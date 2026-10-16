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Pháp luật

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Mẹ của 'đại gia Khoa kim cương' sắp bị xét xử vì tham ô hơn 79 tỷ đồng quỹ bình ổn xăng dầu

Hoàng An

TPO - Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định mở phiên xét xử sơ thẩm bà Chu Thị Thành (Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) về cáo buộc tham ô 79 tỷ đồng từ quỹ bình ổn xăng dầu.

Dự kiến ngày 2/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) về các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Cùng bị xét xử có bị cáo: Lê Thanh An và Mai Anh Tuyên (đều là cựu Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức); Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng Công ty Thiên Minh Đức); Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng kinh doanh Công ty Thiên Minh Đức); Nguyễn Thị Thanh Hải (nhân viên kế toán Công ty Thiên Minh Đức) và gần 20 bị cáo khác.

Riêng ông Hà Ngọc Vinh (nhân viên kế toán PVoil Vũng Áng) và bị xét xử tội “Tham ô tài sản”.

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Bà Chu Thị Thành và cựu Phó tổng giám đốc Mai Anh Tuyên.

Phiên tòa được mở công khai, Hội đồng xét xử gồm 5 người do thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm Chủ tọa.

Tập đoàn Thiên Minh Đức được lập năm 2001, với 2 cổ đông chính là bà Chu Thị Thành nắm giữ 77,15% và con trai bà là Chu Đăng Khoa (tức Khoa kim cương hoặc Khoa Nam Phi) nắm 22,77%.

Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Tập đoàn Thiên Minh Đức dùng các tài khoản ở 2 ngân hàng để thực hiện việc trích lập, quản lý, chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) của công ty.

Viện Kiểm sát cho rằng, từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn, bà Chu Thị Thành đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách. Bà Thành còn yêu cầu nhân viên liên hệ các đầu mối quen biết để thỏa thuận mua bán.

Cáo trạng cho rằng, mục đích làm của bà Thành là thu tiền nhanh để đầu tư vào các dự án của công ty, không phải trích lập quỹ BOG.

Từ chỉ đạo của bà Thành, chi nhánh doanh nghiệp ở Hải Phòng tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn. Sau đó, xuất hàng tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng) và kho Nghi Thiết (Nghệ An). Khách được yêu cầu trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân. Tiền sau đó được rút ra, giao thủ quỹ nhập vào quỹ công ty.

Viện Kiểm sát cáo buộc, từ năm 2020 - 2022, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng, cho 25 công ty nhưng không xuất hóa đơn VAT. Ngoài ra, Tập đoàn còn bán hơn 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 310 tỷ đồng, cho khách vãng lai mà không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG hơn 67,3 tỷ đồng.

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Nhóm đồng phạm với bà Chu Thị Thành.

Sau đó, bà Thành tiếp tục chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác, tương ứng khoảng 97 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.344 tỷ đồng.

Qua đó, bà Thành và các đồng phạm đã tham ô 79,1 tỷ đồng từ quỹ BOG của Thiên Minh Đức.

Đáng chú ý, cáo trạng thể hiện việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn khiến sổ sách kế toán của Thiên Minh Đức tồn lượng hàng lớn. Để cân đối số liệu, phục vụ báo cáo thuế, báo cáo trích lập quỹ BOG với cơ quan quản lý Nhà nước, bà Thành đã chỉ đạo cấp dưới tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để xuất "khống” lượng hàng tồn.

Từ năm 2020 - 2022, Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Do đó, doanh nghiệp bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

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#Tham ô #Đại gia kim cương #Chu Thị Thành #Tham ô tài sản #Quỹ bình ổn xăng dầu #Tập đoàn Thiên Minh Đức

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