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Từ tấm bia mộ khắc chữ ở Lào, hé lộ thông tin liệt sĩ quê Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Từ tấm bia mộ ghi tên “liệt sĩ Quang Thọ” được tìm thấy tại Lào, Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã rà soát và phát hiện hồ sơ liệt sĩ Tô Quang Thọ có nhiều thông tin trùng khớp, mở ra hy vọng xác minh danh tính liệt sĩ.

Ngày 15/10, thông tin từ Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết, đã rà soát hồ sơ và tìm thấy thông tin liệt sĩ Tô Quang Thọ có nhiều điểm trùng khớp với nội dung ghi trên bia mộ được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tìm thấy tại Lào.

Theo hồ sơ, liệt sĩ Tô Quang Thọ sinh tháng 9/1954, cấp bậc Thượng sĩ, chức vụ Trung đội trưởng, thuộc Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 176, Binh đoàn 678. Liệt sĩ có nguyên quán tại xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ cũ, tỉnh Nghệ Tĩnh cũ (nay thuộc xã Đức Minh, Hà Tĩnh); trú quán tại Vũ Quang, huyện Hương Khê cũ. Ông hy sinh tại Lào.

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Bia mộ khắc tên thông tin liệt sĩ.

Trước đó như Báo Tiền Phong đã đưa tin, trong quá trình tìm kiếm liệt sĩ tại bản Phôn Hôm, xã Phôn Xay Hạ Vàng, huyện Pạc Xan, tỉnh Bolikhămxay (Lào), lực lượng quy tập phát hiện một phần mộ có bia ghi: “Liệt sĩ Quang Thọ, N.sinh 9/1954 - Vũ Quang, Hương Khê, Nghệ Tĩnh; hy sinh ngày 28/10/1979”.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời đối chiếu thông tin từ nhân chứng và những người cung cấp tin. Việc xác minh danh tính hài cốt và thân nhân liệt sĩ sẽ được thực hiện theo đúng quy trình trước khi có kết luận chính thức.

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Tại khu vực bản Phôn Hôm, Đội Quy tập đã tìm thấy 7 hài cốt liệt.

Trong khoảng hai tuần triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027 tại khu vực bản Phôn Hôm, Đội Quy tập đã tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ. Trước đó, từ thông tin do các cựu chiến binh Việt Nam và nhân chứng tại Lào cung cấp, lực lượng chức năng xác định khu vực gần sân bóng bản Phôn Hôm có 16 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 176, Binh đoàn 678 hy sinh ngày 28/10/1979 được an táng.

Tính đến ngày 15/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại Lào trong mùa khô 2026-2027, gồm 1 hài cốt tại bản Chóng Thoong, huyện Viêng Thoong và 7 hài cốt tại bản Phôn Hôm, huyện Pạc Xan.

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