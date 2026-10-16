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Từ vụ Hoa hậu Quỳnh Anh, Mỹ Anh liên tiếp xin lỗi

Đạt Nhi

TPO - Chưa đầy hai tuần sau đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026, Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu Trịnh Mỹ Anh lần lượt xin lỗi vì những lời nói trong nhóm trò chuyện riêng bị lan truyền. Sáng 15/10, Quỳnh Anh tiếp tục trực tiếp xin lỗi Á hậu Trịnh Hồng Đăng tại buổi media tour của top 5. Câu chuyện hiện nay đã vượt khỏi phạm vi một nhóm chat, kéo theo những tranh cãi lan rộng trên mạng xã hội.

Miss Universe Vietnam 2026 khép lại tối 2/10, Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang, Trịnh Mỹ Anh giành danh hiệu Á hậu 1.

Chỉ ít ngày sau, cả hai phải lên tiếng về những phát ngôn ngoài sân khấu. Đây gần như là sự kiện vô tiền khoáng hậu trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam.

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Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 Trịnh Mỹ Anh (vừa đăng quang hôm 2/10) xin lỗi, nhận trách nhiệm sau loạt tin nhắn nói xấu đồng nghiệp bị phát tán.

Nhận trách nhiệm, rồi sao nữa?

Từ tối 11/10, mạng xã hội xuất hiện những ảnh chụp hội thoại được cho là bàn luận về ngoại hình Hoa hậu Kỳ Duyên, năng lực một giám khảo và đời tư Á hậu Trịnh Hồng Đăng.

Tên hiển thị cùng ảnh đại diện khiến khán giả đặt nghi vấn về sự tham gia của Quỳnh Anh, Mỹ Anh và một số người khác. Tối 12/10, ban tổ chức thông báo rà soát, xác minh để có cơ sở xem xét, xử lý.

Rạng sáng 13/10, Mỹ Anh đăng bài nhận trách nhiệm về những điều đã nói và tổn thương có thể gây ra. Cô thừa nhận cuộc trò chuyện riêng tư không phải lý do biện minh. Tối cùng ngày, Quỳnh Anh cũng xin lỗi những cá nhân bị ảnh hưởng, đồng thời nhìn nhận bản thân cần cẩn trọng hơn trong lời nói, cách ứng xử và trách nhiệm đối với danh hiệu.

Sáng 15/10, tại buổi media tour, Quỳnh Anh trực tiếp nói lời xin lỗi Hồng Đăng: “Em muốn gửi lời xin lỗi đến chị Hồng Đăng vì thời gian qua đã có những lời lẽ không chính xác và gây tổn thương đến chị”.

Quỳnh Anh cho biết trước đây hai người không có hiềm khích. Cô nhìn nhận tính cạnh tranh trong cuộc thi đã dẫn đến những động thái, lời nói chưa tốt. Hoa hậu cũng đề nghị được ôm Hồng Đăng để bày tỏ sự đồng cảm về những mất mát mà cả hai trải qua. Hồng Đăng nói cô không thích đụng chạm cơ thể nhiều. Hai người bắt tay giảng hòa.

Trước buổi gặp, Hồng Đăng đã lên tiếng về câu chuyện liên quan người bạn thân vừa qua đời. Theo lời cô, trong thời gian bạn nguy kịch, cô xin trở về TPHCM để hỗ trợ gia đình. Hồng Đăng khẳng định chưa từng dùng từ “hấp hối” như nội dung được nhắc đến trong nhóm chat rồi lan truyền trên mạng.

Cô mong mọi người có trách nhiệm hơn trong phát ngôn, không bóp méo câu chuyện hoặc lấy nỗi đau của người khác làm công cụ công kích.

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Quỳnh Anh gửi lời xin lỗi đến những người chị, cá nhân liên quan đến ồn ào những ngày qua.

Trong lời xin lỗi, Mỹ Anh thừa nhận trò chuyện riêng tư không phải lý do biện minh, đồng thời nói sự tôn trọng phải thể hiện trong cách đối xử hằng ngày. Song cách nhận lỗi này không làm cho khán giả thỏa mãn.

Có người chất vấn: “Nếu chỉ rút kinh nghiệm rằng lần sau phải chọn nhóm kín hơn, chọn người tâm sự kỹ hơn thì người ta mới chỉ học được cách tránh một vụ lộ tin nhắn. Còn cách nói về người khác hóa ra vẫn nguyên như cũ”.

Tất nhiên, nói hoa hậu, á hậu vẫn phải “thi ứng xử” sau đăng quang không có nghĩa họ phải sống trong một cuộc sát hạch bất tận. Họ có quyền bất đồng, bực bội, nhận xét về công việc và đồng nghiệp. Yêu cầu luôn vui vẻ, luôn khen ngợi cũng là điều thiếu thực tế.

Điều khán giả quan tâm chỉ là cách thể hiện những cảm xúc ấy có hạ thấp hoặc làm tổn thương người khác hay không. Bởi nhận xét năng lực bằng công việc cụ thể khác với phủ nhận con người bằng lời miệt thị.

Góp ý về hình ảnh xuất hiện trước công chúng cũng khác với đem đặc điểm cơ thể ra chế giễu. Vụ việc này, dù nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến những người trong cuộc, và cả uy tín một cuộc thi.

Người của công chúng càng phải cẩn trọng

Một chi tiết đáng ghi nhận trong lời xin lỗi của Mỹ Anh là cô không lấy cuộc trò chuyện riêng tư làm lý do miễn trách nhiệm. Những lời nói trong phạm vi hẹp vẫn có thể gây tổn thương cho người được nhắc đến.

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Ngay sau đăng quang chưa đầy hai tuần, Quỳnh Anh và Mỹ Anh nhận nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh ồn ào nhóm chat riêng tư.

“Mỹ Anh cũng không mong mọi người phải tha thứ chỉ vì mình đã lên tiếng”, á hậu viết. Cô thừa nhận lời xin lỗi không thể lập tức xóa tổn thương hoặc khôi phục niềm tin, đồng thời cam kết lắng nghe góp ý, kiểm soát lời nói và cảm xúc.

Nhìn vụ việc này ở khía cạnh tâm lý học, TS. Nguyễn Mai Hoa (Viện Tâm lý) cho rằng cần giữ ranh giới giữa phê bình hành vi và kết án nhân cách. Một đoạn hội thoại, dù đáng phê phán, chưa đủ để mô tả toàn bộ một con người. Càng không nên từ những tài khoản đang được xác minh để suy rộng rằng các cuộc thi sắc đẹp chỉ tạo ra những hình ảnh giả tạo.

“Với người giữ danh hiệu, lời nói thiếu cân nhắc còn tác động đến sự tín nhiệm. Công chúng có thể kỳ vọng sự nhất quán giữa những giá trị được phát biểu và hành vi thực tế. Khi khoảng cách xuất hiện, việc đặt câu hỏi là chính đáng. Nhưng đánh giá cần bám vào hành vi có căn cứ, không biến thành cuộc truy tìm mọi chi tiết đời tư để bổ sung lời buộc tội”, TS. Mai Hoa phân tích.

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#Miss Universe Vietnam #Trịnh Mỹ Anh #Quỳnh Anh #lùm xùm #xin lỗi #bình luận

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