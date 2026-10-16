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Pháp luật

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Vụ bạn cùng phòng trộm Rolex hơn 1,7 tỷ đồng: Cơ quan chức năng định giá bao nhiêu?

Huỳnh Thủy

TPO - Liên quan vụ mất trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng tại Đắk Lắk mà nghi phạm là người ở cùng phòng trọ với chủ sở hữu, cơ quan chức năng đã đưa ra kết quả định giá tài sản. Đây là một trong những căn cứ buộc tội và định khung hình phạt trong quá trình giải quyết vụ án.

Ngày 16/10, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành Công (SN 1996, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Công là đối tượng trộm đồng hồ Rolex của bạn cùng phòng trọ.

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Đối tượng Nguyễn Văn Thành Công (bìa phải). Ảnh: Sỹ Đức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 8/2026, Công cùng 6 người bạn thuê một căn nhà 3 tầng trên đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk để ở trọ và làm việc. Công ở tầng 2 cùng 3 người khác, trong đó có anh Trần Gia B.

Đêm 2/10, Công đi nhậu cùng anh B. và một số người quen. Đến khoảng 24h cùng ngày, cả nhóm trở về nhà thuê. Khoảng 3h ngày 3/10, Công thức dậy, sang phòng anh B. với ý định trộm chiếc đồng hồ Rolex. Tuy nhiên, thấy đèn tầng trệt vẫn sáng và có người đi lại, Công ngồi chờ tại ghế sofa trên tầng 2.

Khoảng 30 phút sau, khi thấy đèn tầng trệt tắt, Công lẻn vào phòng anh B. lấy chiếc đồng hồ. Sau đó, Công giấu tài sản bên trong ốp nắp bình xăng của chiếc xe máy Honda Air Blade dựng ở tầng trệt rồi quay lại phòng ngủ.

Đến khoảng 6h cùng ngày, Công thức dậy, thấy anh B. đang đứng trước cửa phòng và thông báo bị mất đồng hồ. Anh B. dẫn Công đến vị trí đã để đồng hồ trước đó. Sau đó, cả hai sang quán cà phê đối diện để nhờ kiểm tra camera an ninh.

Khoảng 7h, Công lấy lý do mang cục sạc cho bố rồi điều khiển xe máy đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tại bãi đỗ xe, Công lấy đồng hồ từ chỗ giấu ban đầu, bỏ vào hộp đựng kính rồi mang theo người.

Sau khi đưa cục sạc cho bố, Công rời bệnh viện. Đi được khoảng 500m, Công dừng xe bên đường, tháo phần yếm trước xe máy, giấu hộp kính đựng đồng hồ vào bên trong rồi lắp lại như cũ. Sau đó, Công điều khiển xe trở về nhà thuê.

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Chiếc đồng hồ Rolex mà đối tượng Nguyễn Văn Thành Công đã lấy của bạn. Ảnh: Sỹ Đức.

Làm việc với cơ quan công an, Công khai nhận toàn bộ hành vi, đồng thời chỉ nơi cất giấu và giao nộp chiếc đồng hồ. Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản, chiếc đồng hồ Rolex bị trộm có giá trị 1,437 tỷ đồng. Công khai nhận do đang vay mượn, nợ tiền nhiều nơi nhưng không có khả năng trả nên nảy sinh ý định trộm chiếc đồng hồ Rolex của anh Trần Gia B. để bán lấy tiền trả nợ.

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành Công về tội “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Xét thấy các quyết định và lệnh trên có căn cứ, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

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#Trộm cắp #Rolex #Đắk Lắk #định giá #tài sản #bắt giữ

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