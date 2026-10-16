Giải thưởng cao nhất Tiếng hát Hà Nội lên tới 700 triệu đồng

TPO - Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 chính thức khởi động với nhiều thay đổi trong phương thức tuyển chọn, mở rộng thể loại âm nhạc và tăng quyền bình chọn cho khán giả. Thí sinh có thể tham gia vòng sơ khảo bằng video trực tuyến, tranh tài ở bốn phong cách âm nhạc. Giải Đặc biệt trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Sau ba mùa giải được tổ chức liên tiếp kể từ năm 2023, cuộc thi tiếp tục đổi mới hình thức tuyển chọn, hướng tới phát hiện những giọng ca trẻ có kỹ thuật, cá tính nghệ thuật và khả năng phát triển lâu dài.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều 15/10, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi - cho biết mùa giải hướng tới diện mạo mới, quy mô mới và cách thức tổ chức phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi - nêu nhiều điểm đổi mới của mùa giải 2026.

Theo ông Nguyễn Kim Khiêm Hà Nội có lợi thế về nguồn nhân lực nghệ thuật, hệ thống đào tạo và các tổ chức biểu diễn. Việc tìm kiếm, bồi dưỡng những tài năng thanh nhạc trẻ là một trong những nhiệm vụ cần được chú trọng để phát triển đời sống âm nhạc thành phố.

Điểm đáng chú ý của Tiếng hát Hà Nội 2026 là triển khai vòng sơ khảo đầu tiên thông qua video dự thi. Thí sinh không cần trực tiếp đến Hà Nội mà có thể gửi hồ sơ cùng video thể hiện giọng hát để ban giám khảo đánh giá.

Theo quy định, video phải ghi lại phần hát trực tiếp, không sử dụng nhạc đệm, không chỉnh sửa kỹ thuật số hoặc hậu kỳ âm thanh. Yêu cầu này nhằm bảo đảm việc đánh giá tập trung vào chất lượng giọng hát thực tế của thí sinh.

Cuộc thi đặt trọng tâm vào giọng hát thực lực, bản sắc và khả năng phát triển lâu dài.

Bên cạnh thay đổi phương thức tuyển chọn, cuộc thi mở rộng từ các dòng nhạc truyền thống sang bốn phong cách dự thi gồm thính phòng, dân gian, âm nhạc đương đại và sáng tạo, biểu diễn đa năng.

Ở phong cách âm nhạc đương đại, thí sinh có thể lựa chọn Pop, Ballad, R&B, Soul, Jazz, Rock, Indie, Hip-hop/Rap có yếu tố hát, EDM có phần hát trực tiếp và các hình thức kết hợp phù hợp.

Riêng phong cách sáng tạo, biểu diễn đa năng cho phép thí sinh kết hợp ca hát với sáng tác, tự đệm nhạc cụ, vũ đạo hoặc những hình thức trình diễn mới. Tuy nhiên, chất lượng giọng hát trực tiếp vẫn là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Cuộc thi năm nay cũng mở rộng sự tham gia của công chúng vào quá trình bình chọn, đánh giá thí sinh, bên cạnh hội đồng giám khảo gồm các nghệ sĩ uy tín, nhà chuyên môn và nhà lý luận âm nhạc.

Ban tổ chức lường trước sự xuất hiện của những tác phẩm được trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ. Trách nhiệm của giám đốc âm nhạc là thẩm định, sàng lọc các tác phẩm, qua đó bảo đảm chất lượng và gìn giữ giá trị của cuộc thi.

NSND Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội - đảm nhiệm vai trò Trưởng ban giám khảo. Nhạc sĩ Hồng Kiên giữ vai trò Giám đốc âm nhạc.

NSND Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội - đảm nhiệm vai trò Trưởng ban giám khảo.

Cuộc thi cũng định hướng tăng cường sử dụng các nền tảng số, đồng hành TikTok để mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Ban tổ chức đang nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động sàng lọc, phân loại thí sinh, song vẫn đặt đánh giá chuyên môn về giọng hát ở vị trí trung tâm.

Cơ cấu giải thưởng năm nay tiếp tục duy trì mức thưởng cao, với giải đặc biệt trị giá khoảng 700 triệu đồng, bao gồm 200 triệu đồng tiền mặt và một ô tô điện.

Ngoài ra, cuộc thi có ba giải nhất, mỗi giải gồm 100 triệu đồng tiền mặt và một xe máy điện, ba giải nhì, mỗi giải gồm 50 triệu đồng và một xe máy điện, ba giải ba, mỗi giải gồm 30 triệu đồng và một xe máy điện.