Nâng tầm toàn diện quan hệ của Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

TPO - Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội để Việt Nam cùng Đan Mạch, EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn, trên cơ sở có quyết tâm chính trị cao và có điểm đồng về định hướng chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ngày 29/1. Ảnh: Nhandan

Nhận lời mời của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh Châu Âu (EU) và Bỉ từ ngày 19 – 24/10.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, chuyến thăm chuyển tải thông điệp mạnh mẽ đường lối đối ngoại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng không gian hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Chuyến thăm cũng là cơ hội để Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có điểm đồng về định hướng chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đan Mạch đúng dịp hai bên kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao. Xuyên suốt lịch sử 55 phát triển quan hệ Việt Nam – Đan Mạch, từ những khuôn khổ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh đến Đối tác toàn diện, Đối tác chiến lược xanh, hai bên đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc trên nhiều lĩnh vực.

“Trên cơ sở quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị và hợp tác tốt đẹp trong 55 năm qua, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để cả hai bên đề ra những định hướng chiến lược, nâng tầm quan hệ trong giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy hợp tác với Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam với một đối tác Bắc Âu”, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nói.

Trong quan hệ với EU, đặc biệt trong bối cảnh hai bên vừa nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1 năm nay, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam, là đầu cầu của ASEAN trong hợp tác với EU.

Với tiềm năng hợp tác rộng mở, trên cơ sở những thành tựu nổi bật trong hơn 35 năm qua, chuyến thăm là dịp để hai bên làm sâu sắc hơn nữa các trụ cột hợp tác quan trọng, nhất là về thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, đào tạo nhân lực, qua đó xây dựng quan hệ Việt Nam – EU trở thành hình mẫu trong khuôn khổ hợp tác ASEAN – EU.

Với Bỉ, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang có nền tảng thuận lợi sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 8 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp, với sự tin cậy chính trị cao, hiểu biết và gắn kết ngày càng sâu sắc.

Chuyến thăm là cơ hội để hai bên tạo bước chuyển quan trọng về hợp tác trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh và Việt Nam đang tập trung ưu tiên như khoa học - công nghệ, chip bán dẫn, năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, logistics và cảng biển thông minh.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Mofa

Nền tảng vững chắc

Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, cũng là nơi có phong trào nhân dân ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của dân tộc ta.

Năm nay, Việt Nam và Đan Mạch kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua những năm tháng lịch sử, quan hệ hai nước đã có những bước chuyển mạnh mẽ, từ quan hệ hỗ trợ phát triển sang hợp tác bình đẳng, cùng có lợi.

Ngày nay, Đan Mạch trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, đóng vai trò nổi bật trong các đối tác Bắc Âu về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh. Các dự án của nhiều doanh nghiệp lớn của Đan Mạch, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển, vận tải biển, logistics và công nghiệp xanh là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Với EU, sau hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam – EU đã phát triển sâu rộng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tháng 1 năm nay, là dấu mốc lịch sử, đưa Việt Nam trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên có khuôn khổ quan hệ cao nhất với EU, thể hiện mức độ tin cậy chính trị và tầm nhìn chiến lược chung trong giai đoạn phát triển mới.

Hợp tác kinh tế là một điểm sáng, với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) phát huy hiệu quả tích cực sau 6 năm triển khai. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 và nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam, trong khi Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN.

Các lĩnh vực hợp tác chiến lược khác như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế biển... đang ngày càng được mở rộng và tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ hai bên.

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Bỉ chứng kiến những bước phát triển quan trọng với sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục và khoa học - công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt với khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp thiết lập năm 2018.

Hạ viện Bỉ là nghị viện nước ngoài đầu tiên và duy nhất cho đến nay đã thông qua nghị quyết kêu gọi hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, thể hiện tình cảm hữu nghị, tinh thần nhân văn và sự đồng hành của Bỉ trong khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Với những thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, hai nước còn nhiều dư địa để đưa hợp tác lên tầm cao mới.