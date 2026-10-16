Tổ chức giám sát người đứng đầu về tình trạng né tránh, không quyết định

TPO - Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu về tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không quyết định, không hành động...

Bộ Chính trị vừa ban hành chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ và công tác cán bộ.

Các nghị quyết này gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 15/10/2026 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, sáng 16/10. Ảnh: Như Ý.



Chương trình nhấn mạnh mục đích, yêu cầu cụ thể hóa những nội dung cốt lõi và yêu cầu mới của từng nghị quyết, trong đó, vấn đề trọng tâm là đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, tạo bước phát triển mới về chất của đội ngũ cán bộ, lấy đức là gốc, thực tài là trọng, sản phẩm, kết quả, hiệu quả và cống hiến làm thước đo; quản lý, phát triển đội ngũ thống nhất, liên thông, xuyên suốt theo “vòng đời cán bộ”. Phát huy trách nhiệm người đứng đầu; khuyến khích đổi mới, sáng tạo gắn với kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát quyền lực…

Trong số các nhiệm vụ chung, theo chương trình, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì chuẩn hóa nghiệp vụ, nội dung và chất lượng dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, biên chế, vị trí việc làm; các cơ quan liên quan có trách nhiệm cung cấp, cập nhật, khai thác dữ liệu theo thẩm quyền. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Văn phòng Trung ương Đảng từng bước kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong năm 2027.

Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan xây dựng phân hệ theo dõi vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi tài sản, tích hợp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (hoàn thành trong năm 2026), bảo đảm thống nhất, liên thông, không xây dựng hệ thống riêng.

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương chủ trì rà soát, hoàn thiện cơ chế giám sát, tham vấn, tập hợp ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; theo dõi, giám sát việc tiếp nhận, xử lý đến cùng theo thẩm quyền và phản hồi kịp thời, minh bạch; bảo vệ người phản ánh trung thực; tăng cường tiếp dân, đối thoại, lắng nghe, giải thích, thuyết phục và đồng hành cùng nhân dân…

Đáng chú ý, trong số các nhiệm vụ được giao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát, ban hành hoặc đề xuất ban hành các chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết theo hướng tích hợp, hạn chế tổ chức nhiều đoàn kiểm tra có cùng đối tượng trong cùng thời điểm…

Tổ chức giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu về tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không quyết định, không hành động; chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành bộ tiêu chí nhận diện cụ thể các hành vi né tránh, đùn đẩy, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền; kiến nghị áp dụng hoặc hoàn thiện chế tài xử lý và việc thay thế người đứng đầu vi phạm theo thẩm quyền (hoàn thành việc rà soát trong quý 1/2027 và thực hiện thường xuyên).