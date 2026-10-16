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Ba học sinh cùng trường mắc não mô cầu, một em đã tử vong

Anh Nhàn

TPO - 3 học sinh lớp 7 tại cùng một trường ở TPHCM được xác định mắc bệnh do não mô cầu nhóm B, trong đó một trường hợp tử vong. Ngành y tế đang khẩn trương rà soát người tiếp xúc, triển khai các biện pháp dự phòng và theo dõi nguy cơ lây lan.

Ngày 16/10, Sở Y tế TPHCM thông tin về 3 trường hợp học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, mắc bệnh do não mô cầu nhóm B. Các ca bệnh được ghi nhận trong hai ngày 14 và 15/10.

Theo Sở Y tế, ngày 14/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) tiếp nhận thông tin về bệnh nhi H.H.K. (12 tuổi, học sinh lớp 7) được chẩn đoán mắc bệnh do não mô cầu tối cấp, sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Kết quả xét nghiệm xác định em nhiễm não mô cầu nhóm B. Bệnh nhi tử vong cùng ngày.

Cũng trong ngày 14/10, bệnh nhi N.A.B.M. (12 tuổi), học cùng khối tại Trường THCS Hai Bà Trưng, nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và được xác định mắc viêm màng não do não mô cầu nhóm B. Hiện sức khỏe bệnh nhi tạm ổn và tiếp tục được điều trị.

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Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Trường hợp thứ ba là bệnh nhi N.T.H.Q. (12 tuổi), bạn học ngồi cùng bàn với H.H.K. Em Q. khởi sốt sáng 15/10 và nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Đến sáng 16/10, kết quả xét nghiệm PCR dịch não tủy và máu xác nhận bệnh nhi mắc bệnh do não mô cầu nhóm B. Hiện em tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định và đang được cách ly điều trị.

Rà soát người tiếp xúc gần

Trước tình hình liên tiếp phát hiện các ca bệnh, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo HCDC, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, giám sát người tiếp xúc, xử lý môi trường và bảo đảm công tác tiếp nhận, điều trị bệnh nhân.

Những người tiếp xúc gần với các ca bệnh đã được cấp kháng sinh dự phòng. Nhà trường tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn lớp học, nhà vệ sinh và các khu vực sinh hoạt chung. Những trường hợp có biểu hiện hô hấp được đưa đến bệnh viện để theo dõi.

Qua điều tra bước đầu, ngoài 3 trường hợp đã xác định, ngành y tế chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường ở những người tiếp xúc đang được quản lý và dự phòng.

Sáng 16/10, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng đã chủ trì cuộc họp khẩn với các chuyên gia y tế và Ban giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM nhằm đánh giá tình hình, thống nhất các biện pháp ứng phó tiếp theo.

Tại cuộc họp, các đơn vị được yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh sách người tiếp xúc gần tại trường học, gia đình và những địa điểm liên quan, cấp kháng sinh dự phòng đúng đối tượng, đúng chỉ định. Những người thuộc diện theo dõi cần được giám sát sức khỏe trong ít nhất 10 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngành y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường phát hiện sớm, chẩn đoán và xử trí kịp thời những trường hợp nghi ngờ, đặc biệt là người có yếu tố dịch tễ liên quan.

HCDC phối hợp với Trạm y tế xã Hiệp Phước và nhà trường hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn, giám sát sức khỏe và cung cấp thông tin cho phụ huynh. Sở Y tế TPHCM sẽ tiếp tục giám sát tình hình hằng ngày và cập nhật thông tin khi có diễn biến mới.

Theo Sở Y tế TPHCM, bệnh do não mô cầu có thể diễn tiến nhanh. Người có biểu hiện sốt, đau đầu, nôn, phát ban hoặc những dấu hiệu bất thường cần được đưa đi khám sớm. Khi thăm khám, người bệnh cần thông báo cho nhân viên y tế về các yếu tố dịch tễ liên quan nếu có.

Ngành y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người thuộc diện tiếp xúc gần với ca bệnh, không tự ý mua hoặc sử dụng kháng sinh. Việc dùng thuốc dự phòng phải tuân theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

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#Não mô cầu #Bệnh truyền nhiễm #Trẻ em #Y tế TPHCM #Phòng chống dịch

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