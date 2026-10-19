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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, EU và Bỉ

Bình Giang

TPO - Sáng nay (19/10), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ từ ngày 19 - 24/10.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly lên đường thăm Đan Mạch, EU và Bỉ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đan Mạch đúng dịp hai bên kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao.

Với quan hệ với EU, đặc biệt trong bối cảnh hai bên vừa nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1 năm nay, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam, là đầu cầu của ASEAN trong hợp tác với EU.

Với Bỉ, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang có nền tảng thuận lợi sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 8 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp, với sự tin cậy chính trị cao, hiểu biết và gắn kết ngày càng sâu sắc.

Chuyến thăm là cơ hội để Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có điểm đồng về định hướng chiến lược.

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#Đan Mạch #EU #Bỉ #Việt Nam #Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm

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