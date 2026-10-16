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Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong vườn nhà dân ở Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Từ thông tin do người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm, phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong khu vườn của một hộ dân tại xã Tiên Phước. Hài cốt được xác định là bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh, nhưng chưa rõ danh tính.

Ngày 16/10, Ban chỉ huy quân sự xã Tiên Phước (TP Đà Nẵng) cho biết, từ ngày 6 - 15/10 đơn vị vừa phối hợp với đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan khảo sát, tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ tại các thôn Thanh Lâm và Tả Lâm, xã Tiên Phước.

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Lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc một hài cốt tại khu vực vườn của hộ dân thuộc tổ 6, thôn Tả Lâm, xã Tiên Phước. Ảnh BCH QS xã Tiên Phước

Trên cơ sở thông tin do người dân cung cấp, lực lượng chức năng tiến hành khảo sát, xác minh các khu vực nghi có mộ liệt sĩ, tổ chức tìm kiếm, khai quật theo kế hoạch.

Lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc một hài cốt tại khu vực vườn của hộ dân thuộc tổ 6, thôn Tả Lâm, cùng nhiều di vật liên quan.

Các di vật được tìm thấy gồm một miếng ni lông dài khoảng 40 cm, rộng 0,3 cm, có một khuy tròn bằng đồng màu xanh, đường kính khoảng 0,2 cm; hai tấm vải kate màu xám rộng khoảng 20 cm; một lọ thuốc, một lọ dầu gió và một vỏ đạn M79.

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Hài cốt liệt sĩ cùng di vật được phát hiện trong vườn nhà dân.

Qua kiểm tra, đối chiếu thông tin và các di vật thu thập được, các lực lượng thống nhất xác định hài cốt tìm thấy tại thôn Tả Lâm là bộ đội Việt Nam hy sinh trên địa bàn. Tuy nhiên, danh tính liệt sĩ vẫn chưa được xác định.

Cũng trong đợt tìm kiếm, tại khu vực thôn 10 cũ, lực lượng chức năng phát hiện thêm một ngôi mộ. Tuy nhiên, do chưa đủ cơ sở xác định đây là mộ liệt sĩ, hài cốt đã được tổ chức an táng tại Nghĩa trang nhân dân thôn Thanh Lâm.

Các đơn vị tiến hành lập biên bản, bàn giao và hoàn trả mặt bằng khu vực tìm kiếm theo quy định.

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#liệt sĩ #Đà Nẵng #hài cốt #di vật #khảo sát #quân đội

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