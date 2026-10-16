Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nâng mức trợ cấp cho thanh niên xung phong không còn khả năng lao động, sống cô đơn

Luân Dũng

TPO - Từ ngày 1/12/2026, thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam không còn khả năng lao động, sống cô đơn, không nơi nương tựa sẽ được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng hai lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 388/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2017/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

Theo đó, từ ngày 1/12/2026, thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam không còn khả năng lao động, sống cô đơn, không nơi nương tựa được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng hai lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành.

Hiện nay, mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng. Theo quy định mới, mức trợ cấp sẽ là 1,08 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sửa đổi quy trình giải quyết chế độ trợ cấp một lần và trợ cấp hằng tháng. Người đề nghị hưởng chính sách hoặc thân nhân của người đó (trường hợp người đó đã chết) nộp hồ sơ đến UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú. Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo nghị định, trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã rà soát, phân loại, kiểm tra hồ sơ và tổ chức hội nghị để xác định những người đủ điều kiện hưởng trợ cấp.

Trong một ngày làm việc kể từ khi kết thúc hội nghị xét duyệt, UBND cấp xã có trách nhiệm công khai kết quả tại trụ sở, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và thông báo trên đài truyền thanh cấp xã. Thời gian công khai là 5 ngày làm việc.

Sau thời hạn công khai, UBND cấp xã có 3 ngày làm việc để tổng hợp, chuyển hồ sơ đủ điều kiện đến cơ quan chuyên môn về lĩnh vực nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh thẩm định.

Cơ quan chuyên môn về lĩnh vực nội vụ có 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ để phối hợp thẩm định, báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định hưởng trợ cấp.

UBND cấp xã nơi người hưởng đăng ký thường trú tổ chức chi trả trong 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định hưởng trợ cấp.

Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương do Bộ Nội vụ cung cấp, tính đến tháng 12/2023, có 88.009 thanh niên xung phong được giải quyết chế độ trợ cấp một lần, với tổng số tiền hơn 214,6 tỷ đồng.

Đối với chế độ trợ cấp hằng tháng, tính đến tháng 4/2025, có 3.277 người được giải quyết. Trong đó, có 3.248 người là thanh niên xung phong tập trung theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg và 29 người là thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam theo Nghị định 112/2017/NĐ-CP.

Xem thêm

#thanh niên xung phong #trợ cấp #Chính phủ #Nghị định #Bộ Nội vụ #cấp tỉnh #cấp xã

Cùng chuyên mục

Nâng tầm toàn diện quan hệ của Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ của Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

TPO - Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội để Việt Nam cùng Đan Mạch, EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn, trên cơ sở có quyết tâm chính trị cao và có điểm đồng về định hướng chiến lược.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Tăng trưởng phải đi cùng chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Tăng trưởng phải đi cùng chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu khẳng định: Tinh thần xuyên suốt là tiến độ phải đi cùng chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm. Không thể chỉ đánh giá kết quả bằng số vốn đã giải ngân, mà phải nhìn vào công trình được triển khai đến đâu, khối lượng thực tế hoàn thành thế nào, khả năng khai thác ra sao và mức độ đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đề xuất bổ sung thẩm quyền về giải trình và xử phạt vi phạm hành chính

Đề xuất bổ sung thẩm quyền về giải trình và xử phạt vi phạm hành chính

TPO - Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi quy định thông tin, hình ảnh, dữ liệu điện tử được thu thập hợp pháp trên môi trường điện tử có thể được sử dụng làm căn cứ xác minh, xử lý vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức vi phạm có quyền giải trình với người có thẩm quyền lập biên bản và người có thẩm quyền lập biên bản hoặc người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xem xét ý kiến giải trình.

Công tác cán bộ phải bắt đầu từ yêu cầu và kết thúc bằng hiệu quả của công việc

Công tác cán bộ phải bắt đầu từ yêu cầu và kết thúc bằng hiệu quả của công việc

TPO - Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, công tác cán bộ phải bắt đầu từ yêu cầu của công việc và kết thúc bằng hiệu quả của công việc; không phải tìm việc cho người, mà phải tìm đúng người để làm việc. Bộ Chính trị đã kết luận chỉ đạo trong Quý IV/2026 cả hệ thống chính trị phải hoàn thành xây dựng vị trí việc làm.

Xuyên đêm tìm người mất tích trên sông Đắk Lấp

Xuyên đêm tìm người mất tích trên sông Đắk Lấp

TPO - Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một người mất tích nghi do đuối nước trên sông Đắk Lấp. Công tác cứu nạn được triển khai xuyên đêm trong điều kiện dòng chảy xiết, lòng sông sâu, nhiều chướng ngại vật nguy hiểm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe