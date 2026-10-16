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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump nói 'không có thiện cảm' với Tổng thống Ukraine Zelensky

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc đàm phán với ông Zelensky còn khó khăn hơn so với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời chỉ trích quyết định của Ukraine trong việc nối lại các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga ngay giữa lúc đang có những nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

“Ông Zelensky không phải là người phù hợp để chúng ta đàm phán”, ông Trump phát biểu trong một cuộc phỏng vấn độc quyền trên chương trình "Finnerty" từ Nhà Trắng. "Ông ấy không muốn đạt được thỏa thuận. Ông ấy nói là muốn, nhưng thực tế thì không. Tôi không mấy thiện cảm với ông Zelensky”.

Cùng ngày cuộc phỏng vấn được công bố, Ukraine đã nối lại các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, chấm dứt khoảng thời gian tạm ngừng bắn ngắn ngủi. Động thái này diễn ra sau khi ông Zelensky cáo buộc Mátxcơva vẫn tiếp tục nhắm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine.

Theo các quan chức Nga, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở vùng Ryazan, cách Mátxcơva khoảng 290 km về phía đông nam, gây ra hỏa hoạn. Một quan chức cấp cao của Ukraine đã xác nhận vụ tấn công này.

Khi được hỏi về các cuộc tấn công mới của Ukraine, ông Trump nhắc lại cáo buộc rằng chúng đang góp phần đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao.

"Nếu bạn nói với tôi rằng Ukraine lại đang nã đạn vào các nhà máy lọc dầu, thì tất cả những gì họ đang làm là khiến giá dầu thế giới tăng cao”, ông Trump nói. "Tôi nghĩ đó là một sự thiếu tôn trọng. Có rất nhiều mục tiêu khác. Có rất nhiều mục tiêu mà họ có thể tấn công. Nhưng họ lại bắn vào các nhà máy lọc dầu diesel, nơi sản xuất thứ mà chúng ta cần và cả thế giới cũng cần. Việc đó không mang lại điều gì tốt đẹp”.

Khi được hỏi liệu xung đột có kết thúc trước khi ông rời nhiệm sở hay không, Tổng thống Trump bày tỏ sự lạc quan về một thỏa thuận nhưng đặt câu hỏi về thiện chí đàm phán của ông Zelensky.

"Nó sẽ sớm kết thúc. Tôi nghĩ cả hai bên đều muốn nó kết thúc”, ông nói. "Nhưng tôi nghĩ ông Zelensky khó đối phó hơn ông Putin”.

Tổng thống Trump cho rằng, có một số khó khăn trong việc đạt được thỏa thuận là do sự thù địch cá nhân giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine. "Như các bạn biết, lãnh đạo Nga và Ukraine không ưa nhau. Và khi có sự thù địch như vậy, rất khó để đạt được thỏa thuận”, ông nói.

Ông Trump cũng nêu lên khả năng tổ chức bầu cử mới ở Ukraine, đặt câu hỏi liệu ông Zelensky có còn giữ được sự ủng hộ của công chúng trong bối cảnh chiến tranh vẫn tiếp diễn hay không. "Tôi nghĩ cần phải có một cuộc bầu cử vì không ai nói với tôi rằng người dân Ukraine cảm thấy hài lòng khi xung đột chưa chấm dứt”.

Ukraine vẫn duy trì thiết quân luật kể từ khi xung đột bùng phát tháng 2/2022. Lệnh này ngăn cản việc tổ chức bầu cử quốc gia theo luật pháp Ukraine, dù nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc vào năm 2024.

Ông Trump cũng chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden vì đã cung cấp cho Ukraine hàng tỷ đô la viện trợ quân sự, và cho biết chính quyền của ông đang xây dựng lại kho vũ khí Mỹ.

"Chúng ta đang nhận được tên lửa Patriot và Tomahawk với số lượng kỷ lục. Chúng ta đang tái thiết kho vũ khí rất nhanh chóng”, ông nói. "Một khi chúng ta đã dự trữ đủ, thực sự đủ, chúng ta sẽ bắt đầu cho phép các đồng minh mua chúng từ chúng ta."

Tổng thống Trump tiết lộ, chính quyền của ông đang thảo luận về việc giải trừ hạt nhân với Nga và Trung Quốc, bày tỏ hy vọng rằng cả ba nước có thể giảm kho vũ khí hạt nhân của mình.

"Tôi rất muốn phi hạt nhân hóa, nếu có thể. Chúng tôi thực sự đang nói chuyện với Nga và Trung Quốc về điều đó”, ông Trump nói.

Mỹ sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, tiếp theo là Nga và Trung Quốc. Nhưng ông Trump dự đoán rằng Bắc Kinh có thể bắt kịp trong vòng 5 hoặc 6 năm tới.

“Trung Quốc có lẽ ít có hứng thú hơn vì họ đang tụt hậu đáng kể so với chúng ta về vấn đề đó”, ông nói. “Chúng ta đứng số 1. Nga đứng số 2. Nhưng Trung Quốc sẽ bắt kịp chúng ta trong vòng 5 hoặc 6 năm nữa”.

Newsmax

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#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #bầu cử tổng thống Ukraine #xung đột Nga - Ukraine

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