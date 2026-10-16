Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bộ Văn hóa đề xuất thi hoa hậu, biểu diễn không cần chờ giấy phép

Ngọc Ánh

TPO - Theo dự thảo mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan và cuộc thi người đẹp, người mẫu không còn phải xin văn bản chấp thuận mà chuyển sang thực hiện thông báo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang lấy ý kiến dự thảo nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Theo dự thảo, việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan và cuộc thi người đẹp, người mẫu không còn phải xin văn bản chấp thuận mà chuyển sang thực hiện thông báo.

Cụ thể, dự thảo giữ nguyên phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP.

846052532-938072889005605-6139896283345273102-n.jpg
Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải kèm kịch bản chương trình thể hiện chi tiết nội dung, tiết mục biểu diễn và danh mục tác phẩm gắn với tác giả.

Việc sửa đổi không nhằm ban hành chính sách mới, không làm phát sinh điều kiện đầu tư kinh doanh và không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Phương thức quản lý chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời bảo đảm có biện pháp quản lý thay thế, không để xảy ra khoảng trống pháp lý trong quản lý nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Các hình thức tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trước đây phải được chấp thuận nay chuyển sang thực hiện thông báo.

Quy định về thông báo được sắp xếp theo một kết cấu thống nhất gồm nghĩa vụ thông báo, cơ quan tiếp nhận thông báo, trình tự thông báo và trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận. Thời hạn thông báo kế thừa quy định hiện hành.

Tổ chức, cá nhân đã thông báo đúng, đủ và không bị yêu cầu dừng thì được tổ chức hoạt động, không chờ văn bản cho phép của cơ quan nhà nước.

2a.jpg
Thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn và cuộc thi người đẹp, người mẫu phải kèm đề án tổ chức.

Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ bốn thủ tục hành chính gồm cấp văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu, cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài.

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải kèm kịch bản chương trình thể hiện chi tiết nội dung, tiết mục biểu diễn và danh mục tác phẩm gắn với tác giả, người chịu trách nhiệm chính về nội dung chương trình, tác phẩm nước ngoài phải kèm bản dịch tiếng Việt.

Thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn và cuộc thi người đẹp, người mẫu phải kèm đề án tổ chức, trừ cuộc thi, liên hoan phục vụ nhiệm vụ chính trị hoặc dành cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan và tổ chức.

Dự thảo cũng không đề cập quy định về phân quyền. Theo đó, hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, cuộc thi, liên hoan toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc T.Ư, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc T.Ư sẽ thông báo tại UBND cấp tỉnh nơi tổ chức.

Thẩm quyền tiếp nhận thông báo của UBND cấp xã theo Nghị định số 137/2025/NĐ-CP được quy định trong Nghị định, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ VHTTDL tiếp tục thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn.

Xem thêm

#biểu diễn nghệ thuật #cuộc thi #liên hoan #nghệ thuật biểu diễn #thủ tục hành chính #thông báo

Cùng chuyên mục

Giải thưởng cao nhất Tiếng hát Hà Nội lên tới 700 triệu đồng

Giải thưởng cao nhất Tiếng hát Hà Nội lên tới 700 triệu đồng

TPO - Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 chính thức khởi động với nhiều thay đổi trong phương thức tuyển chọn, mở rộng thể loại âm nhạc và tăng quyền bình chọn cho khán giả. Thí sinh có thể tham gia vòng sơ khảo bằng video trực tuyến, tranh tài ở bốn phong cách âm nhạc. Giải Đặc biệt trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Tranh luận hoa sữa

Tranh luận hoa sữa

TPO - Mùa hoa sữa về, hương thơm đặc trưng lại lan tỏa trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Tuy nhiên, không phải ai cũng yêu thích mùi hương này. Trong khi một số người cảm thấy dễ chịu với hương hoa thoang thoảng, những người khác lại cho rằng mùi hoa quá nồng, thậm chí khó chịu khi phải ngửi trong thời gian dài, đặc biệt ở những khu vực trồng dày đặc loại cây này.

Từ vụ Hoa hậu Quỳnh Anh, Mỹ Anh liên tiếp xin lỗi

Từ vụ Hoa hậu Quỳnh Anh, Mỹ Anh liên tiếp xin lỗi

TPO - Chưa đầy hai tuần sau đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026, Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu Trịnh Mỹ Anh lần lượt xin lỗi vì những lời nói trong nhóm trò chuyện riêng bị lan truyền. Sáng 15/10, Quỳnh Anh tiếp tục trực tiếp xin lỗi Á hậu Trịnh Hồng Đăng tại buổi media tour của top 5. Câu chuyện hiện nay đã vượt khỏi phạm vi một nhóm chat, kéo theo những tranh cãi lan rộng trên mạng xã hội.

Tiếp tục hoãn Festival Thu Hà Nội 2026

Tiếp tục hoãn Festival Thu Hà Nội 2026

TPO - Ban tổ chức Festival Thu Hà Nội 2026 hai lần thông báo hoãn, chưa xác định được cụ thể ngày tổ chức. Đây là một trong những hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc của thủ đô trong thời gian qua.

Bí mật về sợi lông công trên long bào vua Lê

Bí mật về sợi lông công trên long bào vua Lê

TPO - Qua nghiên cứu hai hiện vật long bào vua Lê Dụ Tông, các nhà khoa học phát hiện hệ thống vật liệu phong phú gồm nhiều loại tơ, kim tuyến, chỉ bện và đặc biệt là sợi lông công - vật liệu chưa từng được ghi nhận trong các nghiên cứu về vải sợi cổ Việt Nam.

Báo Tiền Phong đoạt giải A Giải Báo chí Văn hóa Hà Nội 2026

Báo Tiền Phong đoạt giải A Giải Báo chí Văn hóa Hà Nội 2026

TPO - Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026 ghi nhận, tôn vinh những tác phẩm báo chí có chất lượng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Nhóm tác giả Báo Tiền Phong nhận giải A với loạt bài "Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm: Từ mạch nguồn văn hiến đến dáng hình tương lai".

Bức vẽ đặc biệt của 'thiên thần lơ đãng'

Bức vẽ đặc biệt của 'thiên thần lơ đãng'

TPO - Triển lãm tranh của “Thiên thần lơ đãng Kha Du” từ 17-27/10 tại Hà Nội nói lên nhiều điều. Một cô bé kém giao tiếp bằng lời nhưng nội tâm thực sự phong phú, mãnh liệt với hàng trăm bức tranh đầy màu sắc của những con người dân tộc miền núi, nơi văn hóa truyền thống hiện lên sống động.

Mùi hoa sữa 'tấn công' phố phường Hà Nội

Mùi hoa sữa 'tấn công' phố phường Hà Nội

TPO - Hoa sữa Hà Nội là loài cây tương đối dễ trồng và dễ chăm sóc. Tuy nhiên, mùi hoa sữa nồng, khiến nhiều người dân có cảm giác khó chịu, mệt mỏi khi tiếp xúc thường xuyên. Lãnh đạo TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát nghiên cứu và đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây đến các vị trí phù hợp.

Khi ống kính quay ngược vào lòng mình

Khi ống kính quay ngược vào lòng mình

Nước Nga trong những câu chuyện kể của bố tôi ngày xưa đẹp lắm. Đó là một thiên đường của lòng nhân hậu, của những hàng bạch dương vàng rực trong tranh Levitan. Tuổi mười tám, tôi nuôi giấc mơ du học bằng chính những hình ảnh lấp lánh ấy.

Hà Nội yêu cầu cắt tỉa ngay hoa sữa vì quá nồng

Hà Nội yêu cầu cắt tỉa ngay hoa sữa vì quá nồng

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương và đơn vị quản lý cây xanh triển khai biện pháp kỹ thuật giảm mùi hương nồng gắt trước mắt, đồng thời lập danh mục khảo sát để đề xuất phương án di dời, trồng thay thế trước ngày 26/10.

Bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ được đầu tư kỹ lưỡng về mặt phục trang, lột tả được độ chân thực cũng như dũng mãnh của các chiến binh thời nhà Đinh trên màn ảnh bạcẢnh: NSX cung cấp

Điện ảnh còn là gì ngoài doanh thu phòng vé?

TP - Điện ảnh Việt vừa chứng kiến thất bại trên đấu trường phòng vé lẫn sự đón nhận của khán giả với bộ phim huyền sử ''Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" - tác phẩm được đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình ấp ủ suốt hàng thập kỷ với mức kinh phí thuộc hàng cao nhất từ trước đến nay.

'Ác mộng' hoa sữa với người dân Hà Nội

'Ác mộng' hoa sữa với người dân Hà Nội

TPO - Hoa sữa nở rộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội, mang đến hương thơm đặc trưng của mùa thu. Tuy nhiên ở một số khu dân cư, hàng chục cây hoa sữa lâu năm khiến nhiều cư dân khó chịu, phải đóng kín cửa sổ, thậm chí dùng vòi phun nước lên cây để hạn chế mùi hương.

Hạnh phúc là sau tất cả, con vẫn ở đây

Hạnh phúc là sau tất cả, con vẫn ở đây

Năm 2023, tôi 32 tuổi và mang thai đứa con thứ hai sau một thời gian dài chờ đợi. Tôi từng nghĩ mình sẽ có một thai kỳ bình thường như bao người mẹ khác: Háo hức đếm từng tuần, đoán xem con giống ba hay giống mẹ, rồi chuẩn bị quần áo, khăn sữa để đón con chào đời. Nhưng suốt những tháng ấy, tôi chẳng dám nghĩ xa đến thế. Điều tôi mong nhất chỉ là trái tim bé nhỏ trong bụng vẫn tiếp tục đập, con bình an ở lại với tôi thêm một ngày.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe