dân dễ tiếp cận.

Quỹ đất Đắk Lắk còn nhiều dư địa để thu hút nhà đầu tư.

Theo ông Vũ Thanh Hưng, có 12 dự án được tổ chức đấu giá theo cụm, diện tích từ khoảng 2ha đến 19ha, đòi hỏi nhà đầu tư phải có năng lực tài chính lớn.

Đáng chú ý, 4 dự án tại khu vực phía Đông, thuộc đường Hùng Vương, có tổng giá trị khoảng 2.600 tỷ đồng. Những dự án này đã được đưa ra đấu giá nhiều lần, thậm chí có khu đất tổ chức đến lần thứ tư vẫn chưa thành công.

Trước thực trạng trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh một số dự án quy mô lớn theo hướng chia thành các phân khu nhỏ, giảm giá trị từng đợt đấu giá.

Trung tâm cũng đề xuất chuyển một số khu đất sang hình thức đấu giá từng lô, đa dạng hóa sản phẩm để doanh nghiệp, khách hàng và người dân có thêm cơ hội tham gia.

Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức các hội nghị, thiết lập kênh kết nối doanh nghiệp, giới thiệu tiềm năng và hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin về quỹ đất. Tuy nhiên, kết quả thu hút nhà đầu tư vẫn chưa đạt kỳ vọng.