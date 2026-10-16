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Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người phụ nữ 48 tuổi bị nước lũ cuốn trôi khi qua suối đi thăm vườn sầu riêng ở Lâm Đồng.

Sáng 16/10, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tìm thấy thi thể bà N.T.T.T. (48 tuổi, trú xã La Dạ), người bị nước lũ cuốn trôi khi qua suối đi thăm vườn sầu riêng tối 14/10.

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Thi thể được tìm thấy cách vị trí nạn nhân gặp nạn gần 6 km.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 14/10, bà T. cùng một phụ nữ khác đến khu vực miếu Ông Hổ (thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3) để thăm vườn sầu riêng. Khi hai người băng qua suối trở về thì bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Người phụ nữ đi cùng bám được vào lùm cây, sau đó thoát lên bờ an toàn. Riêng bà T. bị dòng nước cuốn mất tích.

Sau gần 2 ngày tổ chức tìm kiếm, đến khoảng 8h45 ngày 16/10, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà T. tại khu vực hồ Hàm Thuận, cách hiện trường vụ việc gần 6 km.

Trước đó, chính quyền 2 xã Bảo Lâm 3 và La Dạ đã huy động lực lượng công an, quân sự và an ninh cơ sở tìm kiếm dọc con suối, hướng về hồ Hàm Thuận.

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#Lâm Đồng #lũ cuốn #tìm thấy thi thể #xã La Dạ #thăm vườn sầu riêng

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