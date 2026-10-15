Quỳnh Anh gặp mặt xin lỗi Hồng Đăng

TPO - Hoa hậu Quỳnh Anh đã trực tiếp gửi lời xin lỗi Á hậu Hồng Đăng khi cả hai tham gia media tour sáng 15/10. Trước đó, Quỳnh Anh bị lộ tin nhắn với lời lẽ không hay về Hồng Đăng trong nhóm chat có nhiều á hậu, người đẹp.

Sáng 15/10, top 5 Miss Universe Vietnam 2026 tham gia media tour. Tại sự kiện, Hoa hậu Quỳnh Anh đã trực tiếp gửi lời xin lỗi Á hậu Hồng Đăng sau những lùm xùm vừa qua.

Quỳnh Anh chia sẻ: "Em muốn gửi lời xin lỗi đến chị Hồng Đăng vì thời gian qua đã có những lời lẽ không chính xác và gây tổn thương đến chị. Em xin phép ôm chị một cái. Vì em biết thời gian qua hai chị em mình đều có những mất mát. Em thì là về phía gia đình, chị là ở phía bạn bè và những lời nói của em đã làm tổn thương chị".

Quỳnh Anh trực tiếp gửi lời xin lỗi Á hậu Hồng Đăng (trái).

Cô cho biết: "Mặc dù trước đây chị em mình không có hiềm khích gì cả, nhưng khi mình vào chung một cuộc thi, tính cạnh tranh nhiều khi nổi lên khiến chúng em đã có những động thái, lời nói chưa tốt. Vì vậy em muốn gửi cái ôm đến chị như một lời đồng cảm".

Đáp lại lời xin lỗi của Quỳnh Anh, Hồng Đăng cho biết cô là người không thích đụng chạm cơ thể nhiều nên cả hai dừng lại ở việc bắt tay giảng hòa.

Tối 13/10, Hoa hậu Quỳnh Anh cũng lên tiếng xin lỗi về sự việc. Cô thừa nhận cần cẩn trọng hơn trong lời nói, cách ứng xử và trách nhiệm với danh hiệu. “Quỳnh Anh hiểu rằng danh hiệu hoa hậu không khiến mình trở thành người không thể mắc sơ sót. Nhưng danh hiệu ấy đòi hỏi Quỳnh Anh phải chú ý, cẩn trọng hơn về lời nói, cách ứng xử và trách nhiệm của bản thân, ngay cả trong những điều tưởng chừng nhỏ nhất”, cô chia sẻ.

Sự vụ bắt đầu khi loạt hình ảnh chụp lại nội dung được trao đổi trong một nhóm chat được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng Threads, Facebook. Nội dung của nhóm chat bao gồm những lời bàn tán liên quan đến ngoại hình Hoa hậu Kỳ Duyên, năng lực của một giám khảo và đời tư Á hậu Trịnh Hồng Đăng.

Những thành viên trong nhóm chat được cho là Hoa hậu Quỳnh Anh, Á hậu Trịnh Mỹ Anh, Emma Lê và một số chuyên gia trang điểm, stylist. Sự việc gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp và kéo theo nhiều tranh cãi trái chiều khiến Quỳnh Anh, Mỹ Anh bị chỉ trích.

Sau đó, Á hậu Trịnh Mỹ Anh xin lỗi, nhận trách nhiệm về những điều đã nói và tổn thương có thể gây ra. Cô khẳng định cuộc trò chuyện riêng tư không phải lý do biện minh, đồng thời thừa nhận lời xin lỗi không thể lập tức xóa đi tổn thương hay khôi phục niềm tin. “Mỹ Anh không mong mọi người phải tha thứ chỉ vì mình đã lên tiếng”.

Về phía Á hậu Hồng Đăng, cô cũng lên tiếng trên trang cá nhân về câu chuyện được đề cập trong nhóm chat, liên quan người bạn thân của cô vừa qua đời.

Hồng Đăng cho biết trong thời gian bạn nguy kịch, cô đã xin trở về TPHCM để hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, những thông tin trong nhóm chat về việc cô sử dụng từ "hấp hối" đã lan truyền trên mạng xã hội, khiến cô phải đối mặt với những lời bàn tán dù bản thân chưa từng nói điều đó.

Trước đó, top 5 Miss Universe Vietnam 2026 đi media tour nhưng thiếu Hồng Đăng.

Hồng Đăng mong mọi người có trách nhiệm hơn với lời nói của mình, không bóp méo câu chuyện hay lấy nỗi đau của người khác làm công cụ công kích. Cô mong câu chuyện này nhắc nhở mọi người hãy dịu dàng với bản thân, tử tế với người khác và trân trọng những người thân yêu khi vẫn còn cơ hội.

Miss Universe Vietnam 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Quỳnh Anh, sinh năm 1999, quê Hà Nội, cao 1,72 m. Năm 2024, Quỳnh Anh đoạt danh hiệu á hậu 1 Miss Universe Vietnam, mùa giải Kỳ Duyên đăng quang.

Các danh hiệu á hậu 1 thuộc về Trịnh Mỹ Anh, á hậu 2 thuộc về Emma Lê, á hậu 3 thuộc về rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) và á hậu 4 thuộc về Trịnh Hồng Đăng. Việc Hồng Đăng chỉ dừng chân ở danh hiệu á hậu 4 gây tranh luận trên mạng xã hội.