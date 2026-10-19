Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Khung cảnh hoang tàn sau các cuộc bạo loạn ở Pháp

Quỳnh Như

TPO - Hàng loạt ôtô bị đốt cháy, cửa hàng bị cướp phá và các tòa nhà công quyền bị tấn công tại nhiều thành phố của Pháp sau các cuộc biểu tình leo thang thành bạo loạn.

Hôm Chủ nhật (18/10), nhiều tuyến phố tại Pháp ngổn ngang ôtô cháy rụi, cửa hàng bị đập phá và các cơ sở kinh doanh bị cướp bóc sau một đêm bạo lực được mô tả là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

p9.jpg
Các cuộc đụng độ bạo lực, hỏa hoạn và cướp bóc đã diễn ra trên khắp nước Pháp vào ngày 17/10.
p19.jpg
Một vụ hỏa hoạn đã phá hủy tòa thị chính ở Limoges, miền Trung nước Pháp.
p15.jpg
Khói đen bao trùm nhiều khu phố ở Paris.

Các cuộc tuần hành hôm thứ Bảy ban đầu diễn ra tương đối ôn hòa, nhằm phản đối giá cả leo thang và mức sống suy giảm. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi những nhóm thanh niên đeo mặt nạ đốt xe, cướp phá cửa hàng và tấn công các công trình công cộng tại Paris, Marseille, Nice, Bordeaux, Lille và Strasbourg.

p8.jpg
Các toà nhà, văn phòng bị đập phá.

Nhiều công trình công cộng trở thành mục tiêu tấn công, trong đó có các tòa thị chính tại Limoges, Marseille và Lille. Một khu phức hợp cảnh sát ở Bordeaux cùng văn phòng du lịch tại Lyon cũng bị phá hoại.

p6.jpg
b7.jpg
Người biểu tình đập phá và cướp bóc nhiều cửa hàng ở Paris.

Phó Thị trưởng Paris Emmanuel Gregoire cho biết “toàn bộ đường phố đã bị tàn phá”. Cảnh sát phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán những người biểu tình ném vật thể và bắn pháo hoa.

p14.jpg
Cảnh báo bắt giữ người biểu tình ở Paris.
p13.jpg
p18.jpg
Lính cứu hoả dập tắt đám cháy sau một cuộc biểu tình tại Paris.
p10.jpg
Khung xe cháy trơ trụi chất đống, ngổn ngang trên đường phố.
p22.jpg
Những người biểu tình đeo khẩu trang, giơ cao tay đối đầu với cảnh sát chống bạo động Pháp trong một cuộc biểu tình trên đường phố gần ga tàu Gare du Nord ở Paris.
p2.jpg
p4.jpg
Nhân viên vệ sinh dọn dẹp đường phố sau các cuộc biểu tình.
p11.jpg

Làn sóng bạo lực khởi phát từ các cuộc tuần hành quy mô lớn do sinh viên dẫn đầu vào tháng trước, sau đó lan rộng ra nhiều khu vực của Pháp, phản ánh sự bất bình trước tình trạng cơ sở vật chất trường học xuống cấp, chi phí sinh hoạt tăng cao và những gì người biểu tình cho là sự thiếu hành động của chính phủ.

Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố những người liên quan đến các vụ cướp phá và tấn công công trình công cộng sẽ bị truy tố, trừng phạt theo pháp luật.

Al JazeeraA, CNN, Reuters

Xem thêm

#bạo loạn #Pháp #cướp bóc #bạo lực #biểu tình #công trình công cộng

Cùng chuyên mục

Thạch nhũ huyền ảo gắn với truyền thuyết động Từ Thức

Thạch nhũ huyền ảo gắn với truyền thuyết động Từ Thức

TPO - Nằm trong lòng một quả núi thuộc dãy Tam Điệp hùng vĩ, động Từ Thức được coi là một trong những hang động đẹp nhất ở Thanh Hóa với cảnh núi non hùng vĩ. Theo đơn vị quản lý thắng cảnh động Từ Thức, vẻ đẹp của hang động, thạch nhũ lung linh huyền ảo gắn với truyền thuyết ly kỳ đã thu hút lượng lớn du khách về tham quan.

Không nhận ra dàn mỹ nhân 'Trại buôn người'

Không nhận ra dàn mỹ nhân 'Trại buôn người'

TPO - Á hậu Minh Kiên cùng Khánh Linh, Khánh My và Hoàng Kim Ngọc xuất hiện với tạo hình bầm dập trong "Trại buôn người". Nhan sắc đời thực khác xa trên phim của dàn diễn viên nữ gây chú ý, giữa lúc phim đạt hơn 450 tỷ đồng ngoài phòng vé.

Cảnh tượng 24 nghệ sĩ bị bao vây

Cảnh tượng 24 nghệ sĩ bị bao vây

TPO - Hurrykng, Cody Nam Võ cùng các nghệ sĩ được khán giả vây quanh xin chữ ký, tặng quà và chụp ảnh trước đêm thứ hai của concert Tinh hà say hi. Tại khu vé đứng, người hâm mộ đến từ chiều, đội mưa giữ vị trí và treo băng rôn cổ vũ.

Biển người lại nườm nượp đổ về Vạn Phúc

Biển người lại nườm nượp đổ về Vạn Phúc

TPO - Đêm 2 của concert Tinh hà say hi vẫn "cháy vé" và chật kín khán giả. Từ đầu giờ chiều, đông đảo người hâm mộ đổ đến Khu đô thị Vạn Phúc để sớm hoàn tất thủ tục check-in.

Áo dài tôn nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2026 giữa miền di sản

Áo dài tôn nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2026 giữa miền di sản

TPO - Đinh Hoàng Gia Linh, Lưu Phương Anh, Nguyễn Hồng Hạ Nghi và Trịnh Ngọc Huyền diện áo dài, chụp ảnh tại chùa Côn Sơn. Giữa không gian cổ kính, bốn cô gái thể hiện nét dịu dàng trong thử thách tìm kiếm Đại sứ Thời trang và Thể thao.

Ngư dân Hà Tĩnh trúng 'lộc' biển

Ngư dân Hà Tĩnh trúng 'lộc' biển

TPO - Những ngày này, ngư dân ven biển Hà Tĩnh phấn khởi khi ruốc biển xuất hiện nhiều gần bờ. Có chuyến, tàu đánh bắt được cả tấn ruốc, mang về khoản thu hàng triệu đồng, thậm chí hơn 10 triệu đồng sau mỗi lần cập cảng.

Pháp Kiều mang trăn sống lên sân khấu, 40.000 khán giả vỡ òa

Pháp Kiều mang trăn sống lên sân khấu, 40.000 khán giả vỡ òa

TPO - Trước hơn 40.000 khán giả, 24 nghệ sĩ mang đến 22 tiết mục trong đêm concert đầu tiên của Tinh hà say hi - Hẹn giữa Tinh hà. Pháp Kiều đưa trăn thật lên sân khấu, Dương Domic xuất hiện bằng xe mui trần, còn Jaysonlei và Cody Nam Võ gây chú ý với màn cầu hôn trong "50 cuộc gọi nhỡ".

Mỹ nhân gây bão nhờ nhan sắc đẹp hơn tranh

Mỹ nhân gây bão nhờ gương mặt đẹp hơn tranh

TPO - Thể hiện vai diễn khách mời trong phim "Ngọc điệm thu", Chu Khiết Quỳnh khiến khán giả bất ngờ vì hợp dòng phim lấy bối cảnh thời Dân quốc. Nhan sắc và diễn xuất của cô ngày càng thăng hạng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe