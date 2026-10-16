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Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee gỡ sản phẩm giảm cân Sausando Slimming capsule

Hà Minh

TPO - Ngày 16/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã yêu cầu Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm Sausando Slimming capsule được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử này.

Theo văn bản của Cục An toàn thực phẩm gửi Công ty TNHH Shopee, qua công tác hậu kiểm việc đăng ký bản công bố, tự công bố và kinh doanh thực phẩm chức năng, cơ quan này phát hiện sản phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Thông tin giới thiệu sản phẩm trên sàn dẫn số Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 5218/2023/ĐKSP, ngày 16/6/2023. Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu, Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp giấy tiếp nhận mang số hiệu và ngày cấp nêu trên cho sản phẩm này.

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Sản phẩm Sausando Slimming capsule chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp phép.

Trong văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Cục An toàn thực phẩm cho biết sản phẩm Sausando Slimming capsule được xác định thuộc Công ty TNHH Thương mại Junda. Doanh nghiệp có địa chỉ tại số 469 đường 51, Tổ 12, Khu phố 2, phường Bình Dương, TPHCM (địa chỉ trước đây thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Để tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo tới Shopee và các gian hàng kinh doanh trên sàn, yêu cầu ngừng bán sản phẩm, gỡ bỏ thông tin liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Shopee khẩn trương rà soát hoạt động kinh doanh, giao dịch điện tử đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng; chỉ kinh doanh sản phẩm đáp ứng quy định về đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm theo từng nhóm thực phẩm.

Theo quy định được viện dẫn trong văn bản, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường. Đối với thực phẩm bổ sung, tổ chức, cá nhân phải thực hiện tự công bố và nộp hồ sơ theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm đồng thời lưu ý các quy định về đăng ký nội dung quảng cáo đối với những nhóm thực phẩm thuộc diện bắt buộc, trong đó có thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo.

Đối với sản phẩm Sausando Slimming capsule, cơ quan này yêu cầu Shopee ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm. Sàn thương mại điện tử phải gửi báo cáo bằng văn bản về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 26/10/2026.

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#Thực phẩm chức năng #Quản lý kinh doanh trực tuyến #Sản phẩm không phép #Cục An toàn thực phẩm #Shopee

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