Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tổ chức giám sát người đứng đầu về tình trạng né tránh, không quyết định

Trường Phong

TPO - Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu về tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không quyết định, không hành động...

Bộ Chính trị vừa ban hành chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ và công tác cán bộ.

Các nghị quyết này gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 15/10/2026 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

tp_1610hoinghimoi.jpg
Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, sáng 16/10. Ảnh: Như Ý.

Chương trình nhấn mạnh mục đích, yêu cầu cụ thể hóa những nội dung cốt lõi và yêu cầu mới của từng nghị quyết, trong đó, vấn đề trọng tâm là đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, tạo bước phát triển mới về chất của đội ngũ cán bộ, lấy đức là gốc, thực tài là trọng, sản phẩm, kết quả, hiệu quả và cống hiến làm thước đo; quản lý, phát triển đội ngũ thống nhất, liên thông, xuyên suốt theo “vòng đời cán bộ”. Phát huy trách nhiệm người đứng đầu; khuyến khích đổi mới, sáng tạo gắn với kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát quyền lực…

Trong số các nhiệm vụ chung, theo chương trình, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì chuẩn hóa nghiệp vụ, nội dung và chất lượng dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, biên chế, vị trí việc làm; các cơ quan liên quan có trách nhiệm cung cấp, cập nhật, khai thác dữ liệu theo thẩm quyền. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Văn phòng Trung ương Đảng từng bước kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong năm 2027.

Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan xây dựng phân hệ theo dõi vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi tài sản, tích hợp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (hoàn thành trong năm 2026), bảo đảm thống nhất, liên thông, không xây dựng hệ thống riêng.

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương chủ trì rà soát, hoàn thiện cơ chế giám sát, tham vấn, tập hợp ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; theo dõi, giám sát việc tiếp nhận, xử lý đến cùng theo thẩm quyền và phản hồi kịp thời, minh bạch; bảo vệ người phản ánh trung thực; tăng cường tiếp dân, đối thoại, lắng nghe, giải thích, thuyết phục và đồng hành cùng nhân dân…

Đáng chú ý, trong số các nhiệm vụ được giao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát, ban hành hoặc đề xuất ban hành các chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết theo hướng tích hợp, hạn chế tổ chức nhiều đoàn kiểm tra có cùng đối tượng trong cùng thời điểm…

Tổ chức giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu về tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không quyết định, không hành động; chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành bộ tiêu chí nhận diện cụ thể các hành vi né tránh, đùn đẩy, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền; kiến nghị áp dụng hoặc hoàn thiện chế tài xử lý và việc thay thế người đứng đầu vi phạm theo thẩm quyền (hoàn thành việc rà soát trong quý 1/2027 và thực hiện thường xuyên).

Xem thêm

#Bộ Chính trị #Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 #Công tác cán bộ

Cùng chuyên mục

Sửa Luật Đất đai: Minh bạch giá, bảo đảm quyền lợi của người bị thu hồi đất

Sửa Luật Đất đai: Minh bạch giá, bảo đảm quyền lợi của người bị thu hồi đất

TPO - Việc sửa đổi Luật Đất đai hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn từ thực tiễn, hoàn thiện cơ chế định giá đất theo hướng công khai, minh bạch, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là yêu cầu cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế cho người có đất ở bị thu hồi.

Hưng Yên có 25 xã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại III

Hưng Yên có 25 xã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại III

TPO - Hưng Yên hiện có 25 xã được công nhận là đô thị loại III. Đây được xem là cơ sở để các địa phương định hướng phát triển không gian đô thị, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tổ chức lại không gian dân cư và khai thác tốt hơn tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

TPO - Dự báo khoảng ngày 21-22/10, khu vực Đông Bắc Bộ có thể đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa dông rải rác, đồng thời chấm dứt chuỗi ngày “nóng như mùa hè” đang diễn ra.

Nâng tầm toàn diện quan hệ của Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ của Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

TPO - Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội để Việt Nam cùng Đan Mạch, EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn, trên cơ sở có quyết tâm chính trị cao và có điểm đồng về định hướng chiến lược.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe