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Ông Bùi Thanh Nhân giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Ngô Tùng

TPO - Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Sáng 16/10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định cán bộ. Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

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Ông Nguyễn Phước Lộc trao quyết định và hoa chúc mừng ông Bùi Thanh Nhân (bìa phải). Ảnh: Việt Dũng

Ông Bùi Thanh Nhân sinh năm 1974, quê quán TPHCM. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Quản trị kinh doanh, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Bùi Thanh Nhân từng giữ các chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, Bí thư Thành ủy Dĩ An (tỉnh Bình Dương trước đây); Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương (trước đây).

Từ tháng 7/2025 đến nay, ông Bùi Thanh Nhân là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM.

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