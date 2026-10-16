Thí sinh khiến giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 thay đổi điểm ở phút chót

TPO - Đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết ban giám khảo đạt mức đồng thuận khoảng 90% khi chọn Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Một số thí sinh khiến ông thay đổi điểm số vào phút chót nhờ phần trình diễn trên sân khấu chung khảo.

Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 đã lựa chọn 25 cô gái bước tiếp vào vòng chung kết sau đêm chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng. 53 thí sinh trải qua các phần trình diễn tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng. Sau phần thi áo tắm, 32 người được gọi tên vào phần trình diễn dạ hội trước khi cuộc thi công bố Top 25.

Ban giám khảo gồm nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng Ban giám khảo, NSƯT, Đại tá, đạo diễn Đặng Thái Huyền, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, MC Trần Ngọc và Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - giữ vai trò Trưởng Ban cố vấn. Đêm Chung khảo có sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương trong vai trò giám khảo khách mời.

Danh sách đi tiếp là kết quả của quá trình theo dõi, trao đổi và cân nhắc trong ban giám khảo. Họ "soi cận" thí sinh qua phỏng vấn kín, quan sát tập luyện và những hoạt động trong suốt hành trình.

Ban giám khảo chăm chú theo dõi phần trình diễn của thí sinh trong đêm Chung khảo.

Mức đồng thuận gần như tuyệt đối

Trả lời PV Tiền Phong, đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết ban giám khảo có nhiều cuộc họp nội bộ trước đêm chung khảo. Các thành viên cùng xem xét quá trình tham gia cuộc thi của từng thí sinh. Những đánh giá là cơ sở để tiếp tục theo dõi các cô gái trong đêm thi.

Tiêu chí ngoại hình ở cuộc thi sắc đẹp phải được ưu tiên. Giám khảo còn chấm cả quá trình sinh hoạt của thí sinh trong hơn hai tháng. Những cô gái đáp ứng tốt cả hai phương diện có cơ hội được lựa chọn.

Khi bước vào đêm chung khảo, sự chú ý của ông tập trung vào cách đi đứng, kỹ năng trình diễn và khả năng tỏa sáng của từng người. Phần thể hiện trực tiếp giúp giám khảo kiểm chứng thêm những điều đã quan sát trong quá trình tập luyện.

Về danh sách Top 25, Lê Thiện Viễn cho biết: “Sự đồng thuận khoảng 90%”. Với những trường hợp còn khác biệt trong đánh giá, các thành viên tiếp tục cân nhắc trước khi đi đến quyết định.

“Trường hợp không có sự đồng thuận, chúng tôi sẽ bỏ phiếu”, ông nói.

Một số thí sinh khiến ban giám khảo thay đổi điểm số sau đêm Chung khảo.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn giữ phần lớn nhận định ban đầu. Tuy nhiên, một số thí sinh khiến anh phải xem xét lại sau khi theo dõi phần thi trực tiếp. “Có một vài thí sinh tôi phải thay đổi điểm số vào phút chót, sau khi xem phần trình diễn của các bạn trên sân khấu”, nam đạo diễn chia sẻ.

Có những cô gái chưa thể hiện hết khả năng trong phỏng vấn kín hoặc lúc tập luyện. Đến khi biểu diễn trước khán giả, họ lại bộc lộ thế mạnh rõ rệt. Sự khác biệt mang đến thêm căn cứ cho việc chấm điểm.

Trước chung khảo, đạo diễn Lê Thiện Viễn nhận thấy chuyển biến tương tự trong buổi tập đồng diễn. Một số cô gái khá hiền, ít nói khi giao tiếp lại thể hiện nguồn năng lượng mạnh mẽ lúc biểu diễn cùng tập thể. Những quan sát giúp ông có thêm góc nhìn về thí sinh ngoài các cuộc trò chuyện trực tiếp.

Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng và các thành viên trong đêm chung khảo.

Ở phần phỏng vấn kín, nam đạo diễn chú ý đến vẻ đẹp tự nhiên. Anh đánh giá thí sinh có làn da đẹp, tạo thiện cảm khi để mặt mộc. Qua trao đổi, mỗi cô gái bộc lộ mức độ tự tin và mục tiêu khác nhau.

Có người nói rõ mong muốn vào nhóm dẫn đầu, thậm chí hướng đến danh hiệu hoa hậu. Một số thí sinh còn rụt rè, cần thêm sự khích lệ để trình bày suy nghĩ. Lê Thiện Viễn xem những cuộc trò chuyện là dịp góp ý, giúp các cô gái nhận ra ưu điểm và hạn chế của mình.

“Nhiệm vụ của tôi là tiếp cho các bạn thêm năng lượng, thêm lửa”, ông chia sẻ thêm.

Sau đêm chung khảo, nam đạo diễn đánh giá Top 25 có chất lượng tương đối đồng đều và khả năng trình diễn tốt. Anh cho rằng mỗi người cần giữ phong độ, đồng thời tiếp tục bứt phá ở chặng tiếp theo.

Lê Thiện Viễn tiết lộ đã có lựa chọn riêng cho Top 3. Dù vậy, ông chưa xem đây là đánh giá cuối cùng. Quyết tâm của các thí sinh khiến nam đạo diễn muốn tiếp tục quan sát sự thay đổi của họ ở vòng chung kết.

Bất ngờ trước sự trưởng thành của thí sinh

Sự thay đổi của thí sinh là điều NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền nhấn mạnh khi chia sẻ về đêm chung khảo. Nữ đạo diễn cho biết bà và thành viên ban giám khảo cảm thấy hạnh phúc trước sự tiến bộ của các cô gái. Nhiều trường hợp mang đến bất ngờ so với lần gặp đầu.

Ở vòng sơ khảo, có thí sinh khiến bà lo lắng vì còn quá mộc mạc. Cách thể hiện của thí sinh chưa cho thấy rõ sự chuẩn bị cho một cuộc thi sắc đẹp. Sau thời gian tập luyện và sống trong môi trường tập thể, những cô gái ấy dần thay đổi. Đến chung khảo, họ đã có phần thể hiện thuyết phục hơn.

Đạo diễn Mưa đỏ nói việc đồng hành qua các chặng thi giúp giám khảo nhìn thấy quá trình phát triển của từng người. Giám khảo có thêm cơ sở đánh giá những thí sinh từng dè dặt hoặc chưa biết cách thể hiện ưu điểm ở thời điểm sơ khảo.

Từ đầu cuộc thi, nữ đạo diễn đã xác định tiêu chí lựa chọn của mình. Nhan sắc và hình thể là những yếu tố cần thiết. Bà đồng thời tìm kiếm khả năng truyền cảm hứng ở người có thể đi xa. “Đó phải là cô gái truyền được cảm hứng”, bà nhấn mạnh.

Theo Đặng Thái Huyền, điều này thể hiện qua năng lượng của thí sinh khi tiếp xúc với mọi người. Bà quan tâm đến những giá trị tích cực mà các cô gái có thể mang lại cho cộng đồng. Đây vẫn là định hướng đánh giá của đạo diễn sau khi cuộc thi hoàn thành vòng chung khảo.

Phút căng não chuẩn bị công bố kết quả 25 cô gái vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Chất lượng thí sinh đồng đều cũng đặt ra yêu cầu trao đổi giữa các thành viên. Bà nhìn nhận việc xuất hiện những ý kiến khác nhau là điều khó tránh khỏi ở một cuộc thi sắc đẹp.

“Tôi tin là chúng tôi sẽ có được một tiếng nói đồng thuận cao về những thí sinh mà chúng tôi lựa chọn”, Đặng Thái Huyền chia sẻ.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh dành nhiều thời gian quan sát thí sinh từ các buổi đào tạo đến phỏng vấn kín và đêm chung khảo. Mỗi lần tiếp xúc giúp cô bổ sung thông tin về từng gương mặt.

Nội dung phỏng vấn kín, chấm mặt mộc là phần thi được Đỗ Mỹ Linh đánh giá cao. Giám khảo có điều kiện quan sát diện mạo tự nhiên và trò chuyện trực tiếp với thí sinh. Nhiều cô gái trả lời trôi chảy. Những câu chuyện về bản thân và trải nghiệm riêng của họ mang đến cho cô sự bất ngờ.

“Mặt bằng thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay đồng đều, phải nói là đồng đều nhất trong tất cả năm mà tôi từng chấm”, Mỹ Linh nhận xét.

Từng gặp các cô gái trong những buổi tập trước, cô nhận ra sự thay đổi rõ rệt về phong thái và kỹ năng. Có thí sinh tiến bộ nhiều đến mức giám khảo gần như không nhận ra. Một số người trình diễn tự tin, chuyên nghiệp hơn ấn tượng ban đầu.

Việc có 53 thí sinh dự chung khảo phản ánh chất lượng đồng đều của mùa thi. Điều đó đồng nghĩa khối lượng công việc của giám khảo tăng lên. Từng cô gái cần được quan sát, đánh giá đầy đủ trước khi lựa chọn danh sách đi tiếp.

Giám khảo ghi lại màn bắn pháo hoa mừng đêm Chung khảo Toàn quốc diễn ra thành công.

Về tiêu chí, Đỗ Mỹ Linh ưu tiên nhan sắc. Cô xem xét nền tảng học vấn, kiến thức văn hóa, xã hội và lòng nhân ái. Thái độ hợp tác, sự chủ động tham gia các hoạt động cũng là những yếu tố được cô chú ý trong quá trình chấm thi.

Ở mùa giải thứ 20, Đỗ Mỹ Linh đánh giá quy trình làm việc của ban giám khảo được thực hiện chuyên nghiệp, tỉ mỉ và khắt khe. Các thành viên có quyền giữ góc nhìn riêng, sau đó cùng trao đổi trên cơ sở tiêu chí cuộc thi.

“Mỗi giám khảo sẽ chấm độc lập, sau đó ban giám khảo cùng nhau họp và đưa ra ý kiến chung”, cô cho biết.

Giám khảo Đỗ Mỹ Linh tôn trọng nhận xét của các thành viên và xem khác biệt là điều bình thường khi đánh giá sắc đẹp. Cô tin rằng mỗi người đều đã học hỏi và có thành quả riêng sau quá trình rèn luyện. Dù kết quả ra sao, sự tiến bộ ấy vẫn là điều các cô gái có thể mang theo sau cuộc thi.