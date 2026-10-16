Xóa tình trạng đố kỵ, cô lập, sợ người giỏi hơn mình

TPO - “Xây dựng văn hóa trọng người thực tài, xóa bỏ tình trạng đố kỵ, cô lập, sợ người giỏi, sợ người tài hơn mình”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Sáng 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đến 2030, phấn đấu thu hút, trọng dụng khoảng 1.000 nhân tài quốc gia

Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trình bày chuyên đề về Kết luận số 105 của Hội nghị Trung ương 4 về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Như Ý.



Theo Phó Thủ tướng, kết luận xác lập 5 quan điểm cơ bản:

Thứ nhất, nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, dẫn dắt phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tính tự chủ chiến lược của đất nước.

Thứ hai, thu hút, trọng dụng nhân tài đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia.

Thứ ba, đổi mới căn bản tư duy, phương thức quản trị nhân tài. Chuyển từ quản lý theo tổ chức biên chế sang quản trị và phát triển nhân tài, lấy sản phẩm, kết quả và giá trị cống hiến làm thước đo. Đột phá bắt đầu từ nhiệm vụ để tìm đúng người, giao quyền và nguồn lực tương xứng, đánh giá bằng giá trị tạo ra cho đất nước, tổ chức và doanh nghiệp.

Thứ tư, công tác nhân tài đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của Đảng và Nhà nước, kiến tạo thể chế, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và toàn xã hội; gắn kết chặt chẽ với các nghị quyết về công tác cán bộ.

Thứ năm, xây dựng hệ sinh thái nhân tài quốc gia hiện đại, mở, hội nhập quốc tế, bảo đảm liên thông, lưu chuyển, chia sẻ nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư, giữa trong nước và quốc tế. Đây là quan điểm rất quan trọng, khẳng định nhân tài dù làm việc trong hay ngoài nước, khu vực công hay tư, đều là nguồn lực của quốc gia và phải được tạo điều kiện cống hiến, tạo giá trị cao nhất cho đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống quản trị nhân tài hiện đại, thống nhất, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế. Hình thành đội ngũ nhân tài có chất lượng cao, đủ mạnh, có cơ cấu hợp lý trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, có khả năng dẫn dắt, giải quyết các bài toán lớn của quốc gia.

Cùng với đó, xây dựng Việt Nam trở thành môi trường hấp dẫn, nơi nhân tài được tôn trọng, tin tưởng, phát huy tối đa năng lực, sức sáng tạo và tạo ra giá trị.

Phó Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu cụ thể đến năm 2030, hoàn thiện đồng bộ thể chế, cơ chế, chính sách về nhân tài. Phấn đấu thu hút, trọng dụng khoảng 1.000 nhân tài quốc gia trong cả khu vực công và khu vực tư. Phấn đấu thuộc nhóm 3 nước (hiện đang đứng thứ 5) đứng đầu khu vực ASEAN về chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu.

Mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam bảo đảm nguồn nhân lực, nhân tài vững chắc, phấn đấu vào nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới về chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu.

Giao việc xứng tầm, trao thẩm quyền thực chất đi liền với trách nhiệm rõ ràng

Phó Thủ tướng nêu rõ, kết luận xác lập 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi.

Đầu tiên, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị về công tác nhân tài.

Trong đó, thống nhất cách nhận diện nhân tài là người có phẩm chất, tố chất, năng lực nổi trội và tư duy sáng tạo; có sản phẩm, thành tích hoặc đóng góp đặc biệt mang tính đột phá, tạo ra giá trị và tác động tích cực; có khả năng đảm nhận, giải quyết hiệu quả những nhiệm vụ quan trọng, mới, khó, phức tạp.

Giải pháp tiếp theo là hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tập trung nguồn lực thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

Trong đó, về thể chế, sẽ rà soát, hoàn thiện các quy định của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ; tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản; xây dựng khung tiêu chí quốc gia về nhân tài và cập nhật danh mục ngành, lĩnh vực chiến lược, mũi nhọn.

Về chính sách đãi ngộ, hoàn thiện chính sách về thu nhập, thuế, nhà ở, xuất nhập cảnh, an sinh xã hội cho nhân tài và thân nhân của nhân tài.

Về nguồn lực tài chính, bố trí ngân sách nhà nước cho công tác nhân tài khoảng 0,1% GDP hàng năm (nằm trong tổng nguồn chi cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo).

Một biện pháp quan trọng, là đổi mới phương thức phát hiện, lựa chọn, trọng dụng và đánh giá nhân tài theo nhiệm vụ và kết quả.

Phát hiện, tiến cử nhân tài từ nhiều nguồn (trong và ngoài nước, không phân biệt khu vực công - tư), không tính vào chỉ tiêu biên chế của các cơ quan, đơn vị khu vực công.

Lựa chọn, trọng dụng đúng người, đúng việc, đúng sở trường; giao việc xứng tầm, trao thẩm quyền thực chất đi liền với trách nhiệm rõ ràng.

Đánh giá thực chất dựa trên kết quả, chất lượng sản phẩm và giá trị tạo ra. Trọng dụng hiệu quả là then chốt, đánh giá thực chất là động lực cống hiến.

Một vấn đề khác, theo Phó Thủ tướng là chủ động tạo nguồn và phát triển nhân tài quốc gia; xây dựng văn hóa trọng dụng nhân tài, tạo lập môi trường và điều kiện để nhân tài phát huy năng lực, cống hiến.

“Xây dựng văn hóa trọng người thực tài, xóa bỏ tình trạng đố kỵ, cô lập, sợ người giỏi, sợ người tài hơn mình”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng đề cập đến việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế về nhân tài, nhất là trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.