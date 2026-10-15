25 cô gái chứng tỏ bản lĩnh catwalk

TPO - Bề mặt cát lún đặt ra yêu cầu giữ thăng bằng, điều chỉnh bước đi cho Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau hai tháng tập luyện tại nhà chung, các cô gái tự tin vận dụng kỹ năng để chinh phục thử thách mới.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cho biết cô mất 14 năm theo đuổi con đường trở thành tiến sĩ ngành Báo chí học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hoa hậu Việt Nam 2004 từng một lần bảo vệ chưa thành công.
TPO - Hoa hậu Quỳnh Anh đã trực tiếp gửi lời xin lỗi Á hậu Hồng Đăng khi cả hai tham gia media tour sáng 15/10. Trước đó, Quỳnh Anh bị lộ tin nhắn với lời lẽ không hay về Hồng Đăng trong nhóm chat có nhiều á hậu, người đẹp.
TPO - Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu lội bùn, đào đất, trồng cây tại rừng ngập mặn Bàng La, TP Hải Phòng. Trải nghiệm ý nghĩa và khác lạ này cho các cô gái Hoa hậu Việt Nam cơ hội bộc lộ tố chất của nhà hoạt động vì môi trường.
TPO - Trải nghiệm một ngày dọn rác trên bãi biển Đồ Sơn, TP Hải Phòng giúp thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 hiểu rõ bảo vệ môi trường không phải là việc của riêng cá nhân nào, mà cần sự chung tay từ cộng đồng. Mỗi hành động nhỏ góp thêm phần giữ môi trường xanh hơn.
TPO - Nguyễn Hồng Hạ Nghi, đến từ Đà Nẵng, vẽ 7 người bạn cùng thi Hoa hậu Việt Nam 2026 lên bình gốm Chu Đậu - dòng gốm cổ nổi danh nay thuộc TP Hải Phòng. Mỗi người hiện lên qua nét riêng cô ghi nhớ, tạo thành món quà lưu giữ hành trình bên nhau.
TPO - Trong khuôn khổ phần thi Đại sứ Du lịch và Môi trường, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thực hiện thử thách trồng cây tại rừng ngập mặn Bàng La, TP Hải Phòng. Sau đó mỗi cô gái tự lên ý tưởng dự án môi trường.
TPO - Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh đến thăm Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Các cô gái đội Hoa phượng đỏ có cơ hội trải nghiệm công việc chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.
TPO - Nhóm thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trực tiếp tham gia vào hoạt động thu gom rác thải trên bãi biển Đồ Sơn, TP Hải Phòng, góp phần giữ gìn cảnh quan và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường biển.
TPO - Tự lên ý tưởng cho tiết mục hát, múa, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có buổi giao lưu văn nghệ cùng cựu chiến binh, thanh niên xung phong và người có công tại Hải Phòng chiều 13/10.
TPO - Sáng 14/10, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến từng nhà hàng ven biển Đồ Sơn, Hải Phòng, trực tiếp vận động các chủ cơ sở hạn chế đồ nhựa dùng một lần, chuyển sang sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.
TPO - Đinh Hoàng Gia Linh - nữ sinh Đại học RMIT - cùng nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trực tiếp vào bếp chuẩn bị món ăn, dọn dẹp phòng ở tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng.
TPO - Tối 13/10, thí sinh Hoa hậu Việt Nam có buổi giao lưu văn nghệ với những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Những tiết mục biểu diễn cùng khoảnh khắc sẻ chia, gần gũi đã mang đến không khí ấm áp, lan tỏa tinh thần nhân ái và kết nối yêu thương giữa các cô gái và các em nhỏ.
TPO - Chèo kayak dưới những tán cây, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có cơ hội tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Với nhiều cô gái, đây là lần đầu được tận mắt khám phá rừng ven biển.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Báo chí học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trước đó, Nguyễn Thị Huyền công tác tại đây với vai trò giảng dạy.
TPO - Tối 13/10, Á hậu Vân Nhi cùng các thành viên đoàn làm phim “Chuyện tình Khau Vai” tham dự buổi ra mắt, giới thiệu tác phẩm tới khán giả trước khi phát hành tại các rạp trên toàn quốc. Vai diễn đầu tay đã đặt ra nhiều thử thách cho Vân Nhi.
TPO - Sáng 13/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 đến thăm Bến tàu không số K15 tại Hải Phòng, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ và lắng nghe những câu chuyện lịch sử từ các cựu chiến binh.