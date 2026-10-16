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Giải trí

Sức nóng của đỉnh lưu số một Trung Quốc

Minh Vũ

TPO - Tiêu Chiến có độ nổi tiếng vượt bậc so với các nghệ sĩ đang hoạt động. Mỗi hoạt động anh tham gia đều bùng nổ danh tiếng, thu hút hàng triệu người quan tâm.

Trang QQ đưa tin nam ca sĩ, diễn viên Tiêu Chiến công bố tổ chức concert cá nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt tại Nam Kinh và Thượng Hải, Trung Quốc. Chỉ sau vài ngày, lượt đọc chủ đề Concert của Tiêu Chiến đã đạt 3,9 tỷ. Trong đó, số người đăng ký mua vé đạt gần 5 triệu, nhưng lượng vé bán ra chỉ có 20.000.

Những thống kê trên đã phá vỡ nhiều kỷ lục về lượng đặt vé xem concert trong giới giải trí Hoa ngữ. Ngày 15/10, khi nền tảng mở bán vé, chỉ một giây sau 80.000 chỗ ngồi đã bán hết. Ngoài ra, giá vé cũng bị bán lại với mức giá trên trời, có chỗ ngồi hàng ghế đầu đạt mức 250.000 NDT (khoảng một tỷ đồng).

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Tiêu Chiến tổ chức concert đầu tiên, lập nhiều kỷ lục về lượng người theo dõi, mua vé.

Bên cạnh đó, theo Jimu News, sức nóng của concert còn thể hiện ở việc tác động đến thị trường lưu trú tại khu vực tổ chức địa điểm concert. Giá vé phòng khách sạn tăng cao gấp 12 lần trước đó, nhiều nơi đã được đặt phòng hết.

Tiêu Chiến sinh năm 1991, trở thành nghệ sĩ "đỉnh lưu" (nghệ sĩ có lượng người hâm mộ và lưu lượng truyền thông cao nhất Trung Quốc) từ năm 2019 với tác phẩm Trần Tình Lệnh. Anh được các thương hiệu săn đón, nắm trong tay hơn 25 hợp đồng quảng cáo.

Với vai trò ca sĩ, Tiêu Chiến cũng nắm trong tay nhiều kỷ lục như Nam ca sĩ có doanh thu single cao nhất lịch sử Trung Quốc, Ca sĩ có doanh thu album vật lý cao nhất lịch sử xứ Trung.

Kể từ khi nổi tiếng, Tiêu Chiến giữ vững vị thế ngôi sao nổi tiếng số một Trung Quốc. Hiện tại, lượt đọc chủ đề Tiêu Chiến trên nền tảng Douyin, mạng xã hội có lượng người dùng lớn nhất Trung Quốc, đã đạt hơn 286 tỷ, cao nhất trong số toàn bộ nghệ sĩ Hoa ngữ.

Hồi tháng 8, Tiêu Chiến đã sang Hong Kong (Trung Quốc) để tham dự sự kiện thương mại. Nam diễn viên xuất hiện tại trung tâm thương mại ở Tiêm Sa Chủy khiến khu vực này tắc nghẽn vì chật kín người. Truyền thông Hong Kong bình luận "thành phố 'đau khổ' vì Tiêu Chiến".

Hàng người kéo dài 800 m với hơn 10.000 người tham gia, xếp hàng dài tại đại lộ Ngôi Sao và các tuyến đường xung quanh, tạo thành "biển đỏ" choáng ngợp. Hàng trăm cảnh sát phải dựng hàng rào tại các lối vào, bố trí nhân viên giữ trật tự và điều động xe cảnh sát đến khu vực này để đảm bảo an toàn.

Năm 2025, Tiêu Chiến tỏa sáng với bộ phim cổ trang Tàng Hải truyện. Phim hiện đạt hơn 2,9 tỷ lượt xem, là tác phẩm được xem nhiều nhất tại Trung Quốc năm 2025 theo thống kê của Maoyan. Tàng Hải truyện cũng được đề cử 7/8 hạng mục tại Giải Kim Liên Hoa - Liên hoan Truyền hình Quốc tế Macau lần thứ 16.

Ngoài ra, Tiêu Chiến còn ghi dấu ấn với các tác phẩm như Đấu la đại lục, Dư sinh quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn, Ngọc cốt dao, Mặt trời rực rỡ bên tôi, Đắc Nhàn cẩn chế...

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Các chỉ số truyền thông của Tiêu Chiến dẫn đầu toàn bộ nền giải trí Trung Quốc.

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#Tiêu Chiến #Trần Tình Lệnh #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc #Dư sinh #Tàng Hải truyện

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