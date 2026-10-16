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Đồng Nai:

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích dưới lòng hồ

Văn Quân

TPO - Sau hơn một ngày tìm kiếm nạn nhân dưới lòng hồ, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12, cùng lực lượng chức năng xã Bù Đăng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Đến trưa 16/10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ TP. Đồng Nai phối hợp Công an xã Bù Đăng cùng các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh V.V.C. (38 tuổi, ngụ xã Bù Đăng) sau hơn 1 ngày tìm kiếm.

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Các lực lượng tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực nghi nạn nhân bị đuối nước (ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Thông tin ban đầu, lúc 7h05 ngày 15/10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 12 (Công an TP. Đồng Nai) nhận tin báo từ Công an xã Bù Đăng về trường hợp mất tích nghi đuối nước. Đơn vị này đã nhanh chóng điều động phương tiện chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực lòng hồ có diện tích mặt nước rộng, dòng chảy phức tạp, lòng sông sâu, xuất hiện nhiều hố nước sâu.

Đáng chú ý, cây gai rậm rạp cùng các chướng ngại vật dưới lòng sông gây trở ngại cho hoạt động lặn tìm kiếm, tiềm ẩn nguy hiểm đối với lực lượng cứu nạn.

Trước tình hình trên, các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tình nguyện liên tục tổ chức các đợt lặn tìm kiếm. Phạm vi rà soát cũng được mở rộng với sự phối hợp của chính quyền địa phương và người dân tại những khu vực nghi có nạn nhân.

Đến 10h30 ngày 16/10, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 cùng lực lượng tình nguyện đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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#Đồng Nai #Đuối nước #thiếu niên 15 tuổi tử vong do đuối nước #Người đàn ông tử vong

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