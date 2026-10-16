Sau 5 năm khởi công, bệnh viện hơn 266 tỷ đồng ở Thái Nguyên chuẩn bị hoạt động

Thường xuyên chơi bóng đá, bơi và chạy bộ, anh Clayton David Andrew, 43 tuổi, người Anh, gần như không nhận thấy bất thường về tim mạch. Một chấn thương vùng sườn khi chơi bóng đá lại trở thành tình huống tình cờ giúp anh phát hiện hở van hai lá nặng. Sau khi tìm hiểu, anh lựa chọn Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) để được đánh giá chuyên sâu và điều trị.