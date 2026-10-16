Xuyên đêm tìm người mất tích trên sông Đắk Lấp

TPO - Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một người mất tích nghi do đuối nước trên sông Đắk Lấp. Công tác cứu nạn được triển khai xuyên đêm trong điều kiện dòng chảy xiết, lòng sông sâu, nhiều chướng ngại vật nguy hiểm.

Thông tin từ lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đến 6h ngày 16/10, công tác tìm kiếm người mất tích trên sông Đắk Lấp vẫn đang được triển khai khẩn trương. Các tổ công tác tiếp tục bám trụ tại hiện trường, duy trì chốt trực xuyên đêm ở khu vực tìm kiếm chính và những vị trí có dòng chảy xoáy nguy hiểm.

Các lực lượng tìm kiếm xuyên ngày đêm trong khu vực nghi có người mất tích (ảnh: CACC)

Thông tin ban đầu, lúc 7h05 ngày 15/10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 12 (Công an TP. Đồng Nai) nhận tin báo từ Công an xã Bù Đăng về trường hợp mất tích nghi đuối nước, sau đó Đội nhanh chóng điều động phương tiện chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực sông có diện tích mặt nước rộng, dòng chảy phức tạp, lòng sông sâu, xuất hiện nhiều hố nước sâu.

Đáng chú ý, cây gai rậm rạp cùng các chướng ngại vật dưới lòng sông gây trở ngại cho hoạt động lặn tìm kiếm, tiềm ẩn nguy hiểm đối với lực lượng cứu nạn.

Trước tình hình trên, các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tình nguyện liên tục tổ chức các đợt lặn tìm kiếm. Phạm vi rà soát cũng được mở rộng với sự phối hợp của chính quyền địa phương và người dân tại những khu vực nghi có nạn nhân.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm, nỗ lực sớm tìm thấy người mất tích.