Myanmar công bố ảnh hiếm của bà Aung San Suu Kyi khi nhận sách từ Vua Charles III

TPO - Chính quyền Myanmar cho biết đã chuyển hai cuốn sách mà Nhà vua Charles III của Anh gửi tặng đến bà Aung San Suu Kyi, cùng với phong bì niêm phong và thư từ ngoại giao.

Hình ảnh bà Aung San Suu Kyi được chính quyền Myanmar công bố.

Tổng thống Min Aung Hlaing đang nỗ lực thể hiện hình ảnh Myanmar trở lại trạng thái bình thường, sau khi tổ chức bầu cử vào năm 2025 và tăng cường quan hệ với các nước láng giềng trong khu vực.

Trong tuyên bố đăng trên kênh Telegram, Văn phòng Báo chí và thông tin Tổng thống Myanmar cho biết, các quan chức Bộ Nội vụ đã chuyển những vật phẩm trên đến bà Suu Kyi tại thủ đô Naypyitaw vào sáng 19/10.

Hai cuốn sách được Nhà vua Anh gửi tặng gồm: The Land Gardeners: Soil to Table (Những người làm vườn: Từ đất đến bàn ăn), của hai tác giả người Anh Bridget Elworthy và Henrietta Courtauld, nói về mối quan hệ giữa đất khỏe mạnh và thực phẩm; và Soil: The World at Our Feet (Đất: Thế giới dưới chân chúng ta).

Vua Charles là người tích cực thúc đẩy bảo vệ môi trường và nông nghiệp bền vững. Ông từng gặp bà Suu Kyi tại London năm 2017, khi còn là Thân vương xứ Wales và bà giữ chức Cố vấn Nhà nước Myanmar.

Bà Suu Kyi từng trải qua nhiều đợt ngồi tù và quản thúc tại gia. Trong những lần bị giam giữ trước đây, bà từng chia sẻ về ảnh hưởng của văn học đối với cuộc đời mình. Bà cũng yêu thích tiểu thuyết và truyện trinh thám.

Thông báo của Chính phủ Myanmar kèm hai bức ảnh chụp bà Suu Kyi, 81 tuổi, mặc trang phục truyền thống màu xanh nhạt, ngồi đối diện hai người đàn ông mặc áo sơ mi trắng qua chiếc bàn nhỏ, trong căn phòng có tường ốp gỗ.

Tuyên bố không cung cấp thông tin về nội dung bức thư, cũng không giải thích cách thức hai cuốn sách được gửi đến bà Suu Kyi.

Theo tuyên bố, cuộc gặp kéo dài khoảng 10 phút. Tuy nhiên, địa điểm cụ thể không được tiết lộ và cũng không có thông tin về nội dung trao đổi.

Thông báo này cung cấp thêm thông tin hiếm hoi về tình trạng của bà Suu Kyi trong thời gian bị giam giữ. Hiện bà đang chấp hành án theo hình thức quản thúc tại gia, tại một địa điểm không được tiết lộ ở Naypyitaw.

Ông Kim Aris - người con trai út của bà Suu Kyi đang sống tại London, nói với AP rằng ông hoan nghênh cử chỉ gửi sách của Vua Charles.