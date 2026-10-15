25 cô gái chứng tỏ bản lĩnh catwalk

TPO - Tối 13/10, thí sinh Hoa hậu Việt Nam có buổi giao lưu văn nghệ với những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Những tiết mục biểu diễn cùng khoảnh khắc sẻ chia, gần gũi đã mang đến không khí ấm áp, lan tỏa tinh thần nhân ái và kết nối yêu thương giữa các cô gái và các em nhỏ.