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Thế giới

Pháp yêu cầu giới nghiêm nhiều nơi sau bạo loạn

Bình Giang

TPO - Ngày 19/10, Chính phủ Pháp yêu cầu một số chính quyền địa phương áp đặt lệnh giới nghiêm, trong bối cảnh chịu sức ép lớn vì những thiếu sót về công tác bảo đảm an ninh trong làn sóng biểu tình bạo loạn và cướp phá cuối tuần qua.

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Paris ngổn ngang sau làn sóng biểu tình bạo loạn. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Sébastien Lecornu không loại trừ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp, nhưng cho biết ở thời điểm hiện tại, việc áp dụng lệnh giới nghiêm cục bộ tại một số địa phương là phù hợp hơn. Ông không cho biết cụ thể những thành phố sẽ chịu ảnh hưởng.

“Tôi quyết tâm khôi phục trật tự bằng mọi giá”, ông phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/8, đồng thời loại trừ khả năng áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn bộ thủ đô Paris.

Làn sóng biểu tình rung chuyển nước Pháp tiếp nối phong trào đấu tranh của học sinh trong nhiều tuần qua, cho thấy sức ép từ nền kinh tế suy yếu và tình trạng nợ công tăng vọt.

Ông Lecornu quy trách nhiệm cho các nhóm cực tả gây ra tình trạng bất ổn nghiêm trọng nhất tại Pháp trong nhiều năm qua.

“Xét cho cùng, phong trào cực tả muốn gây ra tình trạng bất ổn sâu sắc trước thềm cuộc bầu cử tổng thống”, ông nói.

Ứng cử viên tổng thống thuộc phe cực tả Jean-Luc Mélenchon yêu cầu ông Lecornu đưa ra bằng chứng.

“Nếu không, ông ấy nên xin lỗi, im lặng và ngừng đổ thêm dầu vào lửa bất ổn”, ông Mélenchon viết trên mạng xã hội X.

Liên đoàn Thương mại và bán lẻ cho biết, gần 3.000 cửa hàng đã bị ảnh hưởng trong dịp cuối tuần.

“Một lần nữa, ngành bán lẻ lại trở thành tuyến đầu chịu thiệt hại, trong bối cảnh vốn đã suy yếu do hàng loạt cuộc khủng hoảng liên tiếp. Đằng sau mỗi cửa hàng bị cướp phá là những chủ doanh nghiệp, nhân viên và gia đình đã chứng kiến thành quả của nhiều năm lao động, nỗ lực bị xóa sạch chỉ trong vài giờ”, tổ chức này cho biết.

Liên đoàn kêu gọi miễn giảm các khoản đóng góp an sinh xã hội và thuế cho những doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Những bất đồng trong chính phủ mong manh của Tổng thống Emmanuel Macron về thiếu sót trong công tác bảo đảm an ninh có thể tiếp tục khiến giới đầu tư bất an. Điều này xảy ra đúng lúc chính phủ cần thông qua dự luật ngân sách quan trọng, nhằm kiểm soát tình hình tài chính quốc gia.

Cũng trong ngày 19/10, văn phòng Tổng thống Macron cho biết ông đã từ chối đề nghị từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez. Thay vào đó, ông yêu cầu bộ trưởng chấm dứt tình trạng dựng rào chắn và cướp phá, đồng thời minh bạch về những gì ông Macron gọi là “thiếu sót trong công tác tình báo và khả năng dự liệu tình hình”.

Thị trưởng Paris, Marseille và Lyon viết trong bài bình luận chung đăng trên báo Libération rằng họ vốn đã quen với các cuộc tuần hành và biểu tình.

“Nhưng vào thứ Bảy... lần đầu tiên chúng tôi có cảm giác rằng nhiều khu vực rộng lớn trong các thành phố của mình đã bị bỏ mặc, không được bảo vệ”, các thị trưởng thuộc phe trung tả viết.

Việc kỳ nghỉ học bắt đầu ngày 19/10 có thể giúp chính phủ giảm bớt áp lực. Tuy nhiên, sinh viên vẫn tiếp tục tụ tập và phong tỏa một số địa điểm, trong đó có bảo tàng Louvre và Đại học Sciences Po ở trung tâm Paris.

Marseille, một thành phố khác chịu thiệt hại nặng nề do bạo loạn, đã cấm tụ tập và biểu tình.

Trong khi đó, các công đoàn Pháp kêu gọi tổ chức một đợt đình công và tuần hành mới vào ngày 5/11.

Các chính phủ châu Âu đã khuyến cáo công dân dự định đến Pháp tránh những nơi tập trung đông người và nâng cao cảnh giác.

Trong khi Pháp bận rộn dọn dẹp đường phố sau bạo loạn, Tổng thống Macron vừa lên đường thực hiện chuyến công du vùng Vịnh, nhằm bảo đảm nguồn cung xăng và dầu diesel.

Vấn đề về chi phí sinh hoạt cũng trở thành trọng tâm trong nhiều cuộc tuần hành và biểu tình tại một số quốc gia châu Âu khác, bao gồm Ý, Albania...

Theo Reuters

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#Pháp #Bạo loạn Pháp #Biểu tình Pháp #Giới nghiêm

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