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Năm 2027, dự kiến chi thường xuyên hơn 2 triệu tỷ, trong đó có chi cải cách tiền lương

Trường Phong

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, dự kiến tổng chi năm 2027 khoảng 4,07 triệu tỷ đồng. Trong đó chi đầu tư phát triển khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm 43% tổng chi; chi thường xuyên 2,06 triệu tỷ đồng (chiếm 50,6%), bao gồm chi cải cách tiền lương.

Sáng 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

3.557 dự án tồn đọng, kéo dài được tháo gỡ

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc truyền đạt những nội dung cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch năm 2027.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Trung ương thống nhất đánh giá năm 2026, tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. GDP 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trên thế giới; các ngành, lĩnh vực chủ yếu tăng trưởng tích cực.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc. Ảnh: Như Ý.

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt khoảng 2,19 triệu tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ, cả năm ước đạt hơn 3 triệu tỷ đồng, vượt dự toán 20,8% và tăng 14% so với thực hiện năm 2025.

Nợ công, nợ Chính phủ lần lượt khoảng 33-34% GDP và 32-33% GDP, thấp hơn giới hạn quy định.

Cùng với đó, cải cách thủ tục hành chính đạt mức cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay. Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết và nhiều văn bản khác, qua đó đã cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Kết quả nổi bật nữa là hạ tầng chiến lược đạt nhiều kết quả rõ nét, mở rộng không gian phát triển. Theo Phó Thủ tướng, chúng ta đã hoàn thành thêm 395 km đường bộ cao tốc, thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội.

Các dự án tồn đọng, kéo dài được tập trung tháo gỡ, nâng tổng số dự án được tháo gỡ lên 3.557 dự án; các dự án điện gió, điện mặt trời được tháo gỡ và có kết quả.

Văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống Nhân dân được nâng lên. Lương cơ sở tăng thêm 8% từ ngày 1/7/2026; phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%. Nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê phát triển mạnh.

Khắc phục tình trạng đầu tư sân bay, trung tâm dữ liệu theo phong trào, gây lãng phí

Về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 và các chủ trương lớn về tài chính - ngân sách, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Trung ương đồng ý phấn đấu thu năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026.

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước khoảng 3,33 triệu tỷ đồng, tỷ lệ huy động vào ngân sách Nhà nước khoảng 20,2% GDP.

Tổng chi khoảng 4,07 triệu tỷ đồng. Trong đó chi đầu tư phát triển khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm 43% tổng chi; chi thường xuyên 2,06 triệu tỷ đồng (chiếm 50,6%), bao gồm chi cải cách tiền lương; tiết kiệm ngay khi phân bổ ngân sách từ đầu năm 5% chi đầu tư công để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp thiết và 10% chi thường xuyên, ngoài phần tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương, để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội.

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Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Bội chi ngân sách Nhà nước khoảng 740 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,5% GDP; nợ Chính phủ cuối năm 2027 dự kiến khoảng 33-34% GDP, các chỉ tiêu nợ công trong phạm vi cho phép.

Về phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng chiến lược, Trung ương lưu ý việc hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc; thúc đẩy đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đẩy nhanh tiến độ các Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình.

“Kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương đầu tư sân bay, cảng biển, trung tâm dữ liệu, khu thương mại tự do theo phong trào, lãng phí nguồn lực”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Phạm Gia Túc cũng nêu rõ việc tạo chuyển biến căn bản trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Quản lý chặt khoáng sản chiến lược, đẩy mạnh chế biến sâu, không xuất khẩu thô; tập trung xử lý các điểm nóng ô nhiễm; chủ động ứng phó thiên tai, không để bị động, bất ngờ”, Phó Thủ tướng Thường trực nói.

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#Bộ Chính trị #Hội nghị Trung ương #Đầu tư sân bay cảng biển #Chi cải cách tiền lương #cải cách tiền lương #chi thường xuyên

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