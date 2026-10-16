Cận cảnh biệt thự bán đấu giá 277 tỷ đồng của cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

TPO - Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi quy định thông tin, hình ảnh, dữ liệu điện tử được thu thập hợp pháp trên môi trường điện tử có thể được sử dụng làm căn cứ xác minh, xử lý vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức vi phạm có quyền giải trình với người có thẩm quyền lập biên bản và người có thẩm quyền lập biên bản hoặc người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xem xét ý kiến giải trình.