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Xác minh ngôi mộ nghi của liệt sĩ được chôn cất hơn nửa thế kỷ trước

Ngọc Tú

TPO - Một ngôi mộ tại xã Yên Xuân (Nghệ An), được cho là nơi an táng một chiến sĩ hy sinh khoảng năm 1972, đang được chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh làm rõ.

Ngày 16/10, lãnh đạo xã Yên Xuân (Nghệ An) cho biết, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh thông tin về phần mộ nghi là của liệt sĩ được an táng hơn 50 năm trước.

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Chính quyền xã Yên Xuân và các đơn vị chức năng thắp hương, khảo sát phần mộ nghi của liệt sĩ.

Trước đó, ông Cao Văn Giang (trú ở thôn Tân Xuân) và ông Lưu Đình Thất (trú ở thôn Long Hà) đã cung cấp thông tin cho chính quyền xã về một ngôi mộ chưa rõ danh tính tại khu vực đồi Đất Đỏ, thuộc thôn Long Hà, nghi là nơi an táng một liệt sĩ.

Theo lời kể của các nhân chứng, khoảng năm 1972, một đơn vị bộ đội đóng quân tại khu vực đồi Rú Quát, hố Chọ Mọi, thuộc địa bàn xã Yên Xuân ngày nay. Trong thời gian này, một chiến sĩ gặp tai nạn dẫn đến tử vong. Đơn vị bộ đội sau đó đã tổ chức chôn cất chiến sĩ tại khu vực đồi Đất Đỏ.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Yên Xuân phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực địa nhằm kiểm tra hiện trạng, đối chiếu lời kể của nhân chứng.

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Thời gian qua, phần mộ được người dân hương khói, chăm sóc.

Kết quả khảo sát cho thấy, tại khu vực đồi Đất Đỏ có một phần mộ được đắp đất, không có bia ghi thông tin. Danh tính, quê quán và đơn vị công tác của người nằm dưới mộ hiện vẫn chưa được xác định. Thời gian qua, phần mộ này được một hộ dân địa phương thường xuyên chăm sóc, thắp hương.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, tổ khảo sát chưa tìm thấy hiện vật hoặc tài liệu có thể trực tiếp phục vụ việc xác định danh tính người được an táng.

Trên cơ sở đối chiếu lời kể với thực tế, tổ khảo sát nhận định phần mộ có khả năng liên quan đến trường hợp chiến sĩ bị mất được các nhân chứng nhắc đến. Dù vậy, đây mới là nhận định ban đầu, cần tiếp tục kiểm tra, xác minh để có đủ căn cứ kết luận.

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Các đơn vị khảo sát, tìm kiếm thông tin liên quan đến phần mộ.

Từ kết quả khảo sát, UBND xã Yên Xuân đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra, xác minh thông tin về phần mộ; tổ chức khảo sát, quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ theo quy định. Trường hợp đáp ứng đủ điều kiện, địa phương đề nghị lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính.

Việc xác minh ngôi mộ sau hơn nửa thế kỷ không chỉ nhằm làm rõ thông tin về người đã khuất mà còn góp phần thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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