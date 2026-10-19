Không nhận ra dàn mỹ nhân 'Trại buôn người'

Đu concert đến 3h sáng
TPO - Nhiều khán giả chi tiền mua vé xem cả 2 đêm concert Tinh hà say hi để tận hưởng trọn vẹn âm nhạc và những khoảnh khắc gặp gỡ 24 nghệ sĩ.
TPO - Á hậu Minh Kiên cùng Khánh Linh, Khánh My và Hoàng Kim Ngọc xuất hiện với tạo hình bầm dập trong "Trại buôn người". Nhan sắc đời thực khác xa trên phim của dàn diễn viên nữ gây chú ý, giữa lúc phim đạt hơn 450 tỷ đồng ngoài phòng vé.
TPO - Nhiều khán giả chi tiền mua vé xem cả 2 đêm concert Tinh hà say hi để tận hưởng trọn vẹn âm nhạc và những khoảnh khắc gặp gỡ 24 nghệ sĩ.
TPO - Harry và Meghan được cho là đã thu hẹp đội ngũ tại công ty sản xuất Archewell Productions trong 12-18 tháng qua, giữa lúc quan hệ hợp tác với Netflix và tương lai các dự án giải trí bị đặt dấu hỏi.
TPO - Hurrykng, Cody Nam Võ cùng các nghệ sĩ được khán giả vây quanh xin chữ ký, tặng quà và chụp ảnh trước đêm thứ hai của concert Tinh hà say hi. Tại khu vé đứng, người hâm mộ đến từ chiều, đội mưa giữ vị trí và treo băng rôn cổ vũ.
TPO - Diễn viên Vương Anh Ole tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái hơn 5 tuổi là Ngọc Mai sáng 18/10 tại Hà Nội.
TPO - Đêm 2 của concert Tinh hà say hi vẫn "cháy vé" và chật kín khán giả. Từ đầu giờ chiều, đông đảo người hâm mộ đổ đến Khu đô thị Vạn Phúc để sớm hoàn tất thủ tục check-in.
TPO - Đinh Hoàng Gia Linh, Lưu Phương Anh, Nguyễn Hồng Hạ Nghi và Trịnh Ngọc Huyền diện áo dài, chụp ảnh tại chùa Côn Sơn. Giữa không gian cổ kính, bốn cô gái thể hiện nét dịu dàng trong thử thách tìm kiếm Đại sứ Thời trang và Thể thao.
TPO - Trước gần 50.000 khán giả, 33 anh tài mang đến những màn hát, nhảy, đu dây và đưa thuyền lên không trung trong concert đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Đêm diễn còn có những khoảng lặng với tiếng đàn cello của MC Anh Tuấn, câu chuyện gia đình và các tiết mục đậm chất dân gian.
TPO - Chỉ 4 tiếng trước giờ G đêm 2 concert Tinh hà say hi, thị trường sang nhượng vé sôi động khi fan ráo riết săn lùng, trao đổi vé. Cùng lúc đó, hàng loạt cảnh báo lừa đảo được phát đi trên các hội nhóm để bảo vệ fan.
TPO - Hơn 7.000 khán giả chọn Phùng Khánh Linh trong tối hai concert “Anh trai” cùng diễn tại TPHCM. Nữ ca sĩ tạo được sức hút, đủ "cân một vạn người" sau nhiều năm chật vật đến mức muốn bỏ nghề.
TPO - Gần 40.000 khán giả đã đội mưa thắp sáng đêm concert đầu tiên của Tinh hà say hi. Sân khấu hoành tráng và 24 nghệ sĩ mang tới nhiều cảm xúc bùng nổ, khiến người hâm mộ háo hức mong chờ đêm 2.
TPO - Trước hơn 40.000 khán giả, 24 nghệ sĩ mang đến 22 tiết mục trong đêm concert đầu tiên của Tinh hà say hi - Hẹn giữa Tinh hà. Pháp Kiều đưa trăn thật lên sân khấu, Dương Domic xuất hiện bằng xe mui trần, còn Jaysonlei và Cody Nam Võ gây chú ý với màn cầu hôn trong "50 cuộc gọi nhỡ".
TPO - Thể hiện vai diễn khách mời trong phim "Ngọc điệm thu", Chu Khiết Quỳnh khiến khán giả bất ngờ vì hợp dòng phim lấy bối cảnh thời Dân quốc. Nhan sắc và diễn xuất của cô ngày càng thăng hạng.
TPO - Với doanh thu hơn 451 tỷ đồng vào sáng 18/10, “Trại buôn người” vượt “Thỏ ơi” của Trấn Thành, trở thành phim ăn khách nhất phòng vé Việt năm 2026 tính đến hiện tại. Nếu cán mốc 500 tỷ đồng, tác phẩm có thể tiến vào Top 3 doanh thu lịch sử phòng vé Việt.
TPO - Xuất hiện tại lễ hội âm nhạc với suất diễn lúc 10h, Duniverse gây chú ý khi kết hợp trình diễn live cùng DJ ngay trên sân khấu. Từ nhóm nhạc được ít người biết tới, Duniverse đã diễn ở sân khấu có hàng nghìn người.
TPO - Minh Xíu đóng vai con trai Huyền Lizzie trong phim truyền hình "Căn nhà không mái che" khiến khán giả không kìm được nước mắt trước những phân cảnh xúc động.
TPO - Từ 17/10, chương trình Dấu chân tình thân chỉ còn bố con nghệ sĩ Châu Bùi và mẹ con nghệ sĩ Hậu Hoàng tham gia.