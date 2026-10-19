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Thế giới

Bulgaria điều tiêm kích hộ tống chuyến bay từ Israel sau cảnh báo bom

Bình Giang

TPO - Đài truyền hình quốc gia Bulgaria đưa tin, một chuyến bay khởi hành từ Tel Aviv (Israel) đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Sofia, thủ đô của Bulgaria, vào tối 18/10, sau khi xuất hiện lời đe dọa đánh bom.

Dẫn thông báo từ Bộ Giao thông Vận tải, đài BNT cho biết chuyến bay của hãng Austrian Airlines đến Vienna chở 51 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Một thành viên phi hành đoàn đã báo cáo về việc nhận được lời đe dọa, và máy bay chiến đấu của không quân đã hộ tống chiếc máy bay cho đến khi hạ cánh an toàn.

Bộ Giao thông Bulgaria cho biết trong thông cáo, rằng phi hành đoàn Austrian Airlines quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống Sofia sau khi nhận cảnh báo bom khi máy bay tiến gần không phận Romania. Bộ này cho biết thêm, hành khách đã được sơ tán khỏi máy bay sau khi hạ cánh.

Không quân Bulgaria đã điều động 1 chiếc tiêm kích MiG-29 hộ tống máy bay chở khách theo quy trình ứng phó đã được thiết lập, Bộ Giao thông nước này thông báo.

Công tác kiểm tra an ninh chiếc Airbus A320 được triển khai sau khi máy bay hạ cánh an toàn xuống Sofia, khoảng nửa giờ sau khi nhận được cảnh báo.

“Sau khi hoàn tất việc kiểm tra máy bay, hành khách sẽ được bố trí chỗ trên các chuyến bay thay thế sớm nhất có thể”, Austrian Airlines cho biết.

Theo dữ liệu của Flightradar24, máy bay mang số đăng ký OE-LZE đi vào không phận Romania vào khoảng 21h10 ngày 18/10, trước khi đổi hướng về phía nam và quay trở lại Bulgaria, nơi máy bay hạ cánh xuống Sofia.

Dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuyến bay ADS-B Exchange cho thấy, vào khoảng thời gian đó, máy bay phát mã tín hiệu khẩn cấp 7700 - mã báo hiệu tình trạng khẩn cấp chung trong hàng không.

Sự việc xảy ra không lâu sau vụ cơ phó trên chuyến bay của hãng flydubai từ Dubai đến Tel Aviv tấn công cơ trưởng, gây ra sự cố nghiêm trọng, dù hành khách và các thành viên phi hành đoàn đã ngăn chặn được thảm hoạ.

Tuần trước, Croatia và Đức điều động tiêm kích sau khi chuyến bay thương mại từ đảo Corfu của Hy Lạp đến thành phố Nuremberg của Đức vô tình phát đi tín hiệu cảnh báo bị không tặc.

Theo AP

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#Bulgaria #Israel #Đánh bom #hàng không

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