Khung cảnh hoang tàn sau các cuộc bạo loạn ở Pháp

TPO - Hàng loạt ôtô bị đốt cháy, cửa hàng bị cướp phá và các tòa nhà công quyền bị tấn công tại nhiều thành phố của Pháp sau các cuộc biểu tình leo thang thành bạo loạn.

Hôm Chủ nhật (18/10), nhiều tuyến phố tại Pháp ngổn ngang ôtô cháy rụi, cửa hàng bị đập phá và các cơ sở kinh doanh bị cướp bóc sau một đêm bạo lực được mô tả là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Các cuộc đụng độ bạo lực, hỏa hoạn và cướp bóc đã diễn ra trên khắp nước Pháp vào ngày 17/10.

Một vụ hỏa hoạn đã phá hủy tòa thị chính ở Limoges, miền Trung nước Pháp.

Khói đen bao trùm nhiều khu phố ở Paris.

Các cuộc tuần hành hôm thứ Bảy ban đầu diễn ra tương đối ôn hòa, nhằm phản đối giá cả leo thang và mức sống suy giảm. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi những nhóm thanh niên đeo mặt nạ đốt xe, cướp phá cửa hàng và tấn công các công trình công cộng tại Paris, Marseille, Nice, Bordeaux, Lille và Strasbourg.

Các toà nhà, văn phòng bị đập phá.

Nhiều công trình công cộng trở thành mục tiêu tấn công, trong đó có các tòa thị chính tại Limoges, Marseille và Lille. Một khu phức hợp cảnh sát ở Bordeaux cùng văn phòng du lịch tại Lyon cũng bị phá hoại.

Người biểu tình đập phá và cướp bóc nhiều cửa hàng ở Paris.

Phó Thị trưởng Paris Emmanuel Gregoire cho biết “toàn bộ đường phố đã bị tàn phá”. Cảnh sát phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán những người biểu tình ném vật thể và bắn pháo hoa.

Cảnh báo bắt giữ người biểu tình ở Paris.

Lính cứu hoả dập tắt đám cháy sau một cuộc biểu tình tại Paris.

Khung xe cháy trơ trụi chất đống, ngổn ngang trên đường phố.

Những người biểu tình đeo khẩu trang, giơ cao tay đối đầu với cảnh sát chống bạo động Pháp trong một cuộc biểu tình trên đường phố gần ga tàu Gare du Nord ở Paris.

Nhân viên vệ sinh dọn dẹp đường phố sau các cuộc biểu tình.

Làn sóng bạo lực khởi phát từ các cuộc tuần hành quy mô lớn do sinh viên dẫn đầu vào tháng trước, sau đó lan rộng ra nhiều khu vực của Pháp, phản ánh sự bất bình trước tình trạng cơ sở vật chất trường học xuống cấp, chi phí sinh hoạt tăng cao và những gì người biểu tình cho là sự thiếu hành động của chính phủ.

Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố những người liên quan đến các vụ cướp phá và tấn công công trình công cộng sẽ bị truy tố, trừng phạt theo pháp luật.