Bắt giam tài xế xe lu thao tác nhầm cán chết đồng nghiệp

TPO - Liên quan vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong khi thi công nâng cấp đường tại TPHCM, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Huy Thanh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Ngày 16/10, Cơ quan điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Huy Thanh (25 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, liên quan vụ xe lu cán chết đồng nghiệp khi thi công đường.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đối với Phan Huy Thanh. Ảnh: Công an TPHCM.

Theo điều tra ban đầu, Thanh và ông D.V.T. (56 tuổi, quê An Giang) cùng làm công nhân cho một công ty xây dựng, được phân công thi công trải nhựa đường D7, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TPHCM.

Khoảng 7 giờ ngày 2/10, trong lúc ông T. dùng máy thổi bụi trên đường, Thanh leo lên xe lu, khởi động và điều khiển phương tiện di chuyển. Khi xe tiến gần đồng nghiệp, Thanh hô cảnh báo nhưng ông T. không nghe thấy do tiếng máy thổi bụi lớn.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh bạn đọc cung cấp)

Thanh định gạt cần số để dừng xe nhưng thao tác nhầm sang cần tăng tốc, khiến xe lu lao tới, cán qua người ông T., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai những người liên quan để điều tra.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy Thanh điều khiển xe lu khi chưa có chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và không tuân thủ đúng quy trình vận hành phương tiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thanh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.