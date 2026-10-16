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Pháp luật

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Hé lộ quá khứ của giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' trước khi bị khởi tố

Nguyễn Thắng

TPO - Trước khi bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, giang hồ mạng “Ngọc Rambo” từng lĩnh án 30 tháng tù treo, hai lần bị xử phạt hành chính, trong đó có hành vi quảng cáo đánh bạc trái phép.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Tiền Phong, trước khi bị khởi tố vào ngày 15/10, giang hồ mạng "Ngọc Rambo" ( tức Lê Thanh Ngọc, sinh năm 1989, trú tại phường Lục Nam, TP Bắc Ninh) từng có tiền án và hai lần bị xử phạt hành chính liên quan đến hoạt động trên mạng xã hội.

Cụ thể, năm 2021, Ngọc bị Tòa án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ) xử phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Cũng trong năm 2021, đối tượng Ngọc bị Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang (nay là Công an tỉnh Bắc Ninh) xử phạt hành chính về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Ngọc đã chấp hành nộp phạt.

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Giang hồ mạng “Ngọc Rambo”.

Đến năm 2022, Ngọc tiếp tục bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang (nay là Công an tỉnh Bắc Ninh) xử phạt hành chính về hành vi quảng cáo đánh bạc trái phép. Đối tượng cũng đã chấp hành nộp phạt.

Cũng theo nguồn tin, khoảng 3 năm trước, Ngọc bắt đầu quay các video có nội dung chủ yếu về những thanh niên nghịch ngợm để đăng tải lên mạng xã hội. Thời gian gần đây, Ngọc kinh doanh nhà nghỉ tại địa phương.

Bố của Ngọc Rambo đã mất từ lâu. Đối tượng sống cùng mẹ tại phường Lục Nam. Gia đình Ngọc từng có thời gian mở hiệu cầm đồ. Ngọc học hết lớp 11 rồi nghỉ học, từng kết hôn và đã ly hôn người vợ đầu. Trước khi bị khởi tố, đối tượng sống cùng với người vợ thứ 2.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 15/10, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (sinh năm 1989, biệt danh “Ngọc Rambo”, trú tại phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh) cùng 5 đối tượng khác để điều tra về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

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#Ngọc Rambo #Giang hồ mạng #Tội tổ chức đánh bạc #Xử phạt hành chính #Lịch sử hình sự

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