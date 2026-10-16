Cận cảnh biệt thự bán đấu giá 277 tỷ đồng của cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

TPO - Căn biệt thự nêu trên của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bỏ hoang, không sử dụng khoảng 10 năm nay. Hiện lớp sơn, vữa trát tường đã bong tróc, phủ rêu.
TPO - Trước khi bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, giang hồ mạng “Ngọc Rambo” từng lĩnh án 30 tháng tù treo, hai lần bị xử phạt hành chính, trong đó có hành vi quảng cáo đánh bạc trái phép.
TPO - Công an phường Nam Đồng (Hải Phòng) đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân nam sinh lớp 9+ (hệ liên thông THPT và học nghề) Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1 thương tích tại trường sau đó tử vong tại bệnh viện.
TPO - Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi quy định thông tin, hình ảnh, dữ liệu điện tử được thu thập hợp pháp trên môi trường điện tử có thể được sử dụng làm căn cứ xác minh, xử lý vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức vi phạm có quyền giải trình với người có thẩm quyền lập biên bản và người có thẩm quyền lập biên bản hoặc người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xem xét ý kiến giải trình.
TPO - Theo kết quả điều tra ban đầu, 10 đối tượng của 5 doanh nghiệp quan trắc môi trường bị xác định có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp, cố ý chỉnh sửa thông số môi trường, biến kết quả vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thể hiện mức ô nhiễm thấp hơn thực tế
TPO - 30 đối tượng ở Thanh Hóa và Hà Nội đã sử dụng 400 máy POS để thực hiện hơn 15.000 tỷ đồng cho các dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng để thu lợi gần 100 tỷ đồng nhưng không thực hiện nghĩa vụ về thuế.
TPO - Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang cặp vợ chồng đóng gói số lượng lớn bao gạo giá rẻ, giả nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn” tại kho hàng tại thôn Chư Ty, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
TPO - Khi phát hiện các hành vi đua xe, bốc đầu, lạng lách... người dân có thể phản ánh trực tiếp đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT.
TPO - Ông Lê Đức Giang (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tại Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ cho chuyển nhượng việc khai thác cát, ký giấy phép khai thác trái quy định.
TPO - Sau khi bắt giữ xe tải chở hàng chục tấn gỗ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường khai thác ban đầu xác định số gốc cưa hạ 451 gốc cưa gỗ dầu, cà chít, cám…
TPO - Costa Rica đã chính thức khánh thành Trung tâm Khống chế Tội phạm Tổ chức, siêu nhà tù an ninh cao độ mới được xây dựng nhằm tăng cường đối phó với làn sóng bạo lực có tổ chức tại quốc gia Trung Mỹ này.
TPO - Công an xã Lai Khê đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân cô gái tên là G.T.S (23 tuổi, quê Lào Cai) nhảy cầu tự tử được cho là bị công kích trên mạng xã hội liên quan đến chuyện tình cảm.
TPO - Bộ Công an là đơn vị được giao chủ trì xây dựng Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2026. Dự thảo được xây dựng với nhiều điểm mới nổi bật dự kiến trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
TPO - Sau khi nghe Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND khu vực 4 - Vĩnh Long tuyên phạt tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung 30 tháng tù, gia đình nữ sinh tử vong trong vụ tai nạn thể hiện quan điểm không đồng tình với bản án, sẽ kháng cáo toàn bộ bản án.
TPO - Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Đình Giang bịt mặt, xông vào phòng khách sạn tại Lào, dùng súng bắn đồng nghiệp đang ngủ rồi bỏ trốn về Việt Nam.
TPO - Sau khi nghiên cứu, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát làm rõ thêm trách nhiệm các tư vấn viên bán hàng của cửa hàng PNJ tại Aeon Mall Long Biên, vì để nữ kế toán tham ô 20 tỷ đồng trong 6 tháng mà không được ngăn chặn.
TPO - Cơ quan công an triệu tập thêm 17 đối tượng liên quan đến vụ việc điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu trước Sân vận động Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội).