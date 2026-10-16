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Giải trí

Nữ thư ký báo chí Nhà Trắng vừa nhậm chức đã gây tranh luận

Tú Oanh

TPO - Từ bình luận viên truyền hình bảo thủ đến người phát ngôn của Tổng thống Donald Trump, Katie Zacharia bước vào một trong những vị trí chịu sức ép lớn nhất chính trường Mỹ. Ngay khi vừa nhậm chức, cô gây ra loạt tranh cãi liên quan đến nghề nghiệp và cả phong cách thời trang.

Ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lựa chọn Katie Zacharia thay Karoline Leavitt làm thư ký báo chí Nhà Trắng. Theo The Washington Post, quyết định này gây bất ngờ vì Zacharia không phải nhân vật nổi bật trong chính trường Washington, dù là gương mặt quen thuộc với truyền thông bảo thủ.

Katie Zacharia là ai?

Thông tin công khai cho biết Zacharia sinh năm 1985, là nhà bình luận chính trị người Mỹ. Cô tốt nghiệp Đại học Pepperdine năm 2007, sau đó học thêm ngành luật tại Trường Luật Pepperdine Caruso năm 2011. Cô có bốn người con và từng sinh sống, làm việc tại Trung Quốc trong những năm đầu sự nghiệp.

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Katie Zacharia được ông Trump bổ nhiệm làm thư ký báo chí Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images.

Zacharia làm việc tại hãng luật Zhong Lun ở Bắc Kinh giai đoạn 2011-2013. Cô cũng tham gia hoạt động gây quỹ, truyền thông cho tổ chức hỗ trợ con em lao động nhập cư, trước khi chuyển dần sang lĩnh vực vận động chính trị và truyền thông.

Zacharia từng giữ vai trò bình luận viên trên Fox NewsNewsmax, hai kênh truyền hình có lượng khán giả bảo thủ lớn tại Mỹ. Cô thường xuất hiện để bảo vệ quan điểm của đảng Cộng hòa và ủng hộ ông Trump.

The Washington Post thông tin thêm cô còn làm giám đốc phát triển tại Đại học Pepperdine, đồng thời tham gia các hoạt động vận động chính trị.

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Zacharia là người ủng hộ ông Trump lâu năm.

Năm 2024-2025, Zacharia giữ chức cố vấn pháp lý trưởng tại Fix California - tổ chức do Ric Grenell, đồng minh của ông Trump, sáng lập. Năm 2026, nữ tân thư ký báo chí Nhà Trắng có thời gian làm việc trong lĩnh vực truyền thông của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, rồi trở thành cố vấn truyền thông cấp cao tại Trump Media & Technology Group - công ty sở hữu mạng xã hội Truth Social.

Màn ra mắt gây thất vọng

Ngày 13/10, Zacharia lần đầu bước lên bục họp báo Nhà Trắng. Buổi họp báo kéo dài chưa đầy 15 phút, trong đó bà chỉ nhận câu hỏi từ Breitbart News, Fox NewsDaily Mail - ba cơ quan truyền thông được biết đến có cách đưa tin tương đối thân thiện với ông Trump trong nhiều vấn đề.

Theo AP, Zacharia phần lớn đọc nội dung đã chuẩn bị, có lúc ngập ngừng và vấp váp. Cô còn gọi nhầm "chồng tôi" thành "tổng thống của tôi" khi nói về việc cân bằng công việc và chăm sóc bốn con. Màn ra mắt vì thế nhận nhiều đánh giá không tích cực từ giới bình luận truyền thông. Trái lại, ông Trump công khai khen phần thể hiện của tân thư ký báo chí là xuất sắc.

Áp lực càng đè nặng lên Zacharia khi báo chí bắt đầu chất vấn hồ sơ nghề nghiệp của cô.

Ngày 15/10, Reuters đưa tin không tìm thấy hồ sơ cho thấy Zacharia được cấp phép hành nghề luật sư tại bất kỳ bang nào của Mỹ hoặc Đặc khu Columbia. Cơ quan quản lý luật sư bang California cũng cho biết không có hồ sơ cấp phép đối với nữ thư ký báo chí dưới các tên mà cơ quan này kiểm tra.

Trước đó, ông Trump giới thiệu Zacharia là luật sư. Chính chủ cũng nhiều lần tự nhận có chuyên môn pháp lý. Khi được hỏi đã vượt qua kỳ thi cấp phép hành nghề ở đâu, bà trả lời lúc chuyển đến Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Reuters, pháp luật Trung Quốc yêu cầu người hành nghề luật sư phải là công dân nước này, nhân sự nước ngoài chỉ được phép tư vấn pháp lý trong giới hạn.

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Zacharia bị nghi ngờ tư cách luật sư. Ảnh: AP

Trong tuyên bố phản hồi báo chí, Zacharia khẳng định đã hành nghề luật giao dịch quốc tế với đầy đủ chứng chỉ cần thiết. Ric Grenell cũng giải thích rằng tại Fix California, Zacharia đảm nhiệm vai trò cố vấn cấp cao và điều phối công việc với các luật sư bên ngoài.

Ngày 14/10, tổ chức Campaign for Accountability - tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ chuyên giám sát trách nhiệm giải trình, điều tra và đưa ra các cáo buộc về hành vi sai trái trong đời sống công cộng - gửi đơn đề nghị cơ quan quản lý luật sư California điều tra tư cách nghề nghiệp của Zacharia.

Tranh cãi càng đáng chú ý bởi Zacharia được giao nhiệm vụ đại diện Nhà Trắng trước công chúng, nơi tính chính xác và minh bạch của thông tin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tranh cãi về phong cách

Phong cách thời trang của Katie Zacharia cũng nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận sau màn ra mắt tại Nhà Trắng ngày 13/10.

Với mái tóc vàng uốn xoăn dài, lớp trang điểm đậm và trang phục để lộ phần ngực, tân thư ký báo chí bị một số ý kiến cho là chưa phù hợp với hình ảnh chuyên nghiệp của người phát ngôn chính phủ.

Theo The Daily Beast, người dẫn chương trình bảo thủ Megyn Kelly cho rằng Zacharia nên tiết chế cách trang điểm, kiểu tóc và lựa chọn trang phục kín đáo hơn. Kelly nhận xét tân thư ký báo chí cần tạo dựng hình ảnh nghiêm túc, chuyên nghiệp thay vì thu hút sự chú ý bằng ngoại hình.

Bên cạnh đó, Kelly cũng cho rằng công chúng nên cho Zacharia thêm thời gian để làm quen với công việc trước khi đưa ra đánh giá toàn diện.

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Zacharia bị đánh giá có vẻ ngoài điển hình.

Tờ The Times của Anh đánh giá phong cách Zacharia có nhiều điểm tương đồng hình ảnh mà không ít phụ nữ trong phong trào MAGA ưa chuộng, như tóc vàng nổi bật, trang điểm đậm và gương mặt được chăm chút kỹ lưỡng. Tờ báo gọi đây là xu hướng “MAGA face”, đồng thời chỉ ra sự mâu thuẫn giữa kiểu làm đẹp này với quan điểm đề cao vẻ đẹp tự nhiên mà một bộ phận người theo phe bảo thủ ở Mỹ ủng hộ.

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#Katie Zacharia #thư ký báo chí Nhà Trắng #Tổng thống Donald Trump #thư ký báo chí Nhà Trắng gây tranh cãi #ông Trump

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