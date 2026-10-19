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Giải trí

Không nhận ra dàn mỹ nhân 'Trại buôn người'

Trạch Dương

TPO - Á hậu Minh Kiên cùng Khánh Linh, Khánh My và Hoàng Kim Ngọc xuất hiện với tạo hình bầm dập trong "Trại buôn người". Nhan sắc đời thực khác xa trên phim của dàn diễn viên nữ gây chú ý, giữa lúc phim đạt hơn 450 tỷ đồng ngoài phòng vé.

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Sáng 19/10, Trại buôn người đạt doanh thu khoảng 459 tỷ đồng, vượt Thỏ ơi của Trấn Thành (449,8 tỷ đồng) để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026. Phim khai thác nạn buôn người và lừa đảo xuyên biên giới. Nhiều diễn viên nữ xuất hiện với diện mạo bầm dập, gần như không trang điểm, khiến khán giả khó nhận ra.
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Á hậu Minh Kiên đóng nữ chính Út Đẹt, cô gái Khmer bị lừa khi tìm việc phụ giúp gia đình. Vụ bắt cóc mở đường để Ny (Steven Nguyễn thể hiện) đột nhập trại buôn người, giải cứu em gái và gây ra vụ đào tẩu của hàng nghìn người khỏi sào huyệt lừa đảo.
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Trại buôn người là phim điện ảnh thứ hai trong năm 2026 của Minh Kiên, sau Bus: Chuyến xe một chiều. Cô dành khoảng hai tháng rèn sức bền, học bơi để chuẩn bị cho vai Út Đẹt. Vai nữ chính thách thức Minh Kiên với nhiều phân cảnh đòi hỏi thể lực như liên tục chạy trốn, chịu đòn và đặc biệt là cảnh nhảy sông.
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Vào vai cô gái dân tộc Khmer, Minh Kiên tập phát âm theo phương ngữ của người miền Tây. Cô và Steven Nguyễn gọi nhau là Hai - Út cả ngoài trường quay để quen với quan hệ anh em. “Tôi lo diễn xuất chưa tốt của mình gây ảnh hưởng đến đồng nghiệp, tiến độ đoàn phim”, á hậu sinh năm 2004 nói về áp lực vai nữ chính.
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Sau khi Trại buôn người bùng nổ doanh thu, khán giả chú ý nạn nhân mang áo số 371. Trong phim, Khánh Linh đóng vai người phụ nữ bị lừa vào ổ lừa đảo khi đang mang thai. Các phân đoạn kêu cứu, hoảng loạn và tuyệt vọng giúp cô được khán giả quan tâm.
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Trái với gương mặt tiều tụy trên phim, Khánh Linh được khán giả nhận xét có nhan sắc tựa nàng thơ. Diễn viên sinh năm 1996 làm mẫu ảnh trước khi theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp.
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Khánh Linh đóng vai phụ trong Yêu trước ngày cưới, Mặt trời lạnh, Chung trọ chung đời Nghỉ hè sợ nghỉ hưu trước khi tham gia dự án vừa phá kỷ lục của Trấn Thành.
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Sau 8 năm ít tham gia nghệ thuật, Khánh My trở lại với vai diễn bị lừa vào trại buôn người, có nhiều cảnh quay bị nhân vật của Quách Ngọc Ngoan bạo hành. Khánh My chia sẻ cô bị thương trong phân đoạn bị hành hạ và chạy trốn giữa khói lửa. Đây cũng là vai diễn khiến cô bầm dập nhiều nhất từ trước đến nay.
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Tại buổi ra mắt phim, Khánh My cho biết cô chủ động casting sau khi đọc thông tin tuyển diễn viên. Cô nhận phim vì quan tâm đến đề tài buôn người. Trước khi quay, nữ diễn viên học diễn xuất với Kathy Uyên. Với cảnh nhạy cảm cùng Quách Ngọc Ngoan, hai diễn viên trao đổi trước với đạo diễn và biên kịch về cách thực hiện.
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Khánh My tập trung kinh doanh trong những năm ít đóng phim. Cô duy trì tập gym, yoga để giữ dáng, cho biết vẫn độc thân ở tuổi 35, không nghĩ đến chuyện kết hôn và sinh con.
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Hoàng Kim Ngọc đóng vai Mỹ Ngọc, nhân vật luôn tìm cách dựa vào kẻ có quyền để sống sót trong trại buôn người. Vai diễn có tính cách gây ức chế, giúp nữ diễn viên được nhắc tên trên các diễn đàn. Nữ diễn viên cho biết ban đầu từng xin đổi vai vì lo khán giả ghét nhân vật, ghét sang cả mình.
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Trái với hình ảnh ồn ào trên phim, khán giả không nhận ra diện mạo Hoàng Kim Ngọc tại buổi ra mắt dự án. Trước bộ phim của Toni Dương Bảo Anh, cô là nữ chính trong bộ phim trăm tỷ Đèn âm hồn, đóng vai Uyên ở Về nhà đi con.
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Pông Chuẩn đóng thư ký của ông trùm Mao Đại do Danis Nguyễn thể hiện. Nhân vật thuộc tuyến phản diện, tham gia kiểm soát khu trại và nắm nhiều thông tin của ông chủ. Cô ít bộc lộ cảm xúc, không trực tiếp hành hạ nạn nhân nhưng luôn đẩy họ vào nguy hiểm. Tạo hình cùng nét diễn lạnh, ít nói giúp Pông Chuẩn được chú ý khi thử sức điện ảnh.
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Pông Chuẩn và Minh Kiên tại sự kiện ra mắt Trại buôn người. Để đóng nữ thư ký, Pông Chuẩn tập hạ giọng và tiết chế cách nói. Cô cho biết đã quen với "tông giọng livestream" hằng ngày, gặp khó khăn lúc diễn. Quách Ngọc Ngoan đã hỗ trợ cô sửa đài từ tại trường quay.
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Pông Chuẩn từng vào top 4 Vietnam’s Next Top Model mùa đầu, sau đó chuyển sang làm stylist. Ngoài đời, cô theo đuổi hình ảnh cá tính. Chồng cô là diễn viên Tùng Mint cũng tham gia Trại buôn người. Anh đóng Đại úy Nguyễn Văn Tùng, cảnh sát chìm trong đường dây tội phạm.
#Trại buôn người #Diễn viên phim điện ảnh #Minh Kiên #Khánh Linh #Khánh My

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