Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Hình ảnh quảng trường rộng 4,5ha đầu tiên ở Lạng Sơn

Anh Trọng

TPO - Cùng với việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự án xây dựng Quảng trường rộng hơn 4,5 ha tại trung tâm tỉnh Lạng Sơn, hình ảnh thiết kế các hạng mục của dự án cũng vừa được đơn vị tư vấn hoàn thành.

tp_1.jpg
Hình ảnh toàn cảnh quảng trường rộng hơn 4,5 ha.
tp_2.jpg
Dự án có 17 hạng mục, công trình sẽ được thi công.
tp_3.jpg
Quảng trường Lạng Sơn được triển khai tại mặt bằng hiện nay là Sân vận động Đông Kinh hiện hữu, thuộc phường Đông Kinh và một số công trình trụ sở nhà nước lân cận với tổng diện tích sàn khoảng 45.871m² (tương đương 4,59ha).
tp_4.jpg
Hình ảnh thiết kế hạng mục quảng trường.
tp_5.jpg
Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
tp_6.jpg
Khu khuôn viên nhạc nước
tp_7.jpg
tp_8.jpg
tp_9.jpg
tp_10.jpg
Hình ảnh các công trình về đêm
tp_11.jpg
Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do đơn vị tư vấn lập, dự án dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng hơn 256 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách địa phương, thời gian thực hiện từ 2026 - 2029.

Dự án quảng trường tỉnh Lạng Sơn được triển khai tại khu vực Sân vận động Đông Kinh hiện hữu, thuộc phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, diện tích sàn thực hiện khoảng 45.871m², tương đương 4,59ha. Phía Bắc khu đất giáp đường Lê Lợi, phía Nam giáp đường Phai Vệ, phía Tây giáp đường Bà Triệu và phía Đông giáp núi Phai Vệ. Tổng mức đầu tư khoảng 256 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách địa phương.

Dự án các hạng mục xây dựng chính, như: Quảng trường trung tâm, sân khấu, hai khán đài; Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các công trình đón tiếp, quản lý, kỹ thuật; Hồ nước kết hợp nhạc nước, cây xanh, đường dạo, chòi nghỉ; Bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, đường giao thông nội bộ và hệ thống điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 256 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách địa phương, thời gian thực hiện từ 2026 - 2029.

Từ ngày 13 đến ngày 19/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đang lấy ý kiến nhân dân về kiến trúc và việc thực hiện dự án.

Xem thêm

#Quảng trường Lạng sơn #quảng trường #Dự án quảng trường tỉnh Lạng Sơn #Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng chuyên mục

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

TPO - Dự báo khoảng ngày 21-22/10, khu vực Đông Bắc Bộ có thể đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa dông rải rác, đồng thời chấm dứt chuỗi ngày “nóng như mùa hè” đang diễn ra.

Nâng tầm toàn diện quan hệ của Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ của Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

TPO - Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội để Việt Nam cùng Đan Mạch, EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn, trên cơ sở có quyết tâm chính trị cao và có điểm đồng về định hướng chiến lược.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe