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Ông Lê Trương Hải Hiếu làm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Ngô Tùng

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Ngày 16/10, Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định phân công, bổ nhiệm ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

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Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cho các cán bộ, trong đó có ông Lê Trương Hải Hiếu (bìa phải).

Tân Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Lê Trương Hải Hiếu (SN 1981), quê quán tại tỉnh Đồng Tháp (Tiền Giang trước đây). Ông có trình độ Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Trưởng thành từ cơ sở, ông Lê Trương Hải Hiếu từng trải qua nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo tại các địa phương trên địa bàn TPHCM.

Từ tháng 2/2010 đến tháng 12/2014, ông giữ chức Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, quận 1 (trước sáp nhập). Trong thời gian này, ông được bầu làm đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ tháng 12/2014 đến tháng 8/2015, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận 1.

Từ tháng 8/2015 đến tháng 7/2021, ông giữ chức Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12.

Từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2025, ông là Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM.

Từ tháng 7/2025 đến nay, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc, TPHCM, trước khi được phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tại Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Cũng theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, bà Hồ Thị Ánh Tuyết - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM, được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa.

Ông Lê Văn Phong - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ.

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