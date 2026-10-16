Sau 5 năm khởi công, bệnh viện hơn 266 tỷ đồng ở Thái Nguyên chuẩn bị hoạt động

TPO - Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên (cơ sở 2) có tổng mức đầu tư gần 270 tỷ đồng với quy mô 310 giường bệnh được triển khai từ năm 2021. Hiện các hạng mục công trình đã hoàn thành, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong vài ngày tới.
TPO - 3 học sinh lớp 7 tại cùng một trường ở TPHCM được xác định mắc bệnh do não mô cầu nhóm B, trong đó một trường hợp tử vong. Ngành y tế đang khẩn trương rà soát người tiếp xúc, triển khai các biện pháp dự phòng và theo dõi nguy cơ lây lan.
Thường xuyên chơi bóng đá, bơi và chạy bộ, anh Clayton David Andrew, 43 tuổi, người Anh, gần như không nhận thấy bất thường về tim mạch. Một chấn thương vùng sườn khi chơi bóng đá lại trở thành tình huống tình cờ giúp anh phát hiện hở van hai lá nặng. Sau khi tìm hiểu, anh lựa chọn Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) để được đánh giá chuyên sâu và điều trị.
TPO - Trong khoảng hai tuần gần đây, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận 4 bệnh nhân mắc liên cầu lợn. Đáng chú ý, một người đàn ông 53 tuổi ở Hải Phòng rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và rối loạn đông máu nghiêm trọng sau khi ăn tiết canh.
Từ một labo nhỏ được thành lập vào năm 1998, sau 28 năm, DETEC đã từng bước xây dựng hệ sinh thái kết nối sản xuất phục hình, đào tạo nhân lực và thương mại nha khoa, cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng phục hình và khẳng định năng lực Việt trên thị trường.
TPO - Thay vì chỉ kiểm soát từng công đoạn và xử lý khi xảy ra sự cố, dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) hướng tới quản lý xuyên suốt chuỗi cung ứng, nhận diện và ngăn chặn nguy cơ ngay từ khâu sản xuất ban đầu. Cùng với đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm sẽ là nền tảng để phân tích, dự báo và chủ động kiểm soát các mối nguy.
TPO - Ngày 16/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã yêu cầu Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm Sausando Slimming capsule được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử này.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ 2026, Philip Morris International tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi, hiện đại hóa ngành thuốc lá bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. PMI cũng đề nghị duy trì đối thoại dựa trên cơ sở khoa học về một số sản phẩm thuốc lá không khói.
Từ một mô hình phòng tập, KOI Fitness & Wellness đang chuyển sang hướng phát triển rộng hơn với hai mô hình chủ lực: KOI Flagship Club và KOI Smart.
TPO - Ngày 15/10, tại xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra chương trình triển khai sàng lọc sức khỏe tâm lý học đường trên nền tảng số; ra mắt mô hình phòng hỗ trợ tâm lý học đường 4.0 và trải nghiệm công nghệ số Steam Robotics.
TPO - Thay vì chủ yếu kiểm tra để phát hiện, xử lý sai phạm, công tác quản lý an toàn thực phẩm cần tập trung xác định những nguy cơ có thể xảy ra, từ đó xây dựng phương án giám sát và ngăn ngừa phù hợp. Yêu cầu này được đặt ra trong bối cảnh chuỗi cung ứng thực phẩm ngày càng phức tạp, các mối nguy liên tục thay đổi.
TPO - Không may gặp tai nạn, cô giáo Ph.T.A.Th. (SN 2004, quê ở xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) bị tổn thương não quá nặng, không còn khả năng hồi phục, người nhà quyết định hiến tặng các tạng đủ điều kiện, trao cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép.
TPO - Mùi hoa sữa đậm đặc có thể khiến một số người đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc khó chịu ở đường hô hấp. Tuy nhiên, những biểu hiện này không tự động đồng nghĩa với ngộ độc. Người mắc đau nửa đầu, hen phế quản, bệnh phổi mạn tính hoặc có tiền sử dị ứng cần lưu ý hơn khi tiếp xúc. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam trao đổi với Tiền Phong về vấn đề này.
TPO - Sở Y tế Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng khẩn trương kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý dứt điểm tình trạng hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện.
TPO - Ngày 14/10, chuỗi chương trình khám tầm soát Xóa “Bớt” Cho Em 2026 – 2027 được phát động. Đây là hoạt động mở đầu cho giai đoạn chủ động tìm kiếm, khám tầm soát và hỗ trợ điều trị người bệnh tại ba miền Bắc - Trung - Nam, trong đó, ưu tiên trẻ em, thanh thiếu niên và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.
TPO - Sống chung với u xơ tử cung suốt 10 năm nhưng không thăm khám, người phụ nữ đến bệnh viện khi các khối u đã chiếm gần hết ổ bụng, chèn ép đường tiết niệu. Các bác sĩ phẫu thuật lấy 25 khối u, đồng thời giữ lại tử cung cho người bệnh.
TPO - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định cho phép Bệnh viện Từ Dũ áp dụng chính thức kỹ thuật mới “Thông tim can thiệp bào thai” trong khám bệnh, chữa bệnh, mở thêm cơ hội can thiệp ngay từ trong bụng mẹ đối với những trường hợp thai nhi có chỉ định phù hợp.