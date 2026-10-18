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Khẩn trương di dời các hộ dân khu vực nguy cơ cao sạt lở ở núi Một

Trương Định

TPO - Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu phường Quy Nhơn khẩn trương di dời các hộ dân khu vực nguy cơ cao sạt lở ở núi Một và phối hợp với Sở Xây dựng tính toán phương án lâu dài.

Chiều 18/10, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với lãnh đạo các phường thuộc TP. Quy Nhơn (cũ) về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm đang triển khai và định hướng thực hiện trên địa bàn các địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn mỗi phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc có hàng chục dự án đầu tư trên các lĩnh vực hạ tầng đô thị, thương mại dịch vụ, du lịch, công nghiệp và nhà ở xã hội.

Các địa phương cũng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã đăng ký để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, các phường chủ động quy hoạch những khu vực nhiều tiềm năng, lợi thế để thu hút các dự án có tính động lực tạo đột phá tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo.

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Lãnh đạo phường Quy Nhơn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Quy Nhơn đề xuất UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ di dời hơn 30 hộ ở khu vực núi Một có nguy cơ sạt lở cao trước mùa mưa bão năm nay; đồng thời tính toán phương án bố trí chỗ ở ổn định lâu dài cho các hộ dân ở khu vực này.

Các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông cũng nêu giải pháp tổ chức tuyên truyền, vận động di dời những doanh nghiệp hoạt động tại 2 cụm công nghiệp Quang Trung và Nhơn Bình ra khỏi khu vực nội thị theo chủ trương của tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Trong thời gian tới, các địa phương cần phát huy cao nhất trách nhiệm người đứng đầu; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển; chủ động khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển và tạo ra các động lực tăng trưởng mới.

Cùng với đó, các địa phương tập trung rà soát, cập nhật các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phù hợp với định hướng phát triển mới của tỉnh. Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, chủ động nghiên cứu, đề xuất các mô hình phát triển mới, các dự án có sức lan tỏa và các sản phẩm đặc trưng có giá trị gia tăng cao.

Đặc biệt, các địa phương cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư; đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, tạo tiền đề, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.

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Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với khu vực sạt lở núi Một (phường Quy Nhơn), Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu địa phương khẩn trương di dời các hộ dân ở khu vực nguy cơ cao và phối hợp với Sở Xây dựng tính toán phương án lâu dài, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trước đó, báo Tiền Phong cũng có bài viết phản ánh nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Một. Theo ghi nhận tại hiện trường, bên sườn núi Một, nhiều hộ dân sống trong cảnh thấp thỏm mỗi mùa mưa bão đến. Những căn nhà nhỏ nằm chênh vênh lưng chừng núi, còn phía dưới là khu dân cư san sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu sạt lở tái diễn.

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Các hộ dân sinh sống bên sườn núi Một.

Những đợt mưa bão trước đây, sạt lở đất từ sườn núi Một đã khiến 5 căn nhà của người dân dưới chân núi bị hư hỏng nặng. Các hộ dân này sau đó đã được chính quyền di dời đến nơi ở an toàn. Khu vực đã được UBND phường Quy Nhơn cắm biển cảnh báo nguy hiểm sạt lở.

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#Gia Lai #di dời dân #núi Một #sạt lở #khu vực nguy hiểm #ổn định đời sống #Quy Nhơn

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