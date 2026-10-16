Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an Bắc Ninh khởi tố 5 vụ án, bắt giam 8 bị can chỉnh sửa kết quả quan trắc môi trường

Nguyễn Thắng

TPO - Theo kết quả điều tra ban đầu, 10 đối tượng của 5 doanh nghiệp quan trắc môi trường bị xác định có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp, cố ý chỉnh sửa thông số môi trường, biến kết quả vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thể hiện mức ô nhiễm thấp hơn thực tế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh vừa khởi tố 5 vụ án, đồng thời khởi tố 10 bị can về tội 'Giả mạo trong công tác' để điều tra về hành vi can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch các thông số môi trường. Trong 10 bị can bị khởi tố, có 8 trường hợp bị bắt tạm giam, hai trường hợp còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đây là kết quả của quá trình phối hợp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp 5 công ty, gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Môi trường ETECH (phường Kinh Bắc); Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Công nghệ Jenco, Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Đất Việt (cùng ở phường Bắc Giang) và Công ty TNHH Môi trường VEC Việt Nam (phường Kinh Bắc).

Các đối tượng bị xác định có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp, cố ý chỉnh sửa thông số môi trường, biến kết quả vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thể hiện mức ô nhiễm thấp hơn thực tế.

Việc chỉnh sửa được thực hiện trực tiếp trên phiếu kết quả hoặc thông qua phần mềm quản lý Xalab. Hoạt động vi phạm được tổ chức với sự phân công chặt chẽ từ trên xuống dưới.

2.jpg
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định tố tụng.

Đáng chú ý, khi bị phát hiện, các đối tượng còn tìm cách tiêu hủy, làm thay đổi chứng cứ điện tử và tài liệu nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

#Chỉnh sửa kết quả môi trường #Bắc Ninh #Giả mạo trong công tác #Quan trắc môi trường #Công an Bắc Ninh

Cùng chuyên mục

Đề xuất bổ sung thẩm quyền về giải trình và xử phạt vi phạm hành chính

Đề xuất bổ sung thẩm quyền về giải trình và xử phạt vi phạm hành chính

TPO - Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi quy định thông tin, hình ảnh, dữ liệu điện tử được thu thập hợp pháp trên môi trường điện tử có thể được sử dụng làm căn cứ xác minh, xử lý vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức vi phạm có quyền giải trình với người có thẩm quyền lập biên bản và người có thẩm quyền lập biên bản hoặc người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xem xét ý kiến giải trình.

Bên trong siêu nhà tù mới khánh thành ở Costa Rica

TPO - Costa Rica đã chính thức khánh thành Trung tâm Khống chế Tội phạm Tổ chức, siêu nhà tù an ninh cao độ mới được xây dựng nhằm tăng cường đối phó với làn sóng bạo lực có tổ chức tại quốc gia Trung Mỹ này.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe